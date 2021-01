Une MAISON fabriquée à partir d’un vieux conteneur d’expédition a été surnommée «une blague» par des locataires exaspérés après avoir été mise sur le marché pour 200 £ par semaine.

La propriété d’une chambre à Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande, est située dans le jardin arrière d’une autre propriété.

La maison vient avec une place de parking sur un morceau de pelouse et a sa propre «buanderie» à l’intérieur d’un autre petit cabanon vert.

La masure est décrite sur une annonce Trade Me comme une maison d’une chambre pouvant accueillir une personne.

Il est entièrement meublé et comprend un four micro-ondes, une plaque électrique, un lit, un lave-linge, un lave-vaisselle, un réfrigérateur-congélateur ainsi que des couverts et des assiettes.

L’annonce affirme également que la maison se trouve à proximité d’un centre commercial.

La liste a attiré l’attention d’une page Facebook locale, un utilisateur la décrivant comme «une blague».

‘CECI SERAIT UNE JOKE IL Y A 20 ANS’

L’un d’eux a déclaré: « Je pensais que c’était un article de blague mais c’est très réel. Je serais surpris si c’est légal. »

Un autre a déclaré: «Il s’agit d’un cas extrême, mais il illustre l’état du marché du logement en Nouvelle-Zélande.

« Cela aurait été une vraie blague il y a 20 ans, maintenant c’est tout à fait compréhensible même si c’est ridiculisé. »

L’annonceur Trade Me a été contacté et a confirmé que la propriété était à louer, mais a refusé de commenter davantage.

Alors que le prix de location du conteneur néo-zélandais a déclenché la fureur, un homme de Cheltenham au Royaume-Uni dit qu’il économise 700 £ par mois en vivant dans un seul.

Jay Adler, 30 ans, a emménagé dans un conteneur d’expédition de 20 pieds sur 8 pieds dans une ferme désaffectée juste à l’extérieur de la ville et a dépensé 3000 £ pour le transformer en une maison confortable.

Il a équipé le conteneur d’une cuisine, d’une isolation, d’un lit et d’une télévision, et il a même ajouté un cabanon de 6 pieds sur 4 pieds où il a mis sa salle de bain.

Maintenant, les frais de subsistance de Jay ont été réduits de 1025 £ à seulement 325 £ par mois, ce qui lui permet d’économiser des centaines.