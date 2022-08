La pilule COVID n’a montré aucun avantage chez les jeunes adultes: étude

WASHINGTON –

La pilule COVID-19 de Pfizer semble apporter peu ou pas d’avantages aux jeunes adultes, tout en réduisant le risque d’hospitalisation et de décès chez les personnes âgées à haut risque, selon une vaste étude publiée mercredi.

Les résultats d’une étude israélienne portant sur 109 000 patients sont susceptibles de renouveler les questions sur l’utilisation par le gouvernement américain de Paxlovid, qui est devenu le traitement de référence pour le COVID-19 en raison de sa commodité à domicile. L’administration Biden a dépensé plus de 10 milliards de dollars pour acheter le médicament et le rendre disponible dans des milliers de pharmacies grâce à son initiative de test et de traitement.

Les chercheurs ont découvert que Paxlovid réduisait les hospitalisations chez les personnes de 65 ans et plus d’environ 75 % lorsqu’il était administré peu de temps après l’infection. Cela correspond aux résultats antérieurs utilisés pour autoriser le médicament aux États-Unis et dans d’autres pays.

Mais les personnes âgées de 40 à 65 ans n’ont vu aucun bénéfice mesurable, selon l’analyse des dossiers médicaux.

L’étude a des limites en raison de sa conception, qui a compilé les données d’un grand système de santé israélien plutôt que d’inscrire des patients dans une étude randomisée avec un groupe témoin – la référence en matière de recherche médicale.

Les résultats reflètent la nature changeante de la pandémie, dans laquelle la grande majorité des gens ont déjà une certaine protection contre le virus grâce à la vaccination ou à une infection antérieure. Pour les jeunes adultes, en particulier, cela réduit considérablement leurs risques de complications graves du COVID-19. Les Centers for Disease Control and Prevention ont récemment estimé que 95% des Américains de 16 ans et plus ont acquis un certain niveau d’immunité contre le virus.

« Paxlovid restera important pour les personnes les plus exposées au risque de COVID-19 sévère, comme les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli », a déclaré le Dr David Boulware, chercheur et médecin à l’Université du Minnesota, qui n’a pas participé à l’étude. “Mais pour la grande majorité des Américains qui sont désormais éligibles, cela n’a vraiment pas beaucoup d’avantages.”

Un porte-parole de Pfizer a refusé de commenter les résultats, qui ont été publiés dans le New England Journal of Medicine.

La Food and Drug Administration des États-Unis a autorisé Paxlovid à la fin de l’année dernière pour les adultes et les enfants de 12 ans et plus considérés comme à haut risque en raison de conditions telles que l’obésité, le diabète et les maladies cardiaques. Plus de 42% des adultes américains sont considérés comme obèses, ce qui représente 138 millions d’Américains, selon le CDC.

Au moment de la décision de la FDA, il n’y avait aucune option pour traiter le COVID-19 à domicile, et Paxlovid était considéré comme essentiel pour réduire les hospitalisations et les décès lors de la deuxième poussée hivernale de la pandémie. Les résultats du médicament étaient également beaucoup plus forts qu’une pilule concurrente de Merck.

La FDA a pris sa décision sur la base d’une étude de Pfizer chez des patients à haut risque qui n’avaient pas été vaccinés ou traités pour une infection antérieure au COVID-19.

“Ces personnes existent mais elles sont relativement rares car la plupart des gens ont maintenant été vaccinés ou ont été infectés”, a déclaré Boulware.

Pfizer a rapporté plus tôt cet été qu’une étude distincte de Paxlovid chez des adultes en bonne santé – vaccinés et non vaccinés – n’a pas montré de bénéfice significatif. Ces résultats n’ont pas encore été publiés dans une revue médicale.

Plus de 3,9 millions d’ordonnances de Paxlovid ont été exécutées depuis l’autorisation du médicament, selon les dossiers fédéraux. Un cours de traitement est de trois pilules deux fois par jour pendant cinq jours.

Un porte-parole de la Maison Blanche a souligné mercredi plusieurs articles récents suggérant que Paxlovid aide à réduire les hospitalisations chez les personnes de 50 ans et plus. Les études n’ont pas été publiées dans des revues à comité de lecture.

“Le risque de conséquences graves du COVID est le long d’un gradient, et le nombre croissant de preuves montre que les personnes âgées de 50 à 64 ans peuvent également bénéficier de Paxlovid”, a déclaré Kevin Munoz dans un communiqué envoyé par e-mail.

Les responsables de l’administration travaillent depuis des mois pour accroître l’utilisation de Paxlovid, ouvrant des milliers de sites où les patients dont le test est positif peuvent remplir une ordonnance. Le mois dernier, les responsables américains ont encore élargi l’accès en permettant aux pharmaciens de prescrire le médicament.

La Maison Blanche a récemment signalé qu’elle pourrait bientôt cesser d’acheter des vaccins, des médicaments et des tests COVID-19, transférant la responsabilité au marché de l’assurance privée. Dans ce scénario, les assureurs pourraient définir de nouveaux critères pour déterminer quand ils paieraient pour que les patients reçoivent Paxlovid.



Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du département d’éducation scientifique de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.