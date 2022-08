La pire vague de chaleur jamais enregistrée en Chine paralyse l’alimentation électrique. La façon dont il réagit nous affectera tous

Note de l’éditeur: Une version de cette histoire est apparue dans le bulletin d’information de CNN Pendant ce temps en Chine, une mise à jour trois fois par semaine explorant ce que vous devez savoir sur l’essor du pays et son impact sur le monde. Inscrivez-vous ici.



Hong Kong

CNN

—



Depuis des semaines, une crise d’électricité causée par une vague de chaleur record et la sécheresse qui l’accompagne a fait des ravages dans le Sichuan, une province abritant 80 millions d’habitants dans le sud-ouest de la Chine.

Il a assombri des gratte-ciel, fermé des usines, assombri des métros et plongé des maisons et des bureaux dans des pannes d’électricité, forçant la climatisation à être débranchée – et tué des milliers de volailles et de poissons dans des fermes touchées par des coupures d’électricité.

L’impact s’est fait sentir partout, de la mégalopole voisine de Chongqing et des provinces de l’est le long du fleuve Yangtze au centre financier de Shanghai – où la ligne d’horizon emblématique s’est éteinte cette semaine pour économiser de l’énergie.

Dans un pays qui se targue de sa croissance économique et de sa stabilité, la grave pénurie d’électricité a été un choc pour les habitants qui, au cours des dernières décennies, se sont habitués à l’amélioration des conditions de vie et des infrastructures.

Pour beaucoup, les coupures de courant prolongées ravivent les souvenirs d’un passé lointain – une époque révolue avant que l’essor économique de la Chine n’introduise ses métropoles fastueuses et ne sorte des millions de personnes de la pauvreté.

Et maintenant, le changement climatique menace de perturber ce sentiment de sécurité et de croissance économique.

La vague de chaleur en cours est la pire que la Chine ait connue depuis le début des enregistrements il y a plus de 60 ans. Il s’est étiré sur 70 jours, balayant de vastes étendues du pays et battant des records de température dans des centaines de stations météorologiques.

La taille même de l’économie et de la population de la Chine signifie que toute perturbation majeure de son alimentation électrique peut entraîner des pertes et des souffrances massives.

“Ces soi-disant événements météorologiques extrêmes auront plus d’impact sur nos vies et notre approvisionnement en électricité”, a déclaré Li Shuo, conseiller climatique chez Greenpeace à Pékin. “Et peut-être devons-nous tous reconsidérer si ces événements extrêmes deviendront la nouvelle norme.”

Les experts disent que la crise énergétique du Sichuan est un exemple que le système énergétique chinois est beaucoup moins robuste qu’il ne devrait l’être pour faire face aux défis croissants du changement climatique.

Certains pensent que l’industrie va dans la bonne direction vers la réforme, tandis que d’autres craignent qu’elle ne se tourne vers la construction de plus de centrales électriques au charbon pour sécuriser l’approvisionnement énergétique – et risque de saper les promesses de la Chine d’atteindre le pic de carbone d’ici 2030 et la neutralité carbone d’ici 2060.

Situé le long du cours supérieur du Yangtze, le plus long et le plus grand fleuve de Chine, le Sichuan est célèbre pour ses riches ressources en eau et repose principalement sur l’hydroélectricité.

Au milieu de températures torrides et d’une sécheresse prolongée, les réservoirs du Sichuan s’assèchent, paralysant les centrales hydroélectriques qui représentent près de 80 % de la capacité de production d’électricité de la province.

Ce mois-ci, le Sichuan a vu sa capacité hydroélectrique chuter de 50 %, selon le réseau public. Pendant ce temps, la vague de chaleur incessante a poussé la demande d’électricité à des niveaux sans précédent, alors que les résidents et les entreprises font exploser leur climatisation pour rester au frais.

« La demande d’électricité de la Chine a été incroyablement stable dans le passé, car une grande partie provenait de l’industrie, et non des ménages ou des services. Maintenant que la climatisation devient plus courante, la demande augmente », a déclaré Lauri Myllyvirta, analyste principal au Centre de recherche sur l’énergie et l’air pur à Helsinki, en Finlande (CREA).

« En même temps, les pluies deviennent plus irrégulières. Les fortes pluies et les périodes de sécheresse rendent l’hydroélectricité beaucoup moins fiable en tant que source de capacité disponible pendant ces pics.

Pour aggraver les choses, le Sichuan est traditionnellement un énorme exportateur d’électricité pendant la saison des pluies, envoyant environ un tiers de sa production hydroélectrique dans les provinces de l’est de la Chine, selon David Fishman, analyste de l’énergie chinoise au cabinet de conseil The Lantau Group.

Malgré sa capacité de production d’électricité paralysée, le Sichuan doit toujours honorer ses contrats d’exportation avec d’autres provinces, ce qui, selon Fishman, pourrait “être très difficile à sortir”.

“Mais même s’ils le pouvaient, les installations de production du Sichuan ont été construites pour exporter de l’électricité vers la côte est”, a-t-il déclaré. « Ils n’ont pas vraiment une grande connectivité avec le reste du réseau du Sichuan. Ils n’ont jamais été destinés à répondre aux besoins de consommation d’énergie du Sichuan. »

Pour atténuer la crise énergétique, le Sichuan allume ses centrales au charbon, suscitant des inquiétudes parmi les écologistes quant à l’augmentation potentielle des émissions de gaz à effet de serre.

