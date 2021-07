La pionnière Ree Drummond prend des « vacances conjugales » après l’annulation d’un voyage romantique en raison de l’accident effrayant de son mari Ladd

La femme pionnière Ree Drummond a pris des « vacances martiales ».

Le voyage intervient après l’annulation de ses vacances romantiques en raison de l’horrible accident de son mari Ladd.

Ree a fait un voyage avec son mari Ladd après le report de leurs vacances romantiques

Ladd s'est déjà cassé le cou dans un horrible accident

La femme de 52 ans a partagé un certain nombre de clichés et de vidéos sur Instagram pour documenter son voyage à Colorado avec Ladd.

Aux côtés d’un selfie du couple marié posant pendant les vacances, la personnalité de la télévision a écrit: « La dernière fois que Ladd et moi avons essayé d’aller ensemble dans le Colorado, il y a eu ce très grave accident impliquant un camion de pompiers et nous n’y sommes pas parvenus.

« Alors ma réponse à la question ‘Êtes-vous heureuse d’être dans le Colorado avec votre mari en ce moment ?’ serait très certainement ceci : Heureux.

« Tellement très, très, extrêmement, à travers le toit, sur la lune heureux. (Jusqu’à ce qu’il me fasse remonter le sentier Berry Picker avec lui plus tard cette semaine, alors je laisserai ses fesses sur la montagne et je rentrerai seul dans l’Oklahoma.) «

Ree a continué à documenter le voyage lundi en partageant un photo d’elle-même mordant dans une cuisse de dinde, suivie d’un vidéo d’elle et Ladd gloussant alors qu’ils montaient à toute vitesse un escalier.

La star de Pioneer Woman a également parlé des vacances bien méritées dans un article de blog, qui a été publié dimanche.

Après avoir déclaré à quel point elle était «excitée» pour le voyage du couple, Ree a poursuivi: «Nous avons essayé en mars de faire ce même voyage. J’avais déjà commencé à faire mes valises, j’étais tellement excité à ce sujet. Et d’accord, je ne venais pas de commencer à faire mes valises… J’étais à peu près emballé et j’attendais pas tout à fait à la porte puisque le voyage était encore dans deux jours, mais psychologiquement j’attendais définitivement à la porte. Mais ensuite, Ladd a eu un terrible accident et nous n’avons évidemment pas pu y aller.

LE « TERRIBLE ACCIDENT » DE LADD

En mars, Ladd et son neveu, Caleb, ont été impliqués dans une collision alors qu’ils combattaient un feu d’herbe sur le terrain de leur famille. Oklahoma ranch.

Le mari de Ree s’est cassé le cou dans le écrasement de camion horrible, tandis que Caleb, 21 ans, a été blessé à la tête, à l’intérieur du torse, au bras et à la jambe dans l’accident lorsqu’il a été projeté à 70 pieds de son véhicule d’urgence, après être entré en collision avec un autre camion de pompiers.

PROFITER AU MAXIMUM DE LA SITUATION

Elle a poursuivi dans le billet de blog : « Le manque de nos vacances était certainement au bas de notre liste de préoccupations à l’époque puisque Ladd était à l’hôpital pour se remettre de son opération d’urgence au cou… mais alors qu’il commençait à guérir et à aller mieux, nous avons dû rire. que l’accident s’était produit juste avant notre voyage, parce que quelque chose avait semblé interrompre notre capacité à faire ensemble trois voyages planifiés au Colorado.





« Nous aurions peut-être simplement renoncé à essayer, mais je suis têtu et lui aussi, alors nous avons décidé de faire des plans une dernière fois et de voir si nous pouvions y arriver. »

Ree a ensuite déclaré qu’elle et Ladd appréciaient le voyage, écrivant: «Je sais que nous ne sommes que dans quelques heures, mais nous passons vraiment un bon moment jusqu’à présent. Nous manquons un peu d’avoir tous les enfants ici, mais nous profitons également de notre premier voyage non lié au travail seuls ensemble depuis… Depuis… Depuis que je ne me souviens plus ! Alors les enfants de Drummond, prenez soin les uns des autres, n’oubliez pas votre maman et votre papa »,

Le couple est parent de quatre enfants et d’un enfant en famille d’accueil : Alexis, 24 ans, Paige, 21 ans, Bryce, 18 ans, Jamar, 18 ans et Todd, 17 ans.

Ree a documenté le voyage dans une série de messages

Elle a partagé un clip amusant d'elle et de Ladd en train de courir

Ladd s'est cassé le cou en mars

Référez-vous à la légende

Le couple élève cinq enfants ensemble