Les gens portent des masques de protection lorsqu’ils font la navette pendant une tempête de sable le 15 mars à Beijing, en Chine. | Kevin Frayer / Getty Images

Le sable et la poussière du désert de Gobi causent des maux de tête aux voyageurs à pied et en avion.

Le sable et la poussière du désert de Gobi et de certaines parties du nord-ouest de la Chine ont jeté une grande partie de la capitale chinoise de Pékin dans le smog jaune – abaissant la qualité de l’air à des niveaux dangereux, obligeant des centaines de vols à être annulés et compliquant la route du matin pour des millions de navetteurs dans ce que les fonctionnaires disent est la pire tempête de sable en une décennie.

Une grande partie du sable a été balayée par une tempête de sable du week-end en Mongolie qui a fait six morts et plus de 80 portés disparus. Lundi matin, le Centre météorologique national chinois a annoncé une alerte jaune pour 12 provinces et villes, demandant aux habitants de fermer les fenêtres et de rester à l’intérieur si possible. Alors que de nombreux navetteurs se rendaient au travail, la qualité de l’air de Pékin a été évaluée au niveau «dangereux» 999 – des conditions d’urgence selon l’indice de qualité de l’air. Un maximum de 100 est considéré comme acceptable.

Pékin a souvent été en proie à certains des pires smog au monde, en grande partie à cause de la combustion du charbon, bien que le pays ait constaté une certaine amélioration de la qualité de l’air ces dernières années, la consommation de charbon ayant baissé et des normes d’émissions plus strictes. lieu.



VCG / VCG via Getty Images Une image composite montrant un bâtiment photographié pendant la tempête de sable (à gauche) le 15 mars, et sous un ciel clair (à droite) le 16 mars à Pékin, en Chine.

Mais la tempête de sable de lundi a de nouveau soumis les habitants de Pékin à un air presque irrespirable. La qualité de l’air a chuté à des niveaux dangereux alors que de minuscules particules de pollution atmosphérique atteignaient 655 microgrammes par mètre cube d’air – selon les directives de l’Organisation mondiale de la santé, tout ce qui dépasse 25 est dangereux. Si elles sont respirées dans les poumons, les particules peuvent se propager dans la circulation sanguine vers d’autres organes, entraînant un risque accru de problèmes cardiovasculaires ou respiratoires.

La tempête de sable a créé des problèmes de transport sur terre car la visibilité a chuté à un peu plus d’un demi-mille, entraînant d’importants embouteillages et obligeant certains conducteurs à conduire avec leurs feux allumés. La faible visibilité a également causé des maux de tête à ceux qui espéraient voyager par avion, car til Le journal d’État chinois Global Times a rapporté que 400 vols avaient été annulés dans deux aéroports différents de Pékin.



Feature China / Barcroft Media via Getty Images Une tempête de sable rend le ciel orange à Pékin le 15 mars.

Certains utilisateurs de Twitter ont établi des parallèles entre la scène de Pékin et le ciel orange qui entourait une grande partie de la baie de San Fransisco l’automne dernier en raison de la fumée d’une saison des incendies de forêt sans précédent.

La couleur de Pékin aujourd’hui. Cela me rappelle la couleur de SF lors de l’incendie de l’année dernière. Même énergie Bladerunner 2049, différentes catastrophes environnementales. Dust Sand Storm & Desertification (DSSD) dans le nord + ouest de la Chine doit être dépassé par les efforts de construction d’une Grande Muraille Verte. pic.twitter.com/hH7NraXwyK – Jen Zhu (@jenzhuscott) 15 mars 2021

Bien que les tempêtes de sable soient courantes à Pékin à cette période de l’année en raison de la proximité de la ville avec le désert de Gobi, qui s’étend du nord de la Chine au sud de la Mongolie, la déforestation généralisée et l’érosion des sols ont aggravé le problème.

En réponse, la Chine a commencé en 1978 à construire la forêt des brise-vent des trois nord, également connue sous le nom de Grande Muraille Verte: une étendue de 88 milliards d’arbres de 3000 miles à planter par des milliers de volontaires pendant 50 ans pour protéger le nord de la Chine de l’empiétement de Gobi. Désert.

Le 14 mars, Reuters a rapporté que le ministère chinois de l’Environnement s’attend à ce que les tempêtes de sable disparaissent d’ici mercredi ou jeudi, se déplaçant vers le sud en direction du delta du fleuve Yangtze. Mais entre-temps, les tempêtes de sable de lundi sont le dernier revers environnemental qui frappe la Chine alors que le projet du pays de devenir neutre en carbone d’ici 2060 et de s’aligner sur les principales économies du monde a été critiqué pour sa lenteur.

Pour certains militants, le lien entre le problème environnemental actuel de la Chine et la nécessité de s’engager à un changement plus rapide pour limiter le réchauffement climatique est plus clair que l’air qui entoure Pékin.

Le 5 mars, Li Shuo, conseiller politique basé à Pékin pour Greenpeace Asie de l’Est, tweeté, «Pékin est à quoi ressemble une crise écologique.» Tout en notant la détérioration rapide de la qualité de l’air, Li a ajouté: «Il est difficile de prétendre que nous avançons lorsque vous ne pouvez pas voir de face.»