La pilule antivirale Covid-19 de Pfizer sera prête d’ici la fin de 2021, annonce son PDG

Albert Bourla, directeur général de la société pharmaceutique américaine Pfizer, a déclaré que la pilule antivirale orale Covid-19 de la société, qui en est à un stade précoce d’essais, pourrait être prête d’ici la fin de l’année, ont rapporté les médias. Selon CNBC, la société, qui a développé le premier vaccin Covid-19 autorisé aux États-Unis avec le fabricant allemand BioNTech, a commencé un essai clinique précoce pour tester une nouvelle thérapie antivirale pour Covid-19 en mars. Le médicament fait partie d’une classe de médicaments appelés inhibiteurs de protéase et agit en inhibant une enzyme dont le virus a besoin pour se répliquer dans les cellules humaines. « Si les essais cliniques se déroulent bien et que la Food and Drug Administration (FDA) l’approuve, le médicament pourrait être distribué à travers les États-Unis d’ici la fin de l’année », a déclaré Bourla à CNBC. Les inhibiteurs de protéase sont utilisés pour traiter d’autres agents pathogènes viraux tels que le VIH et l’hépatite C, indique le rapport.

Le mois dernier, le géant pharmaceutique a demandé à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis d’étendre l’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) de son vaccin Covid-19 aux enfants âgés de 12 à 15 ans.

La demande d’élargissement de l’utilisation d’urgence intervient quelques jours à peine après que Pfizer a publié des données démontrant que son vaccin était efficace à 100% et bien toléré par le groupe plus jeune.

Pfizer travaille également sur son vaccin pour les enfants de 6 mois à 11 ans.

Une étude récente, publiée dans la revue Science, a montré qu’une seule dose de vaccins Pfizer-BioNTech contre Covid peut renforcer l’immunité contre les variantes de Covid-19, uniquement chez les personnes qui étaient auparavant infectées par le virus mortel.

Chez les personnes qui n’ont pas été infectées auparavant et qui n’ont jusqu’à présent reçu qu’une seule dose de vaccin, la réponse immunitaire aux variantes préoccupantes peut être insuffisante, selon l’étude.

