Les Républicains de la Chambre ont rapidement rejeté une proposition du président Joe Biden d’un programme d’aide supplémentaire de 100 milliards de dollars pour Israël et l’Ukraine, selon des commentaires de la Daily Caller News Foundation à Capitol Hill.

À la suite des attaques terroristes contre Israël perpétrées par le Hamas à partir du 7 octobre, les Républicains de la Chambre des représentants ont insisté pour que le vote sur l’aide à Israël soit séparé du paquet, qui comprend également le financement de la sécurité des frontières le long de la frontière américaine avec le Mexique.

« Nous devons d’abord soutenir Israël », a déclaré le président du comité judiciaire de la Chambre, Jim Jordan, au DCNF, peu avant d’entrer dans une réunion de la conférence républicaine où il a été démis de ses fonctions de candidat du parti au poste de président de la Chambre.

Après que l’administration Biden a dévoilé vendredi sa demande de financement supplémentaire au Congrès, qui allouerait 100 milliards de dollars d’aide américaine à Israël et à l’Ukraine, les républicains de la Chambre ont déclaré à la Daily Caller News Foundation qu’ils s’opposaient au plan et ont demandé que l’aide des deux pays reçoive des votes séparés. .

Biden, dans un discours prononcé jeudi depuis le Bureau Ovale, a déclaré que l’échec de l’adoption d’un programme d’aide commun « récompenserait les terroristes et les dictateurs et les encouragerait à poursuivre leurs attaques contre la démocratie », avec un lettre de la directrice du Bureau de la gestion et du budget, Shalanda Young, au président par intérim de la Chambre, Patrick McHenry, expliquant vendredi les détails de la proposition du président. En réponse, les Républicains de la Chambre des représentants ont attaqué et ridiculisé le plan de soutien au DCNF, tout en insistant pour que l’aide aux deux pays soit examinée séparément. (EN RELATION : « Inadmissible » : les républicains de la Chambre critiquent les efforts visant à associer l’aide à Israël à l’aide à l’Ukraine)

« C’est la pire chose qui puisse être faite pour Israël. Traitons cela à la carte », a déclaré le représentant républicain Mike Garcia du 27e district de Californie au DCNF. Concernant l’Ukraine, il a fustigé la répartition des financements qui est biaisée en faveur du pays, déclarant : « Nous n’avons ni stratégie ni stratégie de sortie, et pourtant 61 milliards de dollars ont été accordés à l’Ukraine. Israël doit passer en premier. Nous ne pouvons pas adhérer à la politique de chèque en blanc de Biden sur l’Ukraine », tout en précisant qu’il publierait ultérieurement un livre blanc sur le sujet.

Lettre de demande de financement supplémentaire par Fondation des nouvelles des appelants quotidiens sur Scribd

« Faisons-les séparément », a déclaré le représentant républicain Thomas Massie du 4e district du Kentucky au DCNF.

L’annexe de la lettre énumère l’aide militaire qui serait allouée à l’Ukraine et à Israël, l’une des dépenses les plus importantes étant de 30,6 milliards de dollars pour « le fonctionnement et l’entretien » de l’armée « afin de répondre à la situation en Ukraine et pour les dépenses connexes ». En revanche, la même demande d’aide « d’exploitation et d’entretien » à Israël s’élève à 4,4 milliards de dollars.

« Nous avons décidé d’avoir des projets de loi de crédits mono-sujets. Je veux qu’ils soient votés séparément. Je pense que le reste de la conférence le fait aussi », a déclaré au DCNF le représentant républicain Michael Cloud du 27e district du Texas. Cela a été souligné par les représentants républicains du Texas, Pat Fallon du 4e district et Chip Roy du 21e district, qui ont déclaré au DCNF que tout financement devrait être compensé par des réductions de dépenses ailleurs, en disant : «[i]Cela doit être payé.

Au-delà de l’aide militaire, la demande de Biden comprend 10,5 milliards de dollars pour que le Département d’État aide les personnes déplacées à l’intérieur de l’Ukraine et d’Israël. « On estime que 16 millions de personnes en Ukraine et plus de 6,3 millions de réfugiés dans la région dépendent de l’aide humanitaire », indique la lettre de demande, ajoutant que «[f]Le financement fournirait également une aide humanitaire vitale en Israël et dans les zones touchées par la situation en Israël.