Sichuan Guang’an Power Generation, la plus grande centrale électrique au charbon de la région, a fonctionné à pleine capacité pendant 21 jours consécutifs. Sa production d’électricité pour août devrait bondir de 313% par rapport à l’année précédente, a indiqué la société.

La province extrait également davantage de charbon. Sichuan Coal Industry Group, son plus grand producteur de charbon, a plus que doublé sa production de charbon thermique depuis la mi-août. Et la semaine dernière, le Sichuan a ouvert sa première réserve nationale de charbon.

À l’échelle nationale, la consommation quotidienne de charbon dans les centrales électriques a augmenté de 15 % au cours des deux premières semaines d’août par rapport à la même période l’an dernier, selon la Commission nationale du développement et de la réforme.

La semaine dernière, le vice-Premier ministre chinois Han Zheng a déclaré que le gouvernement renforcerait son soutien aux centrales au charbon pour assurer un approvisionnement stable en électricité.

Alors que le bond de la consommation de charbon est probablement une solution temporaire, Li, le conseiller de Greenpeace, craignait que la crise de l’hydroélectricité ne soit utilisée par les groupes d’intérêts du charbon pour faire pression pour davantage de centrales au charbon.

“Il est possible que les pénuries d’électricité causées par de futurs événements météorologiques extrêmes deviennent une nouvelle motivation pour la Chine d’approuver davantage de projets (d’énergie au charbon)”, a-t-il déclaré.

L’année dernière, après qu’une pénurie de charbon a provoqué une série de pannes de courant dans toute la Chine, le gouvernement a commencé à signaler un regain d’intérêt pour la « sécurité énergétique ». Au dernier trimestre de l’année, les nouvelles capacités de charbon approuvées ont augmenté, en particulier dans les entreprises publiques, a déclaré Greenpeace dans un rapport publié le mois dernier.

Au premier trimestre de cette année, les gouvernements provinciaux ont approuvé des plans pour ajouter un total de 8,63 gigawatts de nouvelles centrales au charbon, soit près de la moitié de la quantité observée en 2021, selon le rapport.

“La sécurité énergétique est devenue une sorte de mot de code pour le charbon, plutôt que pour un approvisionnement fiable en énergie”, indique le rapport.

Yu Aiqun, chercheur sur la Chine au Global Energy Monitor, a comparé le recours au charbon – la principale cause du réchauffement climatique – pour la sécurité énergétique à « étancher une soif avec du poison ».

« La Chine est obsédée par l’énergie au charbon – il y a un très fort sentiment de dépendance. Chaque fois qu’un problème énergétique survient, il essaie toujours de chercher une réponse auprès de l’énergie au charbon… Cela va à l’opposé de ses objectifs climatiques », a-t-elle déclaré.

La réponse de la Chine à sa crise énergétique aura un impact sur le reste du monde. Le pays de 1,4 milliard d’habitants est le plus grand émetteur de dioxyde de carbone au monde, représentant 27 % des émissions mondiales.

Mais certains analystes affirment que l’augmentation de la capacité du charbon n’est qu’une partie de la réponse de la Chine à la réforme énergétique indispensable.

Suite aux pénuries d’électricité de l’année dernière, le gouvernement chinois a pris des mesures importantes pour accroître la flexibilité des prix et la rentabilité de l’énergie propre, a déclaré Myllyvirta de CREA.

“Le grand défi du système chinois est que le réseau est exploité de manière très rigide”, a-t-il déclaré. « Différentes provinces ne partagent pas leur capacité et n’utilisent pas leur capacité de manière optimale pour équilibrer les charges dans la région.

Par conséquent, la nécessité de construire davantage de centrales thermiques peut être considérablement réduite si le réseau électrique chinois peut être géré de manière plus efficace et flexible, a déclaré Myllyvirta.

Outre la nouvelle centrale au charbon, la Chine accélère également la construction d’énergies renouvelables – sa capacité installée d’énergie solaire et éolienne représente désormais 35 à 40% du total mondial.

Fishman, le consultant en énergie, a déclaré que les nouvelles centrales électriques au charbon ne seront pas nécessairement utilisées ; au lieu de cela, ils ont été construits comme sauvegarde pour le secteur des énergies renouvelables en pleine expansion – au cas où il rencontrerait des problèmes, comme la sécheresse en cours dans le Sichuan.

« La capacité n’est pas égale à la génération. La capacité existante crée beaucoup d’options et de flexibilité pour toutes ces autres (sources d’énergie renouvelables) qu’ils construisent. » il a dit. “Pour l’instant, je vois les ajouts de capacité de charbon, pour la plupart, destinés à pouvoir soutenir l’éolien et le solaire.”

Fishman a déclaré que les planificateurs du système électrique chinois sont conscients des défis auxquels ils sont confrontés et que l’industrie dans son ensemble évolue “dans la bonne direction”.

La vague de chaleur record et la pénurie d’électricité dans le Sichuan mettent en évidence la nécessité de réformer le système de réseau, a-t-il déclaré. “Parce que sans eux, ce serait un événement qui pourrait se produire tous les cinq ou 10 ans, et ce serait paralysant tous les cinq ou 10 ans – ou peut-être même plus fréquemment”, a-t-il déclaré.