La «piscine à débordement» d’Anand Mahindra sur la liste des seaux a tout le monde à la recherche de coordonnées GPS

Cet été a été plutôt dur pour nous, d’abord, nous étions coincés dans nos maisons dans les confinements qui ont dû être imposés en raison du nombre croissant de cas de coronavirus dans la deuxième vague de la pandémie. Ensuite, la chaleur montante nous a donné envie de courir dans les montagnes. Et cette image virale d’une « piscine à débordement » sur les genoux de l’Himalaya ne fera que renforcer ce désir. La vue imprenable sur cette piscine semble tout droit sortie du monde fantastique et a attiré beaucoup d’attention en ligne. La photo qui a été tweetée par un utilisateur nommé Siddhartha Bakaria le mois dernier a maintenant impressionné le magnat des affaires Anand Mahindra. Mahindra, qui est connu pour être très actif sur les réseaux sociaux, utilise souvent Twitter pour interagir avec ses abonnés.

On le voit partager des photos et des vidéos virales sur sa chronologie et cette image d’une piscine naturelle à débordement est un autre ajout à cette liste. En retweetant la photo, Mahindra a déclaré que la piscine devait figurer sur sa liste de voyages en tant que « expérience de natation ultime » et a demandé les coordonnées GPS exactes de l’emplacement.

Découvrez son Tweet ici :

Whaaaat ?? Je n’ai jamais rien vu de tel. Cela DOIT figurer dans ma liste de voyages en tant qu’expérience de natation ultime. Où est-ce exactement @Sidbakaria ? Besoin de coordonnées GPS ! https://t.co/lfOciyiCyQ– anand mahindra (@anandmahindra) 6 juillet 2021

Réagissant au tweet de Mahindra, de nombreux utilisateurs lui ont demandé de ne pas rendre les coordonnées publiques car l’augmentation soudaine du nombre de visiteurs pourrait gâcher la beauté naturelle de cette destination moins explorée.

S’il rend publiques les coordonnées GPS, je suis sûr que vous serez accueilli avec des litières en plastique, des bouteilles de bière et des bouteilles d’alcool cassées. Du point de vue des environnements, il n’est pas bon de demander publiquement un emplacement. Heureux que @Sidbakaria ne l’a pas rendu public.— ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಎ (Gopala Krishna A) (@gopala_krishna_) 7 juillet 2021

Cependant, Siddhartha qui avait initialement tweeté la photo a révélé que l’emplacement sur la photo appartenait au village de Dharchula dans le district de Pithoragarh de l’Uttarakhand. La photo a été initialement cliquée par Dhami Naresh qui avait partagé l’image sur son compte Instagram en décembre de l’année dernière.

D’autres utilisateurs ont également partagé leurs commentaires sur la vue à couper le souffle sur la photo et partagé des photos de leurs autres lieux insolites qui pourraient être explorés par Mahindra et d’autres touristes.

Magnifique 😍Mais cela semble être un endroit dangereux. Cette piscine est faite de pierres et s’il vous plaît, regardez dans l’eau. Le fond de l’eau est rempli de pierres. C’est donc un endroit risqué .ok – Rani D.I (@ImaculateRani) 6 juillet 2021

Quelle est votre réaction à cette photo d’une piscine naturelle à débordement ?

