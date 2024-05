La pilule contraceptive masculine fait un pas de plus : ce que nous savons

Les chercheurs ont réalisé une percée qui pourrait représenter un grand pas en avant pour faire de la « pilule » masculine une réalité.

Les recherches du Center for Drug Discovery du Baylor College of Medicine se sont concentrées sur un composé capable d’inhiber une protéine particulière cruciale pour la fertilité chez les hommes. Le composé peut cibler la protéine, entravant ainsi la mobilité des spermatozoïdes, ont indiqué les chercheurs.

Les effets du composé sont temporaires, permettant le retour à la fonction normale des spermatozoïdes une fois que le composé a quitté le système.

« Bien que les chercheurs aient étudié plusieurs stratégies pour développer des contraceptifs masculins, nous n’avons toujours pas de pilule contraceptive pour les hommes », a déclaré le Dr Martin Matzuk, directeur du Center for Drug Discovery.

Boîtes à médicaments exposées sur une étagère de pharmacie. Il faudra peut-être un certain temps avant que la pilule contraceptive masculine soit facilement disponible, car le composé n’a pas encore commencé ses essais sur l’homme.

« Dans cette étude, nous nous sommes concentrés sur une nouvelle approche : identifier une petite molécule qui inhiberait la sérine/thréonine kinase 33 (STK33), une protéine spécifiquement nécessaire à la fertilité chez les hommes et les souris.

« STK33 est donc considéré comme une cible viable présentant des problèmes de sécurité minimes pour la contraception chez les hommes », a-t-il ajouté.

Le composé n’a jusqu’à présent été testé que sur des souris, car d’autres composés doivent encore être testés et des travaux supplémentaires doivent être effectués avant que les essais sur l’homme puissent commencer.

« Les prochaines étapes à suivre consisteraient à tester le composé CDD-2807 sur des primates non humains pour voir si les mêmes effets contraceptifs sont observés », a déclaré Courtney Sutton, associée postdoctorale au Center for Drug Discovery du Baylor College of Medicine. Semaine d’actualités.

La pilule contraceptive féminine, communément appelée « la pilule », a été approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis le 9 mai 1960. La pilule a révolutionné la santé reproductive en offrant aux femmes une méthode de contrôle des naissances efficace et pratique.

Malgré les premières formulations provoquant des effets secondaires tels que des nausées et une prise de poids dus à des niveaux d’hormones élevés, Planned Parenthood affirme que les versions ultérieures de la pilule ont réduit ces problèmes en réduisant le dosage d’hormones.

Bien que la pilule contraceptive féminine soit désormais généralement plus sûre et largement disponible, certaines femmes subissent encore des effets secondaires nocifs.

La recherche sur une pilule contraceptive masculine a considérablement progressé ces dernières années. Les efforts visant à créer un contraceptif masculin efficace et sûr ont été confrontés à de nombreux défis, principalement en raison du taux élevé de production de spermatozoïdes chez les hommes et de la nécessité de garantir que toute méthode contraceptive est facilement réversible et entraîne des effets secondaires minimes.

« La recherche sur la contraception masculine dure depuis des années et continuera à l’être pendant de nombreuses années à l’avenir, mais il est difficile de trouver des cibles non hormonales appropriées qui empêcheront la motilité et/ou la morphologie des spermatozoïdes et n’auront pas d’effets indésirables sur la contraception masculine. Le poids et la taille des testicules rendent le chemin vers l’obtention d’une contraception réversible fiable un peu plus long à parcourir », a déclaré Sutton.

En 2022, une pilule contraceptive masculine sans hormones a débuté ses essais cliniques au Royaume-Uni.

Ce médicament agit en inhibant le récepteur alpha de l’acide rétinoïque (RAR-alpha), une voie cruciale pour la production de spermatozoïdes. Des études précliniques ont démontré que le médicament était efficace à 99 % pour prévenir les grossesses chez la souris et qu’il était entièrement réversible, ne montrant aucun effet secondaire apparent.

Des experts médicaux ont déjà émis l’hypothèse que l’annulation de l’arrêt Roe v. Wade en 2022 pourrait accélérer la recherche et le développement d’une pilule contraceptive masculine.

Actuellement, les principales méthodes contraceptives accessibles aux hommes sont les préservatifs, les vasectomies ou les spermicides, des substances chimiques qui tuent les spermatozoïdes.

