La pilule contraceptive altère le cerveau des femmes d’une manière que les scientifiques ne réalisaient pas

La pilule contraceptive peut altérer les régions du cerveau d’une femme qui régulent la peur, ont révélé de nouvelles recherches.

Les pilules contraceptives orales combinées (COC) préviennent la grossesse, principalement en empêchant l’ovulation. Environ 150 millions de femmes utilisent la méthode contraceptive dans le monde. Cependant, les pilules – qui sont composées d’hormones synthétiques – peuvent provoquer divers effets secondaires mentaux négatifs qui sont rarement abordés.

Nouvelle recherche menée par des scientifiques de l’Université du Québec à Montréal, publié dans la revue Frontières de l’endocrinologie, a découvert que ces hormones peuvent avoir un impact sur la façon dont la peur est traitée dans le cerveau.

Bien que les scientifiques savaient déjà que diverses hormones sexuelles affectent les processus de peur dans le cerveau, cette recherche a révélé que les femmes prenant la pilule combinée avaient un cortex préfrontal ventromédian plus fin que celui des hommes. Cette région du cerveau est associée aux réponses émotionnelles, ainsi qu’à la prise de décision et à la maîtrise de soi.

“On pense que cette partie du cortex préfrontal soutient la régulation des émotions, comme la diminution des signaux de peur dans le contexte d’une situation sûre. Notre résultat pourrait représenter un mécanisme par lequel les COC pourraient altérer la régulation des émotions chez les femmes”, Alexandra Brouillard, chercheuse à L’Université du Québec à Montréal et premier auteur de l’étude ont déclaré dans un communiqué détaillant les résultats.

L’image montre une femme éveillée au lit la nuit. Selon de nouvelles recherches, la pilule pourrait altérer les régions du cerveau d’une femme qui régulent la peur.

Getty Images



Ces résultats confirment d’autres études antérieures sur les effets de la pilule. Une étude de 2022 publiée dans Frontières des neurosciences comportementales, a révélé que sur 72 personnes, celles qui utilisaient des contraceptifs oraux ressentaient plus de peur, de colère et de dégoût que celles qui n’en utilisaient pas. Une autre étude publiée en 2016 dans JAMA Psychiatrie ont découvert que la contraception hormonale était liée à une utilisation plus élevée d’antidépresseurs et à la dépression dans son ensemble.

Les chercheurs canadiens ont étudié un groupe de femmes qui utilisaient des contraceptifs combinés, qui en prenaient mais ne les prenaient plus ou qui ne les avaient jamais utilisés. Ils étudiaient également les hommes.

De nombreux effets secondaires sont associés à la prise de la pilule contraceptive. Les femmes sont généralement informées de certains effets secondaires physiques par leur médecin, avant de commencer à prendre la pilule. Cependant, les effets secondaires mentaux et les changements dans le développement du cerveau sont « rarement abordés », selon Brouillard.

“Compte tenu de l’ampleur de l’utilisation des COC, il est important de mieux comprendre ses effets actuels et à long terme sur l’anatomie cérébrale et la régulation émotionnelle”, a-t-elle déclaré. “Comme nous rapportons une épaisseur corticale réduite du cortex préfrontal ventromédian chez les utilisateurs de COC par rapport aux hommes, nos résultats suggèrent que les COC peuvent conférer un facteur de risque de déficits de régulation des émotions au cours de leur utilisation actuelle.”

Les scientifiques ont déjà découvert que les femmes souffrent plus fréquemment d’anxiété et de stress que les hommes. Et les fluctuations hormonales, qui sont modifiées par la prise de la pilule, pourraient en être la cause.

Les scientifiques ont constaté cet effet chez les femmes qui prenaient actuellement la pilule, mais pas chez celles qui en avaient déjà pris, mais qui avaient arrêté. Cela suggère que l’effet de la pilule sur le cortex pourrait être réversible. Cependant, des recherches supplémentaires seront nécessaires pour tester cette théorie.

