La pièce maîtresse de Qatar 2022 devient la Coupe du Monde de la FIFA la plus regardée jamais en Inde

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 atteint son apogée alors que l’Argentine affronte la France lors du match pour le titre au Lusail Iconic Stadium et le tournoi qui s’est ouvert à de multiples controverses est devenu le tournoi le plus regardé du genre en Inde.

Viacom Sports18 a obtenu le droit exclusif de télédiffuser le plus grand spectacle au monde dans la région indienne et il a livré beaucoup de temps alors que des hordes de fans se sont connectés pour regarder les matchs en direct du Qatar via la chaîne de télévision traditionnelle Viacom Sports18 et l’application JioCinema.

La consommation de la Coupe du monde dans la nation péninsulaire a été considérablement stimulée grâce au système unique de livraison et d’exécution du réseau Viacom.

Plus de 110 millions de téléspectateurs ont consommé le contenu en numérique, faisant de l’Inde l’un des marchés d’audience numérique les plus élevés pour la Coupe du Monde de la FIFA. Après des compétitions acharnées et des bouleversements captivants, la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, a retenu l’attention de l’Inde avec 40 milliards de minutes de temps de visionnage chronométrées sur Sports18 et JioCinema, qui a continué d’être l’application gratuite téléchargée n ° 1 sur iOS et Android tout au long du tournoi.

L’application gratuite à télécharger a fourni la diffusion en direct des 64 matchs de la toute première Coupe du monde du Moyen-Orient à un accueil public très apprécié, les JioCinemas étant en tête de liste des applications gratuites les plus téléchargées pendant les trois semaines du tournoi depuis le 20 novembre.

L’application était disponible en téléchargement gratuit pour les utilisateurs d’Android et d’IOS. les taux de téléchargement ont été calculés sur la base du total cumulé des utilisateurs qui ont été absolument absorbés par l’inculcation des dernières avancées.

Le nombre de téléspectateurs et d’engagement en Inde pendant la période de la toute première Coupe du monde dans un pays arabe a grimpé en flèche et les utilisateurs ont eu droit à un tas de nouvelles fonctionnalités innovantes telles que le “Hype Mode” unique qui a transformé positivement l’expérience des téléspectateurs. avec ses nombreuses facettes attrayantes telles que plusieurs angles de vue, des statistiques détaillées, une roue du temps et de multiples perspectives pour une analyse plus stratégique et tactique du jeu.

“Nous avons promis de donner aux consommateurs un accès facile à la présentation de classe mondiale de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, et grâce à cela, le tournoi est devenu l’événement sportif mondial le plus regardé sur le numérique auquel l’Inde n’a pas participé”, a déclaré Viacom18. Le PDG sportif Anil Jayaraj.

L’émission en studio met en vedette plusieurs icônes du football d’antan telles que les légendes anglaises Wayne Rooney et Sol Campbell, le fidèle portugais Luis Figo et les favoris des fans d’Arsenal Robert Pires de France et Gilberto Silva du Brésil.

L’Argentine de Lionel Messi a remporté dimanche la Coupe du monde du Qatar en battant la France aux tirs au but au stade de Lusail. Il a été qualifié de l’une des grandes finales de tous les temps de l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA où les deux équipes ont tout donné, mais l’Albiceleste a réussi à surclasser les champions du monde 2018, la France 4-2 aux tirs au but.

Messi a remporté le ballon d’or pour la deuxième fois, tandis que la jeune sensation Kylian Mbappe a décroché le soulier d’or pour avoir marqué 8 buts.

