La pièce d’or découverte à Terre-Neuve pourrait être la plus ancienne pièce de monnaie anglaise au Canada

La pièce d’or, un quarter noble anglais, a été frappée 70 ans avant l’arrivée de John Cabot en Amérique du Nord. (Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador)

Une pièce d’or découverte sur la côte sud de Terre-Neuve pourrait réécrire les livres d’histoire sur la présence européenne dans la région.

La pièce, un quart noble, remonte aux années 1420 et au règne d’Henri VI, ce qui en fait probablement la plus ancienne pièce anglaise jamais découverte au Canada.

L’archéologue provincial Jamie Brake a déclaré à CBC News que la pièce était en excellent état.

“Il est sorti du sol comme s’il avait été frappé hier”, a déclaré Brake mercredi.

La découverte est plus ancienne que la plus ancienne pièce de monnaie anglaise connue, également trouvée à Terre-Neuve, en 2021. Cette pièce, un demi-groat trouvé au lieu historique provincial de Cupids Cove Plantation, datée des années 1490.

Le quartier noble, de la taille d’un sou environ, est en excellent état, selon un archéologue de province. (Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador)

La pièce a été découverte l’été dernier sur une plage, où elle avait attendu sous le sable et l’eau salée pendant cinq siècles.

Il a été trouvé par Edward Hynes, qui a signalé la découverte au bureau provincial d’archéologie, comme l’exige la Loi sur les ressources historiques. Brake dit que le bureau s’est donné beaucoup de mal pour suivre les procédures appropriées et protéger la découverte.

Le département garde secret l’emplacement précis de la découverte pour l’instant, a déclaré Brake, car contrairement aux découvertes précédentes, le site ne subit pas de fouilles actives, avec des personnes fréquemment sur place et capables de protéger la zone.

“Nous essayons d’être vraiment vagues sur l’emplacement”, explique Brake, qui dirait seulement qu’il a été trouvé sur une plage près d’un site archéologique enregistré datant des années 1700.

Un mystère historique

Le quart noble était un type de monnaie en or en circulation au début des années 1400, d’une valeur d’un shilling et de huit pence, soit environ 81 dollars selon la norme actuelle.

La pièce particulière découverte cet été a été frappée à Londres entre 1422 et 1427, et ces pièces ont été abandonnées vers 1470, ce qui signifie que la découverte présente un casse-tête historique pour les archéologues.

La pièce est antérieure de 70 ans à l’arrivée de John Cabot sur l’île et au début historique des contacts européens réguliers avec Terre-Neuve.

“Entre l’Angleterre et ici, les gens là-bas n’étaient pas encore conscients de Terre-Neuve ou de l’Amérique du Nord au moment où cela a été frappé”, dit Brake, “c’est donc en quelque sorte la partie la plus excitante de tout cela.”

Brake dit que la pièce est une démonstration de la fascination des archives archéologiques dans la province.

“Il y a eu une certaine connaissance d’une présence européenne d’avant le XVIe siècle ici, vous savez, à l’exclusion des nordiques et ainsi de suite”, dit-il.

“La possibilité d’une occupation peut-être avant le XVIe siècle serait assez étonnante et très significative dans cette partie du monde.”

La pièce de monnaie connue la plus ancienne découverte a également été trouvée à Terre-Neuve, en 2021, au lieu historique provincial Cupids Cove Plantation. (Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador)

Le mystère de la façon dont la pièce est arrivée à l’endroit où elle a été découverte restera probablement pendant un certain temps.

“Il est difficile d’expliquer à ce stade pourquoi il est là, qui l’a laissé tomber. Ce n’est pas le genre de chose que l’on s’attendrait à trouver dans les poches des pêcheurs migrateurs”, déclare Brake.

Selon l’ancien conservateur du Musée de la monnaie de la Banque du Canada, Paul Berry – qui a travaillé avec l’équipe chargée d’étudier la découverte – il n’était probablement plus en circulation lorsqu’il a été perdu, mais cela n’aide pas à fournir des réponses sur la façon dont il a été découvert. là.

Brake dit qu’une fouille plus formelle sur le site pourrait avoir lieu à l’avenir, mais pour l’instant, les travaux sur la pièce se poursuivent et, par la suite, il est probable qu’elle sera exposée au public au musée The Rooms à St. John’s.

