Mercredi, Ladd Drummond , 52 et Caleb Drummond , 21 ans, conduisaient leurs propres camions de pompiers pour combattre un feu de brousse sur la propriété du couple, avec d’autres pompiers, et se sont écrasés, a déclaré un porte-parole du service d’incendie de Pawhuska à E! Nouvelles. Selon la patrouille routière de l’Oklahoma, la visibilité a été réduite en raison des vents violents sur la route de gravier sur laquelle les Drummonds roulaient et ils se sont écrasés de front. Les deux hommes ont été hospitalisés et Caleb a été admis dans un état critique avec des blessures à la tête, au tronc interne, aux bras et aux jambes, a déclaré le porte-parole de la police.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy