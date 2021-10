La pilule Covid-19 de Merck réduit de moitié le risque de décès et d’hospitalisation – résultats des essais cliniques

La société, qui développe le médicament en partenariat avec Ridgeback Biotherapeutics, a signalé que le molnupiravir « réduit le risque d’hospitalisation ou de décès d’environ 50 % ».

Il a dit que « 7,3 % des patients qui ont reçu du molnupiravir ont été hospitalisés ou sont décédés jusqu’au jour 29 après la randomisation… par rapport à 14,1 % des patients traités par placebo. Jusqu’au jour 29, aucun décès n’a été signalé chez les patients ayant reçu du molnupiravir, contre 8 décès chez les patients qui a reçu un placebo. »

Le rapport est basé sur des données portant sur 775 participants.

Au cours de l’étude, les participants ont pris le médicament toutes les 12 heures pendant cinq jours. Tous les sujets impliqués dans l’essai avaient reçu un diagnostic de Covid léger à modéré et présentaient au moins un facteur les exposant à un plus grand risque de formes plus graves de Covid, telles que l’obésité ou la vieillesse.

En raison de son succès, le recrutement dans l’essai est arrêté prématurément en raison de ses résultats positifs, sur recommandation des organes de contrôle. Merck a déclaré qu’elle prévoyait de soumettre prochainement une autorisation d’urgence à la Food and Drug Administration des États-Unis, ainsi qu’à d’autres agences de réglementation dans le monde.

La PDG de Ridgeback, Wendy Holman, a fait l’éloge des résultats, déclarant que le médicament pourrait faire un « un impact profond dans le contrôle de la pandémie », comme « Les traitements antiviraux qui peuvent être pris à la maison pour garder les personnes atteintes de Covid-19 hors de l’hôpital sont absolument nécessaires. » Le médicament en capsule a également « efficacité constante démontrée » à travers les variantes Covid Gamma, Delta et Mu.

Le géant pharmaceutique Pfizer a déclaré fin septembre qu’il effectuait des tests d’essai de milieu à tard pour son médicament antiviral oral. Les premières étapes ont révélé que le médicament était « sûr et bien toléré ».

En juillet, Oramed Pharmaceuticals, basée à Jérusalem, a déclaré avoir reçu l’autorisation de commencer les essais cliniques pour une version capsule à dose unique d’un vaccin développé par la société indienne Premas Biotech.

