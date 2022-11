La pilule abortive est le moyen le plus courant de mettre fin à une grossesse, selon le CDC

La pilule abortive est la méthode la plus courante pour interrompre une grossesse aux États-Unis, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Le CDC, dans un rapport publié mercredi, a constaté qu’environ 51% des avortements en 2020 ont été pratiqués avec la pilule à ou avant la neuvième semaine de grossesse. De 2019 à 2020, les avortements avec la pilule ont augmenté de 22%, selon le rapport.

La pilule, la mifépristone, est devenue un point d’éclair dans la bataille sur les droits reproductifs à la suite de la décision de la Cour suprême d’abolir les droits fédéraux à l’avortement en juin. Douze États ont interdit l’avortement depuis lors, mais l’interdiction de la pilule est difficile car elle est devenue plus facile à obtenir.

En réponse à la pandémie de Covid-19, la Food and Drug Administration a suspendu l’obligation pour les femmes d’obtenir la mifépristone en personne, leur permettant de recevoir la pilule par la poste et dans les pharmacies de détail. L’agence du médicament a annoncé en décembre 2021 qu’elle rendrait ce changement permanent.

La semaine dernière, des groupes anti-avortement ont demandé à un tribunal fédéral du Texas d’annuler l’approbation de la mifépristone par la FDA, vieille de plus de deux décennies. Les avocats des groupes sont de l’Alliance Defending Freedom, une organisation impliquée dans l’affaire Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization qui a conduit la Cour suprême à annuler Roe v. Wade.