La pièce sur le créateur du NHS, Nye Bevan, fait partie des 12 nouvelles pièces du National Theatre

Une pièce retraçant la vie de Nye Bevan et sa bataille pour créer le NHS fait partie des 12 nouvelles productions annoncées par le Théâtre national.

Nye, de Tim Price, a été décrit par le NT jeudi comme une « fantasia galloise [that] est à la fois épique et profondément personnel ». Il mettra en vedette Michael Sheen et sera réalisé par Rufus Norris, le directeur artistique du NT.

« Après la tourmente de ces dernières années, nous apprécions tous à quel point le NHS est vital », a déclaré Norris. La pièce « illuminerait la vie de son fondateur et célébrerait sa place centrale dans la vie britannique ».

Bevan, fils d’un mineur du sud du Pays de Galles, était l’architecte du 1948 Loi sur le service national de santé qui a permis aux gens d’accéder à un diagnostic et à un traitement médical, gratuitement au point d’utilisation. La création du NHS est considérée comme la réforme la plus importante de l’histoire du parti travailliste.

Nye ouvrira en février 2024.

Harriet Walter tiendra le rôle-titre dans La Maison de Bernarda Alba. Photographie : Eamonn McCormack/Getty pour Bafta

Parmi les autres productions figure La Maison de Bernarda Alba, une nouvelle pièce d’Alice Birch d’après Federico García Lorca. Il raconte l’histoire de cinq sœurs vivant sous l’étreinte de leur mère.

Harriet Walter jouera la matriarche dans un « drame dévastateur et comique explorant les conséquences de l’oppression des femmes ». La pièce sera mise en scène par Rebecca Frecknall lors de ses débuts au NT.

London Tide, basé sur Our Mutual Friend de Charles Dickens, était une « lettre d’amour à Londres », a déclaré Norris.

Le NT l’a décrit comme « un chef-d’œuvre gothique de meurtre, de rédemption, d’amour et d’argent… Les questions urgentes d’inégalité, le droit à l’éducation et la possibilité de pardon se heurtent dans un hymne à la ville et au fleuve qui la traverse ».

La pièce comprend des chansons originales écrites par PJ Harvey.