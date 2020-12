David Bowie, icône de la culture pop anglaise des années 1970, a atteint l’espace à sa manière. La Monnaie royale du Royaume-Uni a envoyé lundi une pièce commémorative de David Bowie dans l’espace. La pièce a été frappée dans le cadre de la collection « Music Legends » de la Royal Mint.

Les images de la pièce montrant son voyage dans l’espace en montgolfière à une hauteur de 35 656 mètres, avant de redescendre en Grande-Bretagne, sont devenues virales.

La Royal Mint a déclaré que c’était la première fois qu’une pièce britannique était lancée dans l’espace. La pièce est maintenant offerte comme prix gagnant aux fans de Bowie lors d’un concours sur la page Facebook de la Royal Mint. Cependant, la Royal Mint a publié un certain nombre de versions dans la collection Bowie, allant de 13 £ pour une pièce illimitée de 5 £ à 72195 £ pour une dénomination très limitée de 1000 £, 1 kg, pièce résistante à l’or, seulement Il y a 11 fait.

Il s’agit de la troisième pièce de la collection « Music Legends » de la Royal Mint à célébrer le caméléon définitif du genre rock, David Bowie. La pièce vient après que des pièces en l’honneur de la reine et d’Elton John aient été frappées.

La Monnaie royale a expliqué le motif gravé sur la pièce, affirmant qu’il était inspiré d’une image du chanteur de son temps passé à vivre et à enregistrer à Berlin. La pièce présente également le motif emblématique de l’éclair de l’ère Aladdin Sane et capture la carrière de Bowie, ainsi que le moment où il a finalement mis les accessoires de côté pour émerger en tant qu’artiste autonome.

L’un des moments forts de la carrière de Bowie a été sa réinvention en tant que messie du rock extraterrestre pansexuel Ziggy Stardust en 1972 qui a hypnotisé et scandalisé le monde en général. Cela l’a également mis sur la voie rapide de la superstar internationale. Cependant, étant le génie créatif qu’il était, Bowie a quitté Ziggy Stardust en 1973.

Les pièces sont disponibles sur le site Web de la Royal Mint en tant qu’éditions en édition limitée de Precious Metal Proof et en édition standard Brilliant Uncirculated. L’édition Brilliant Uncirculated est également disponible avec trois pochettes différentes, disponibles exclusivement chez The Royal Mint. C’est un hommage approprié à la carrière de l’une des icônes les plus durables de la musique britannique et pourrait constituer un cadeau de Noël parfait pour les fans de Bowie.

La navette spatiale pour Bowie résume assez bien sa carrière. C’est cinq jours avant le lancement d’Apollo 11 en juillet 1969 que son single révolutionnaire Space Oddity est sorti au Royaume-Uni, atteignant la cinquième place des charts britanniques. David Bowie est décédé aux États-Unis en janvier 2016.