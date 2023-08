La pire saison des incendies de forêt au Canada a encore «plusieurs semaines»

Alors que la pire saison des incendies de forêt jamais enregistrée au Canada continue de se dérouler, les responsables disent s’attendre à ce qu’une activité de feu supérieure à la moyenne persiste tout au long du mois d’août et de septembre dans de vastes étendues du nord et de l’ouest du Canada.

Lors d’une séance d’information technique vendredi, Michael Norton, directeur général du Centre de foresterie du Nord de Ressources naturelles Canada, a déclaré que les mêmes conditions de sécheresse qui ont entraîné la saison record des feux de forêt de cette année contribueront à l’activité continue des incendies jusqu’à la fin de l’été. Alors que dans certaines régions, la pluie a contribué à réduire l’activité des incendies, Norton a déclaré que les incendies sont toujours « très actifs » en Colombie-Britannique, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon.

« En septembre, nous prévoyons que la zone potentielle à risque extrême deviendra un peu plus petite, couvrant le sud de la Colombie-Britannique, les Prairies, une partie des Territoires du Nord-Ouest dans l’ouest de l’Ontario », a déclaré Norton.

« Dans une grande partie de cette région, le nombre de nouveaux incendies qui se déclarent diminuera à mesure que nous avancerons en septembre plus tard à l’automne. Il est important de se rappeler, cependant, que les grands incendies existants continueront de brûler et que de nouveaux incendies problématiques peuvent se produire n’importe où… et il il est probable que nous connaîtrons une activité de feu importante pendant encore de nombreuses semaines. »

Au 10 août, 5 593 incendies de forêt avaient brûlé 13,4 millions d’hectares de terres – une superficie supérieure à la masse continentale des trois provinces maritimes combinées – ont entraîné la mort de quatre pompiers et forcé l’évacuation de 167 589 personnes à travers le pays.

« A titre de comparaison, la longueur totale du périmètre des incendies de cette année s’étendrait jusqu’à présent sur plus de 90% du chemin autour de l’équateur », a déclaré Norton.

Les émissions de carbone des incendies dépassent désormais un milliard de tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, ce qui équivaut à la quantité d’émissions générées par 306 millions de voitures.

Selon les données sur les feux de forêt compilées par Ressources naturelles Canada et Environnement et Changement climatique Canada, chaque région du pays a traversé une saison de feux de forêt particulièrement intense, avec des incendies surgissant dans des endroits qui ne sont normalement pas associés à une forte activité de feux de forêt, comme la Nouvelle-Écosse.

« Ce type d’activité d’incendie simultanée dans toutes les régions du pays est pratiquement inconnu », a déclaré Norton.

Mais Brian Simpson, responsable du renseignement sur les incendies de forêt à Ressources naturelles Canada, a déclaré aux journalistes vendredi que quelques provinces en particulier avaient fait grimper les moyennes nationales cette année.

« La province avec la plus grande superficie brûlée est le Québec, par une très large marge », a déclaré Simpson. En juin, des dizaines d’incendies de forêt au Québec ont généré suffisamment de fumée pour déclencher des avis sur la qualité de l’air dans le centre et l’est du Canada, ainsi que dans de vastes étendues des États-Unis.

Le même mois, l’incendie de Donnie Creek dans le nord-est de la Colombie-Britannique a été désigné comme le plus grand incendie de forêt jamais enregistré dans l’histoire de la province.

« Les Territoires du Nord-Ouest, la Colombie-Britannique, l’Alberta et la Saskatchewan ont également eu de très vastes zones incendiées », a déclaré Simpson. « Et dans le cas des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et de la Colombie-Britannique, ceux-ci brûlent toujours très activement. Simpson a déclaré que le nombre d’incendies actifs en Colombie-Britannique est proche de 400.

Le Canada s’est appuyé sur l’aide internationale à la lutte contre les incendies de l’Australie, du Brésil, du Chili, du Costa Rica, de la France, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, du Portugal, de l’Afrique du Sud, de la Corée du Sud, de l’Espagne et des États-Unis tout au long de la saison sans précédent de l’année. Alors que ces pays réduisent leurs efforts d’aide afin de faire face à la progression des saisons de feux de forêt chez eux, Norton a déclaré que le Canada avait suffisamment de capacité pour traverser le reste de cette saison « remarquable » et se préparer pour la suivante.

Cela, a-t-il dit, est en partie dû aux investissements dans la lutte contre les incendies de forêt dans le budget fédéral de 2022, dont 256 millions de dollars pour l’équipement sur cinq ans et 28 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre du programme de lutte et de gestion des incendies de forêt dans un climat en évolution.

« Bien que la situation soit grave, la saison se terminera à l’approche de l’automne », a-t-il déclaré. « Pour la prochaine saison et au-delà, nous devrons réfléchir à la façon dont nous pouvons accroître notre résilience face aux feux de forêt, de l’intervention et de la préparation à la prévention et à l’atténuation. Tous les Canadiens auront un rôle à jouer.