De nombreux membres ont exprimé leur incrédulité quant au fait que Biden puisse proposer une demande supplémentaire. « L’Ukraine a déjà pris 113 milliards de dollars de nos dollars. Israël vient d’être attaqué. Nous devons apporter de l’aide à Israël », a déclaré le représentant républicain George Santos du 3e district de New York. «Je ne le soutiens pas. Seulement 10 % vont en Israël ? Vraiment? » » a déclaré le représentant républicain Tim Burchett du 2e district du Tennessee, au DCNF.

Le représentant républicain Mike Gallagher du 8e district du Wisconsin, quant à lui, était incrédule quant à ce paquet alors que le Congrès n’avait pas encore adopté la loi de crédits de défense pour l’année fiscale 2024. « Que complètent-ils ? Nous n’avons même pas adopté le projet de loi sur la défense », a-t-il déclaré avec colère à Garcia et au DCNF alors qu’il passait dans un couloir du sous-sol du Capitole.

L’administration Biden espérait solliciter le soutien des républicains pour le plan en incluant un financement pour la sécurité des frontières le long de la frontière internationale entre les États-Unis et le Mexique, qui est la bête noire des républicains et des responsables démocrates métropolitains dans un contexte de crise migratoire.

« Cette demande comprend des ressources pour 1 300 agents de patrouille frontalière supplémentaires pour travailler aux côtés des 20 200 agents déjà financés dans le budget de l’exercice 2024 ; 375 équipes de juges de l’immigration pour renforcer le système judiciaire de l’immigration – la plus grande demande progressive jamais réalisée », a écrit Young dans sa lettre. Garcia a hésité à cette demande. « Ils veulent plus de financement pour la frontière ? Ils ont une mauvaise politique frontalière », a-t-il déclaré.

Certains républicains de la Chambre ont toutefois déclaré qu’ils soutenaient le paquet. « Je les soutiendrai individuellement ou ensemble », a déclaré le représentant républicain Brian Fitzpatrick du 1er district de Pennsylvanie. « Je serai heureux de voter pour les deux », a déclaré le représentant républicain Carlos Giménez du 28e district de Floride. «Cependant, je veux un vote séparé pour les deux. Les autres membres de la conférence qui soutiennent l’un mais s’opposent à l’autre doivent être entendus et respectés.

La lettre de Young ne constitue pas une législation qui doit être présentée par un membre du Congrès, et a fait hésiter certains Républicains à exprimer une opinion sur la question avant la présentation d’un projet de loi. « Je pense que ces priorités devraient être traitées séparément. Cependant, je n’ai pas vu le colis donc je ne peux pas le dire. Le nombre est assez élevé », a déclaré le représentant républicain Ken Buck du 4e district du Colorado, au DCNF.

« Voyons. Nous avons besoin d’un objectif et d’une stratégie », a déclaré le représentant républicain Mike Waltz du 6e district de Floride au DCNF, lorsqu’on lui a demandé s’il soutiendrait le paquet. La Chambre des représentants n’a examiné aucune législation depuis le 3 octobre, suite à la destitution de Kevin McCarthy comme président de la Chambre après l’adoption d’une résolution parrainée par le représentant républicain Matt Gaetz du 1er district de Floride avec le soutien démocrate, qui a fait remarquer au DCNF qu’il souhaitait séparer l’aide israélienne et ukrainienne. Le processus d’élection d’un nouveau président a affecté l’examen du projet de loi par les républicains, certains affirmant qu’ils étaient entièrement concentrés sur une telle élection.

« Je me concentre sur le leadership avant de travailler là-dessus », a déclaré au DCNF le représentant républicain Dusty Johnson du district général du Dakota du Sud. « Vous ne pouvez même pas traiter ce dossier tant que nous n’avons pas une Chambre des représentants opérationnelle », a déclaré le représentant républicain Byron Donalds du 19e district de Floride.

Même si la lettre de Young était adressée à McHenry, le Sénat serait le premier lieu où le projet de loi pourrait être examiné et adopté. Le financement de l’Ukraine n’a pas été inclus dans une résolution continue adoptée le 30 septembre pour éviter une fermeture du gouvernement, tandis qu’Israël ne reçoit actuellement qu’une aide militaire régulière appropriée avant son conflit en cours avec le Hamas.

La Maison Blanche et McHenry n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la DCNF.

