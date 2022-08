La pire sécheresse en Europe depuis au moins 500 ans: rapport de l’UE

“La combinaison d’une grave sécheresse et de vagues de chaleur a créé une pression sans précédent sur les niveaux d’eau dans l’ensemble de l’UE”, a déclaré la commissaire européenne à l’Innovation, Mariya Gabriel, dans un communiqué. “Nous remarquons actuellement une saison des feux de forêt sensiblement au-dessus de la moyenne et un impact important sur la production agricole.”

Les températures record en Europe cet été ont perturbé les transports, déplacé des milliers de personnes et entraîné des centaines de décès liés à la chaleur. La chaleur a également exacerbé les incendies de forêt, qui sont devenus plus destructeurs ces dernières années.

L’Europe connaît sa pire sécheresse depuis au moins 500 ans, avec des conditions chaudes et sèches alimentant les incendies de forêt, réduisant les rendements des cultures et réduisant la production d’électricité, selon une première analyse du Centre commun de recherche de l’Union européenne.

La région Europe occidentale-Méditerranée connaîtra probablement des conditions plus chaudes et plus sèches que d’habitude jusqu’en novembre, selon le rapport.

Le changement climatique a rendu les températures élevées et les sécheresses plus intenses et généralisées. Et les températures nocturnes plus basses qui procurent généralement un soulagement critique des journées chaudes disparaissent à mesure que la planète se réchauffe.

Le stress hydrique et thermique a réduit les rendements des cultures européennes en 2022, les prévisions pour le maïs grain, le soja et le tournesol devant être inférieures de 16 %, 15 % et 12 % à la moyenne des cinq années précédentes, respectivement.