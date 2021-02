Le La pilule contraceptive pourrait bientôt être vendue sans ordonnance.

Une décision visant à rendre deux marques disponibles sans autorisation écrite est en cours de consultation, a annoncé hier l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé.

Les sociétés pharmaceutiques impliquées ont demandé que leur pilule contraceptive progestative soit reclassée de la prescription à la pharmacie.

La pilule contraceptive pourrait bientôt être vendue en vente libre sans ordonnance, dans une première du genre. Image: Stock

Le déménagement, qui est le premier du genre, permettrait la vente en vente libre sous la supervision d’un pharmacien qualifié.

La société de médicaments Maxwellia cherche à rendre son contraceptif Lovima sans ordonnance et HRA Pharma souhaite la même chose pour sa marque Hana.

Il a été salué par l’association de soins de santé des consommateurs PAGB, qui a décrit cette décision comme une «opportunité historique pour la santé des femmes».

La directrice générale Michelle Riddalls a déclaré: «Nous soutenons pleinement ces demandes de reclassement. le fait de proposer des produits sur ordonnance uniquement pour les rendre disponibles en vente libre, une fois leur sécurité et leur efficacité rigoureusement évaluées et établies, est une étape positive.

«Cela permet aux gens de prendre soin d’eux-mêmes le cas échéant, en minimisant les inconvénients pour les individus et en protégeant les ressources du NHS telles que les rendez-vous chez le médecin généraliste pour ceux qui en ont le plus besoin.

Elle a ajouté: « Les demandes de Maxwellia et HRA Pharma ont une importance particulière car elles sont les premières à rechercher des licences en vente libre pour toute forme de pilule contraceptive quotidienne, 60 ans après la mise à disposition de la pilule sous sa forme originale sur ordonnance le le NHS pour les femmes mariées uniquement.

«La consultation MHRA représente une opportunité historique dans le domaine de la santé des femmes et qui, nous l’espérons, sera perçue positivement.

Un pharmacien qualifié superviserait toute vente et utiliserait une liste de contrôle pour identifier les femmes qui peuvent recevoir le médicament en toute sécurité.

Les deux marques seraient disponibles pour les femmes en âge de procréer, ce qui comprendrait également les adolescents qui répondent aux critères d’approvisionnement.

La MHRA a déclaré que pour les moins de 18 ans, et en particulier ceux de moins de 16 ans, qui voulaient la pilule, il restait «essentiel d’établir que la fille n’est pas exploitée ou maltraitée».

Près de neuf femmes sur dix en Angleterre – environ 3,1 millions – qui sont sous contraception prennent la pilule, selon les chiffres de 2018.

La pilule progestative «traditionnelle» empêche la grossesse en épaississant le mucus dans le col de l’utérus pour empêcher les spermatozoïdes d’atteindre un ovule. Il doit être pris de manière fiable tous les jours et est efficace à 99% s’il est pris correctement.

Les pilules Lovima et Hana contiennent également du désogestrel, qui peut aider à arrêter l’ovulation.

La MHRA demande l’avis du public sur la question de savoir si les produits doivent devenir un médicament en pharmacie. Le Dr Sarah Branch, de la MHRA, a déclaré: «Chaque réponse reçue nous aidera à avoir une meilleure idée de la question de savoir si les gens pensent que la pilule contraceptive contenant du désogestrel devrait être disponible en vente libre.

«Nous espérons entendre autant de personnes et de groupes de femmes que possible. Si le mouvement se poursuit, les pilules seront toujours disponibles sur ordonnance des médecins généralistes et des cliniques de santé sexuelle.

Les consultations sont ouvertes jusqu’au 5 mars.