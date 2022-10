“La pire” pièce de théâtre du lycée ou la plus idiote ? Vous décidez – Shaw Local

Rien de bon ne vient généralement de laisser un bébé seul dans les bois, à moins que nous ne parlions d’une pièce de théâtre, auquel cas les créatures de la forêt élèveront avec plaisir l’enfant trouvé en prince.

C’est la prémisse centrale de la production d’automne de Marquette High School, “The Worst High School Play in the World”. L’histoire est centrée sur le prince Ivanha – pas Ivanhoé, remarquez – dont l’enfance apparemment idyllique est interrompue lorsque son père part pour les croisades et qu’un usurpateur décide qu’Ivanha s’oppose à la direction du royaume.

“Alors sa mère, la reine Nina, emmène Ivanha dans la forêt et espère que de gentilles créatures prendront pitié et élèveront l’enfant”, a déclaré la réalisatrice Jane Mills. “Voilà l’histoire.”

En d’autres termes, ce n’est pas tant “La pire pièce de lycée au monde”, que la plus idiote. Mais peu importe. Mills, l’assistant Mark Vickroy et leurs acteurs et leur équipe de 22 personnes s’amusent beaucoup trop pour s’attarder sur le réalisme ou la plausibilité.

Le public trouvera des thèmes familiers et des éléments empruntés à des contes classiques tels que “Robin Hood”, “Oedipus Rex” et, vous l’avez deviné, “Ivanhoe”.

“Il y a un peu de beaucoup de choses”, a déclaré Mills. “C’est un complot très idiot et les enfants s’amusent à le faire.”

Le casting comprend Jacob Witthuhn comme Ivanha, Jesse Cooke comme Rico, Sara Duchon comme Corsicana, Eugenia Craig comme Medulla, Ceci Reynolds comme Astrid, Fiona Gaworski comme Gwen, Mason Ferrario comme Chester, Skyleigh Speirer comme Attendant/Monk, Stella Moline comme Felippa/ Monk, Kaden Chalus comme chevalier/moine, Dixie Smick comme Belinda, Katie Hardin comme Nina, Ella Biggins comme Viscera, Irlene Vicich comme Shecky, Aislinn Aussem comme Lady Lenore, Savannah Guzman comme Mama, Lily Hall comme Trudy, Carter Gray comme Rashad/ Monk, Steven Wang comme Friar Fred, Fiona McGrath comme Lady/Monk. La réalisatrice est Emma Schlink et le preneur de son est Frank Reynolds.

Quiconque veut partager les rires peut venir à l’école secondaire Marquette, 1000, rue Paul, Ottawa, à 20 h le vendredi 4 novembre et le samedi 5 novembre. Les portes ouvrent à 19 h 30.

Les billets réservés coûtent 8 $ et les billets d’admission générale coûtent 7 $ pour les adultes, 6 $ pour les personnes âgées et les enfants. Les billets peuvent être achetés au bureau principal de l’école secondaire ou à la porte.