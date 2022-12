La pire technologie de 2022 et l’avenir de la crypto

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 Elon Musk dit qu’il quittera ses fonctions de PDG de Twitter

Dès qu’il peut trouver quelqu’un “d’assez idiot pour prendre le travail”. (Le gardien)

+ Il assure qu’il gardera le contrôle des équipes logiciels et serveurs. (WP $)

+ Musk semble être en train de vivre des vibrations à ce stade. (FT $)

+ Twitter s’est arrangé avec un cadre qui a été exclu de ses systèmes informatiques. (Bloomberg $)

+ Les journalistes que Musk a interdits et réintégrés sont toujours réduits au silence. (L’interception)

2 L’une des plus grandes entreprises de crypto-minage aux États-Unis fait faillite

Core Scientific est la dernière victime de l’industrie après avoir accumulé trop de dettes. (CNBC)

+ Les mineurs et les commerçants de crypto en Asie vendent leur équipement coûteux. (Reste du monde)

3Les États-Unis jouent à la taupe avec les fabricants de puces chinois

Les sanctions américaines à l’exportation arrivent en masse et rapidement pour tenter de contrecarrer de nouveaux projets de puces. (FT $)

4 Le problème d’essayer d’interdire TikTok

La société est devenue un croque-mitaine pour Big Tech à Washington. (voix)

5 L’avenir de l’informatique optique s’annonce prometteur

Après des décennies de développement lent, des progrès sont enfin réalisés. (Économiste $)

6 À l’intérieur de l’implosion de la startup d’événements musicaux Pollen

La drogue, les allégations de harcèlement sexuel et les dépenses imprudentes ont toutes joué un rôle. (Initié $)

7 Les fausses nouvelles deviennent de plus en plus fausses

Mais il est encore temps de freiner les scénarios de deepfake les plus dangereux. (L’Atlantique $)

+ Les gens louent leurs visages pour devenir des clones marketing de style deepfake. (examen de la technologie MIT)

8 Le vaisseau spatial Insight Mars de la NASA a signé

L’atterrisseur perd de l’énergie solaire après quatre ans de transmission d’informations vers la Terre. (RADIO NATIONALE PUBLIQUE)

+ Le premier lancement spatial du Royaume-Uni a obtenu une licence. (Engadget)

9 La joie de Reddit

Maintenant que les résultats de recherche Google sont de moins en moins utiles, Reddit est un riche centre d’informations incroyablement spécifiques. (New-Yorkais $)

10 Comment les milliardaires menacent notre sécurité

Le capitalisme n’est pas toujours bon pour le code. (Filaire $)

+ 2022 a été une mauvaise année pour les réputations de milliardaires dans l’ensemble. (voix)

Citation du jour

«Le streaming a rendu la musique trop fluide et indolore. Tout est trop facile. Un seul coup d’annulaire, de majeur, un petit clic, c’est tout ce qu’il faut.

—Le musicien légendaire Bob Dylan déplore la commodité des plateformes de streaming musical pour le Wall Street Journal.

