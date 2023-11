La pilule contre le cancer du poumon, Osimertinib, donne des résultats « bouleversants » dans une étude de 5 ans

Santé





De nombreux patients atteints d’un cancer du poumon ont désormais accès à un médicament qui pourrait leur sauver la vie.

L’osimertinib, vendu sous la marque Tagrisso, est disponible pour les patients atteints d’un cancer du poumon de stade 1B-3A qui présentent une certaine mutation génétique et qui ont subi une intervention chirurgicale pour enlever des tumeurs cancéreuses.

Parmi ces patients, il a été démontré que Tagrisso réduisait le risque de récidive de cancer sur cinq ans jusqu’à 73 % et le risque de décès jusqu’à 51 %, selon une étude publiée dans le New England Journal of Medicine au cours de l’été.

“Dans le monde de l’oncologie, c’est bouleversant”, a déclaré à Fox News Digital le Dr Faiz Y. Bhora, chef de la chirurgie thoracique et président de la région centrale de chirurgie à Hackensack Meridian Health dans le New Jersey.

“Dans le passé, les oncologues médicaux se contentaient d’une amélioration de la survie de plus de 50 %.”

Bhora, qui a prescrit ce médicament à plusieurs de ses patients atteints d’un cancer du poumon, a parlé des résultats « révolutionnaires » qu’il a constatés dans son propre cabinet.

Le Dr Faiz Y. Bhora, chef du service de chirurgie thoracique et directeur de chirurgie de la région centrale à Hackensack Meridian Health, affirme que la pilule est « révolutionnaire ».

“Nous sommes véritablement à l’ère de la médecine personnalisée”, a également déclaré Bhora à Fox News Digital. « Nous disposons désormais de nombreuses thérapies ciblées qui fonctionnent bien pour les patients présentant des mutations dans leurs tumeurs. »

Pour ce médicament particulier, les patients qui présentent une mutation génétique appelée EGFRm – et qui ont déjà subi une intervention chirurgicale – sont des candidats viables pour Tagrisso.

“La pilule aide à prévenir les récidives une fois la tumeur retirée chirurgicalement pour les personnes présentant le marqueur génétique”, a-t-il déclaré.

Les patients atteints d’un cancer du poumon de stade 4 sont également éligibles à la pilule s’ils sont porteurs de la mutation EGFR, même sans avoir subi une intervention chirurgicale, a précisé le médecin.

Pour déterminer si un patient est porteur de la mutation, un échantillon de tissu est extrait de la tumeur et testé. Les résultats sont généralement obtenus dans un délai de 10 à 14 jours.

Pour l'avenir, Bhora espère pouvoir bientôt prescrire la pilule aux patients d'emblée, avant toute autre procédure ou thérapie, dans le but de réduire les tumeurs avant la chirurgie.

Un test sanguin est également disponible, a déclaré Bhora, avec des résultats disponibles dans un délai de cinq à 21 jours.

« Je dirais qu’environ 25 % des patients atteints d’un cancer du poumon finissent par avoir une mutation de l’EGFR », estime le médecin.

Environ 238 000 nouveaux cas de cancer du poumon sont attendus en 2023, selon l’American Cancer Society (ACS), ainsi que quelque 127 000 décès.

“Nous avions l’habitude de considérer le cancer du poumon comme une simple maladie du fumeur”, a déclaré Bhora. « Aujourd’hui, nous savons que plus de 30 % des personnes qui développent un cancer du poumon n’ont jamais fumé, et qu’un grand nombre d’entre elles sont des femmes. »

Pour l’avenir, il espère pouvoir bientôt prescrire la pilule aux patients d’emblée, avant toute autre procédure ou thérapie, dans le but de réduire les tumeurs avant la chirurgie.

Environ 238 000 nouveaux cas de cancer du poumon sont attendus en 2023, selon l'American Cancer Society (ACS), ainsi que quelque 127 000 décès.

L’histoire d’un patient

Kim Mosko, 67 ans, a reçu un diagnostic de cancer du poumon de stade 2A en février.

La mère de deux enfants a subi une chirurgie robotique à Hackensack Meridian quelques semaines plus tard.

Kim Mosko, 67 ans, a reçu un diagnostic de cancer du poumon de stade 2A en février et a subi une intervention chirurgicale robotisée au Hackensack Meridian quelques semaines plus tard.

“La lobectomie a été réalisée par chirurgie robotique et a été une expérience incroyable”, a-t-elle déclaré à Fox News Digital. «Je dois à tous les médecins que je vois et consulte une dette que je ne pourrai jamais rembourser.»

Mosko a ensuite subi quatre cycles de chimiothérapie, qu’elle a terminés fin juin.

Lorsque les médecins de Mosko ont déterminé en juillet qu’elle était porteuse de la mutation génétique, ils lui ont recommandé de prendre Tagrisso.

« Je n’avais besoin d’aucune persuasion », a-t-elle déclaré à Fox News Digital. « Je ferai tout ce qui est nécessaire pour traiter ce cancer et prolonger ma durée de vie. »

Mosko prend désormais Tagrisso depuis trois mois et demi et prévoit de continuer à le prendre quotidiennement pendant trois ans.

Son assurance couvre le coût des médicaments.

« Dans l’ensemble, mon expérience a été positive et je suis reconnaissante que ce médicament soit disponible », a-t-elle déclaré.

Mosko prend désormais Tagrisso depuis trois mois et demi et prévoit de continuer à le prendre quotidiennement pendant trois ans.

Mosko a ressenti certains effets secondaires, tels qu’une éruption cutanée, de la diarrhée et de la fatigue, « qui sont tous gérables », a-t-elle déclaré.

« Je n’ai pas besoin d’espérer », a-t-elle ajouté. « Je crois absolument que ce médicament va garantir que le cancer du poumon ne réapparaîtra pas. J’ai l’intention de vivre encore de nombreuses années.

Où commencer

Pour les patients atteints d’un cancer du poumon intéressés par Tagrisso, Bhora recommande de consulter une équipe de médecins expérimentés pour se faire tester pour la mutation génétique.

À Hackensack, a déclaré Bhora, « nous considérons chaque patient comme un candidat à un traitement curatif ».

Avec l’avènement des thérapies personnalisées, il pense qu’il y a de l’espoir à l’horizon pour de nombreux patients atteints d’un cancer du poumon.

“C’est une période très optimiste pour les patients qui souffraient de ce qui était universellement considéré comme une maladie mortelle”, a déclaré Bhora.

« Nous sommes désormais dans une époque où, dans la grande majorité des cas, nous pouvons soit en faire une maladie chronique, soit viser une guérison complète. »

Information de sécurité

AstraZeneca, le fabricant de Tagrisso, indique sur son site Internet que certains effets secondaires ont été signalés.

Les plus courants sont le faible nombre de globules blancs ; faible nombre de plaquettes; diarrhée; faible nombre de globules rouges (anémie); éruption cutanée; douleurs musculaires, osseuses ou articulaires ; plaies dans la bouche; fatigue; toux; peau sèche; et des modifications des ongles, notamment une rougeur, une sensibilité, une douleur, une inflammation, une fragilité, une séparation du lit de l’ongle et une chute de l’ongle.

Bien que rares, certains effets secondaires potentiellement graves peuvent affecter les poumons, le cœur, les yeux, la peau, le sang et la moelle osseuse.

Les patients qui ressentent des effets secondaires gênants ou durables devraient consulter leur fournisseur de soins de santé, déclare AstraZeneca.

Ils peuvent également signaler tout effet secondaire à la Food & Drug Administration des États-Unis en appelant le 1-800-FDA-1088.











