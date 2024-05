La pilule la plus populaire pour traiter l’acné chez les femmes est un médicament contre l’hypertension.

Un médicament générique contre l’hypertension artérielle est devenu le médicament oral le plus couramment prescrit pour traiter l’acné chez les femmes, dépassant les antibiotiques et les pilules contraceptives, selon un nouveau rapport d’Epic Research.

Le rapport, réalisé pour le compte de NBC News, a révélé que la spironolactone représentait 47 % de tous les médicaments oraux prescrits aux femmes contre l’acné en 2023, contre 27 % en 2017. Les prescriptions d’antibiotiques oraux – auparavant la pilule de référence contre l’acné – a diminué de 41% à 27% au cours de la même période.

Ce changement est probablement dû en partie à l’appel de l’Académie américaine de dermatologie à limiter l’utilisation d’antibiotiques lorsque cela est possible, selon le Dr John Barbieri, dermatologue et épidémiologiste au Brigham and Women’s Hospital de Boston. Ceux directives de prescriptionque Barbieri a contribué à écrire, encouragent les dermatologues depuis au moins 2016 à limiter la prescription d’antibiotiques pour tenter de lutter contre la résistance aux médicaments.

« Il y a eu plus d’intérêt pour la gestion des antibiotiques au cours des dernières décennies qu’auparavant, donc je pense que ces tendances ont contribué à stimuler ces changements », a déclaré Barbieri.

Les antibiotiques, dont la doxycycline, sont prescrits depuis longtemps contre l’acné. Ils agissent en ciblant les bactéries responsables de l’acné et en réduisant l’inflammation, bien qu’ils puissent entraîner des effets secondaires, notamment une sensibilité accrue au soleil et des problèmes gastro-intestinaux.

Barbieri a déclaré que « les preuves croissantes soutenant la sécurité et l’efficacité de la spironolactone », qui est utilisée hors AMM, ont probablement également contribué à l’augmentation des taux de prescription.

Tandis que le le médicament a été approuvé comme médicament contre l’hypertension en 1960c’est dans les années 1980 que certains médecins ont commencé à le prescrire aux femmes contre l’acné.

Le Dr Jessica Krant, dermatologue au Laser and Skin Surgery Center de New York, a déclaré qu’elle prescrivait plus de spironolactone maintenant qu’avant.

« Plus nous passons d’années sur le marché et plus tout le monde est d’accord avec cela, plus je me sens à l’aise de le prescrire », a déclaré Krant.

Le Dr Patricia Oyetakin, dermatologue chez Medical Dermatology Specialists à Atlanta, fait partie d’une jeune génération de médecins qui ont découvert la spironolactone à l’école de médecine.

« S’il s’agit d’acné hormonale, j’aurai toujours la conversation sur la spironolactone », a-t-elle déclaré. Cette patiente, a déclaré Oyetakin, « a généralement toujours ses cycles menstruels, à la fin de la vingtaine et au-delà et a un schéma hormonal d’acné ».

L’acné hormonale apparaît sur le bas du visage, le menton, la mâchoire et le cou, a-t-elle déclaré.

« Vous savez que vous avez affaire aux récepteurs de testostérone ou d’androgènes dans la peau et dans les glandes, l’ingrédient actif doit être quelque chose qui s’adresse spécifiquement à cette hormone », a-t-elle ajouté.

La spironolactone agit en bloquant ces hormones, qui peuvent obstruer les pores et provoquer de l’acné en augmentant la production de sébum dans la peau.

Les pilules contraceptives peuvent également être un traitement efficace contre ce type d’acné et peuvent en effet être prescrites par les dermatologues pour cette raison. Cependant, les prescriptions de contraceptifs contre l’acné ont également diminué entre 2017 et 2023, selon Epic Research.

Ce changement pourrait être dû au fait que les femmes choisissent d’autres moyens de contraception. Oyetakin, Barbieri et Krant ont tous déclaré que leurs patientes étaient passées aux dispositifs intra-utérins, ou DIU, ce qui signifie que même si elles prenaient auparavant une pilule contraceptive contre l’acné, elles devraient arrêter.

«Nous savons qu’au fil du temps, les taux de DIU ont augmenté au cours des deux dernières décennies», a déclaré le Dr Deborah Bartz, obstétricienne-gynécologue au Brigham and Women’s Hospital.

Ce changement pourrait être une autre raison pour laquelle la consommation de spironolactone a augmenté.

Lorsque les patientes passent des contraceptifs oraux à une autre forme, elles peuvent développer de l’acné, en particulier sur des zones du corps qu’elles n’avaient pas auparavant, a déclaré Krant. « Certains d’entre eux éclatent définitivement davantage avec ces DIU hormonaux », a-t-elle ajouté.

« Beaucoup de personnes qui prenaient simplement une pilule contraceptive pour traiter leur acné, et maintenant, si elles utilisent d’autres formes de contraception, elles pourraient être plus susceptibles de développer de l’acné ou d’avoir une acné plus difficile à contrôler », dit Barbieri. Ces patients pourraient alors avoir besoin d’un médicament supplémentaire, comme la spironolactone, pour traiter cette acné, a-t-il ajouté.