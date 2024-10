La pièce du 7 octobre au musée Fowler de l’UCLA marque l’anniversaire de l’attaque du Hamas

Le premier anniversaire de l’attaque du Hamas contre Israël a suscité de vives protestations dans le sud de la Californie, mais dans un coin de l’UCLA lundi, l’ambiance était décidément différente : avant la première sur la côte ouest de la pièce « 7 octobre », qui dramatise les récits de survivants de l’attaque, le public a rendu hommage aux quelque 1 200 Israéliens tués par une minute de silence.

La lecture d’une seule nuit, organisée dans l’auditorium Lenart du musée Fowler de l’UCLA, s’est déroulée dans un contexte de sécurité renforcée et de tensions persistantes suite à l’attaque du 7 octobre et à la contre-attaque israélienne qui a suivi, qui a tué environ 41 000 Palestiniens. Alors que les manifestants pro-palestiniens se rassemblaient dans une autre partie du campus de l’UCLA, la pièce à l’intérieur du Fowler s’est déroulée sans incident.

Les écrivains Phelim McAleer et Ann McElhinney ont basé leur travail sur leurs entretiens avec une vingtaine de survivants de l’attaque. Les journalistes irlandais mariés, qui vivent dans le quartier de Venice à Los Angeles, se sont rendus en Israël en novembre pour recueillir leurs comptes. Quatorze de ces sujets sont représentés dans la pièce, lue lundi sous la direction de Jeff Maynard devant un public presque complet dans l’auditorium de 324 places.

Les histoires incluaient les témoignages de jeunes pris en embuscade alors qu’ils dansaient au Nova Music Festival, de survivants d’un massacre dans un kibboutz, de parents en deuil et de sauveteurs. L’acteur Josh Bitton a déclaré après la représentation que trois membres de sa famille avaient été tués et deux autres kidnappés au kibboutz Beeri.

« Je ne connaissais pas le poids de cela avant de le lire », a-t-il déclaré. « Cela a été un honneur de faire partie de cela. C’est l’une des seules façons pour moi de pouvoir faire n’importe quoi.

La lecture a été organisée par le Centre Dortort pour la créativité dans les arts à Hillel à UCLA, avec le co-parrainage du Centre Y&S Nazarian d’études israéliennes de l’UCLA et du Centre Alan D. Leve d’études juives de l’UCLA.

« Après les attaques du 7 octobre, notre campus a été confronté à un climat insondable qui a rendu très difficile pour les étudiants juifs, les professeurs juifs et les autres membres de la communauté juive de se sentir à l’aise pour exprimer leur judaïsme, sans parler de leurs liens avec Israël », a déclaré Dan. Gold, directeur exécutif de Hillel à UCLA, a déclaré au public avant le début de la lecture. « Et donc cette soirée est spéciale pour nous, car elle marque cette terrible période de 12 mois, à la fois pour ceux qui sont en Israël et pour tout le monde ici sur le campus… d’une manière qui honore les victimes et montre au monde juif en Israël que nous sommes aux côtés de nous. eux. »

« 7 octobre » s’inscrit dans la tradition de la « pièce de théâtre textuelle », une forme de théâtre documentaire qui utilise des entretiens, des témoignages judiciaires et des remarques publiques pour dramatiser des événements réels. McAleer a déjà créé la pièce controversée « Ferguson », sur la fusillade de Michael Brown en 2014 par un policier du Missouri, qui a suscité les critiques de certains qui ont accusé McAleer d’attiser les tensions plutôt que de fournir une vision nuancée des événements. D’autres œuvres notables du genre comprennent «Le projet Laramie» à propos du meurtre en 1998 de Matthew Shepard, étudiant gay de l’Université du Wyoming ; « Crépuscule : Los Angeles, 1992 » le récit par Anna Deavere Smith des émeutes de Los Angeles à travers les voix des habitants et des responsables ; et le prochain transfert Off-Broadway « Patrie, » à propos d’un fils qui a informé le FBI de l’implication de son père dans l’insurrection du 6 janvier.

« October 7 » a été présenté pour la première fois en mai au Actors Temple Theatre de New York, avec une sécurité renforcée en raison des inquiétudes suscitées par les manifestations liées à la guerre à Gaza et à la montée de l’antisémitisme. La diffusion d’un mois s’est déroulée sans incident, avec seulement des modifications mineures apportées pour les débuts sur la côte ouest.

Avant le début de la lecture à l’UCLA, Bill Sweeney, directeur adjoint du bureau des événements de l’UCLA, a déclaré au public que l’université soutenait le droit des individus à exprimer leurs opinions, mais que les manifestations à l’intérieur du lieu ne seraient pas tolérées et pourraient entraîner des conséquences juridiques, suscitant des applaudissements. . Les tensions étaient vives sur un campus, ressentant encore les répercussions des manifestations de ce printemps, qui ont profondément divisé le campus et sont devenues violentes lorsqu’un campement pro-palestinien a été attaqué par des contre-manifestants. Le chaos, qui s’est intensifié pendant trois heures, a conduit le président de l’UC, Michael V. Drake, à lancer une enquête sur les actions de l’université et la lenteur de la réponse des forces de l’ordre.

McAleer et McElhinney sont en pourparlers pour présenter leur pièce sur d’autres campus, notamment dans le nord-est des États-Unis et en Irlande. Lors d’une séance de questions-réponses après la lecture, McAleer a déclaré que lui et McElhinney étaient déterminés à enregistrer les témoignages des survivants du 7 octobre avant que le monde ne bouge.

« Le journalisme est censé être la première ébauche de l’histoire, et personne n’a écrit cette ébauche », a-t-il déclaré. « Nous allions tous nous diriger vers le 8 octobre et nous savions qu’il n’y aurait pas de 8 ou de 9 octobre sans le 7 octobre. Nous étions donc déterminés à raconter ces histoires et à les préserver. »

L’acteur Ghadir Mounib, né au Caire, a déclaré qu’il appréciait que la pièce inclue le point de vue d’un personnage arabe musulman.

«Nous vivons là-bas», dit-elle. « Nous travaillons dans les hôpitaux. Nous essayons d’aider. … Ce n’est pas nous et eux.»