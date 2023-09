La piraterie somalienne, autrefois une menace insoluble pour la sécurité, a presque complètement cessé. Voici pourquoi

En 2011, des pirates ont perpétré 212 attaques dans une vaste zone s’étendant sur les eaux somaliennes, l’océan Indien, la mer Rouge et le golfe d’Aden, des actions qui, selon la Banque mondiale, ont coûté cher à l’économie mondiale Milliards américains par an.

Des pirates armés ont détourné des navires jusqu’à 1 000 milles marins des côtes somaliennes. Ils ont retenu les navires et les équipages contre rançon. La Banque mondiale estime que les pirates somaliens ont reçu plus de 0 million de dollars en paiements de rançons entre 2005 et 2012.

Le problème de la piraterie semblait insoluble. Les missions navales anti-piraterie entreprises par les marines les plus redoutables du monde et les mesures d’autoprotection adoptées par l’industrie maritime n’ont pas semblé fonctionner. Il était donc généralement admis que la solution se trouvait à terre : un renforcement majeur de l’État en Somalie pour éliminer les causes profondes de la piraterie.

Le seul problème était que personne n’était disposé à entreprendre une telle mission à la suite des échecs américains Afghanistan et Irak.

Et puis il y a eu un revirement étonnant. Le nombre d’attaques est tombé à 10 en 2012 et seulement deux navires ont été détournés entre 2013 et 2023.

Pendant trois décennies, j’ai mené des recherches sur la diplomatie internationale, la stratégie militaire, le recours à la force et la consolidation de la paix. Avec un collègue spécialisé en stratégie militaire, je analysé le cas de piraterie somalienne. Les universitaires et les praticiens conviennent que quatre facteurs ont interagi pour arrêter les pirates :

la conduite et la coordination de plusieurs opérations navales anti-piraterie par les marines les plus compétentes du monde, y compris toutes cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies: les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie et la Chine la mise en œuvre de mesures d’autoprotection coûteuses, notamment le recours à des gardes armés, par la plupart des États du pavillon et des armateurs développement d’une boîte à outils juridique complète permettant de poursuivre et d’emprisonner les pirates le renforcement des capacités régionales permettant d’emprisonner les pirates au niveau régional et en Somalie.

Ce qui est surprenant n’est pas que ces quatre mesures, à elles seules, se soient révélées suffisantes pour mettre un terme à la piraterie somalienne. Ce qui rend le cas somalien spécial, c’est la capacité de la communauté internationale à les accepter et à financer leur mise en œuvre.

Le cas somalien est important car c’est l’une des rares réussites de ces dernières années où le recours à une force limitée a contribué à un résultat durable. De plus, les pirates somaliens ont été arrêtés même si les conditions à terre en Somalie ne se sont pas améliorées de manière significative.

Action collective

Théoriquement, l’effort collectif de la communauté internationale n’aurait pas dû avoir lieu parce que la sécurité contre la piraterie est une priorité. bien public coûteux.

Cela signifie qu’il est très coûteux à fournir, mais que personne ne peut être empêché d’en profiter une fois qu’il a été produit. Le résultat est un problème d’action collective c’est rarement surmonté en politique internationale. La plupart des acteurs préfèrent agir clandestinement plutôt que de contribuer à la production du bien public.

En ce qui concerne la piraterie somalienne, tous les États et armateurs étaient incités à laisser à d’autres le soin de résoudre le problème à leur place. La mise en œuvre des quatre facteurs s’est révélée très coûteuse pour les États contribuant aux opérations navales et pour les armateurs qui ont dû payer pour des mesures d’autoprotection, notamment le recrutement de gardes armés.

Notre étude a cherché à comprendre comment et pourquoi le problème de l’action collective a été surmonté. L’espoir était d’apprendre quelque chose qui pourrait aider à surmonter des problèmes similaires à l’avenir.

Ce qui a fonctionné

Nous avons constaté que trois facteurs expliquent pourquoi le taux de parasitisme a été minimisé dans le cas somalien.

La première est que les pirates somaliens ont attaqué les navires appartenant aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU et à toutes les grandes compagnies maritimes. Cela a incité la France à prendre la tête de l’action militaire contre les pirates. Les États-Unis ont ensuite pris la tête de la formulation d’une stratégie globale visant à mettre en œuvre les quatre facteurs présentés précédemment.

L’implication de l’Union européenne et de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) dans les opérations navales anti-piraterie a rendu difficile pour les États membres de ne pas contribuer. Au total, 18 États membres ont fourni des navires. La Chine et la Russie ont soutenu la stratégie menée par les États-Unis et ont lancé leurs propres opérations navales parce que leurs navires ont également été attaqués.

Deuxièmement, les États-Unis ont créé une institution, le Groupe de contact sur la piraterie en Somalie, spécialement conçue pour formuler et mettre en œuvre une vaste stratégie anti-piraterie. Les États-Unis ont trié sur le volet qui dirigerait les différents groupes de travail afin qu’ils contiennent tous les acteurs – étatiques et non étatiques – nécessaires à la mise en œuvre des mesures nécessaires. Ces acteurs ont apporté l’expertise et les ressources matérielles nécessaires à la mise en œuvre des quatre facteurs présentés précédemment.

Troisièmement, le gouvernement fédéral somalien et les États membres fédéraux ont coopéré étroitement aux efforts de lutte contre la piraterie. Ils ont autorisé le recours à la force contre les pirates dans les eaux nationales et sur terre. Les autorités somaliennes ont également coopéré à la construction et à l’exploitation de prisons pirates financées par des donateurs internationaux. Cela a permis de surmonter le problème de la piraterie sans s’engager dans une opération majeure de renforcement de l’État qui était généralement considérée comme une condition nécessaire au succès lorsque le problème de la piraterie a culminé en 2011.

Des intérêts partagés

Malheureusement, cette réussite sera difficile à reproduire. La piraterie somalienne a aligné à un degré inhabituel les grandes puissances ainsi que les intérêts du secteur privé et des États régionaux et locaux. Ce n’est par exemple pas le cas dans le Golfe de Guinée au large des côtes ouest-africaines. Ici, les États locaux sont moins coopératifs que les acteurs gouvernementaux somaliens dans la lutte contre la piraterie.

Ce n’est pas non plus le cas en ce qui concerne la lutte contre le coups d’État en Afrique de l’Ouestoù la Russie, les trois membres occidentaux du Conseil de sécurité de l’ONU et les États de la région ont des intérêts contradictoires.

C’est le degré élevé de partage d’intérêts entre les nombreux acteurs impliqués qui a rendu la campagne anti-piraterie somalienne si efficace.

C’était écrit par: Peter Viggo Jakobsen, Collège royal de défense danois.

