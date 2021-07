« La pire chose de tous les temps », la fille d’Anurag Kashyap, Aaliyah Kashyap, se souvient de son premier baiser et dit « Je l’ai quitté et je me suis enfuie »

La fille d’Anurag Kashyap, Aaliyah Kashyap, dirige une chaîne YouTube avec un public d’environ 63 000 abonnés. Elle poursuit ses études aux États-Unis. Aaliyah est actuellement à Mumbai avec sa famille, son petit ami Shane Gregoire l’accompagne.

Récemment, dans une vidéo publiée par Avanti Nagral, les deux parlaient de « leurs premières » auxquelles Aaliyah s’est souvenue de son premier baiser.

Elle a dit, j’avais 14 ans et c’était la pire chose de ma vie. À cause de moi. Comme, je me suis juste enfui après, parce que j’étais si timide. Je l’ai quitté et je me suis enfui.

Aaliyah a également parlé de son tout premier concert. Elle a déclaré : « J’étais très jeune et j’étais partie avec la femme de mon père à l’époque, Kalki, et je l’ai forcée. La pauvre femme a dû s’asseoir là pendant que je dansais sur la musique de Pitbull et elle était misérable « .

Parlant de son premier petit-ami, elle a dit : « C’était mon premier petit-ami et j’avais 13 ans. Je me souviens que mon meilleur ami de l’époque sortait aussi avec le meilleur ami de mon petit-ami. Nous avons donc décidé de faire un double rendez-vous chez Starbucks. Donc, nous avions des points de discussion, et nous y sommes allés, et tout le temps c’était juste moi et mon meilleur ami qui parlions et ces deux gars qui parlaient. Et deux de nos amis portaient des sweats à capuche noirs et sont venus traquer notre rendez-vous », a-t-il ajouté.

Pour les inconnus, Aaliyah a également réalisé une vidéo interrogeant son père sur une grossesse non planifiée il y a quelque temps. À laquelle a été la réponse de Sr Kashyap, je vais vous demander : « Êtes-vous sûre de vouloir cela ? Et quoi que vous choisissiez de faire, je l’accepterai toujours, vous le savez. » Il a dit qu’il accepterait ses choix dans la vie mais lui dirait qu’il y a un prix à payer pour chaque décision.