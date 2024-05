La pièce de Tom Holland dans le West End échoue

La relation est captivante. L’énergie circulant sans effort entre eux signifie que vous ressentez instantanément leur connexion, leur affection partagée, leurs concessions mutuelles. C’est de loin la relation la plus forte dans la production. La seule difficulté est que c’est celle entre Juliette de Francesca Amewudah-Rivers et l’infirmière exceptionnelle de Freema Agyeman. Et dans la production de Jamie Lloyd de « Roméo et Juliette » avec Tom Holland qui a fait la une des journaux (dans une série qui s’est vendue à guichets fermés en deux heures), c’est tout un problème. Et pas le seul.

Une image géante projetée de la date nous indique que nous sommes en 1597 mais Lloyd s’efforce de présenter un monde tout à fait contemporain. Et, comme avec sa réinvention vitale de « The Effect » de Lucy Prebble (transféré du National Theatre à The Shed à New York) et le prochain transfert à Broadway de son « Sunset Boulevard » à guichets fermés mais plus controversé, l’esthétique exposée – l’affichage étant le mot clé – est farouchement dépouillé.

Le design monochrome de Soutra Gilmour est constitué de poutres d’acier montantes et descendantes sur un décor chauve, sans décoration ni accessoires. Il s’agit d’un monde d’ombres intenses créées par l’éclairage latéral intense de Jon Clark, permettant aux artistes vêtus de noir de surgir dans et hors de l’obscurité.

L’élément le plus brillant vient de la vidéo, projetée sur un grand écran de scène et filmée en direct via deux Steadicams, montrant les artistes sur scène ou, comme c’est déjà un cliché après sa première apparition très copiée dans « Network » d’Ivo Van Hove, en séquences. dans lequel des personnages sont montrés marchant depuis les couloirs des coulisses jusqu’à la scène ou, dans ce cas, descendant d’une scène en plein air au sommet du toit du théâtre.

Malgré toute l’attention portée à ces projections et à d’autres de moments intenses en gros plan, l’élément le plus accrocheur est le son. Chaque instant est souligné par tout, depuis les picotements soudains et le bourdonnement industriel intense et chargé de pessimisme, jusqu’aux éclats de drum’n’bass pour tenter d’ajouter de la tension.

Chaque acteur a non seulement un micro scotché sur son visage mais, pendant la majeure partie de l'(in)action, il fait face, impassible, comme s’il était perché, devant la scène, devant des pieds de micro, délivrant le texte. Le reste de la scène n’est quasiment jamais utilisé. Même si cela est indéniablement saisissant au départ, vous comprenez peu à peu qu’ils récitent des mots plutôt que pour le public. Le résultat, ce qui est inquiétant, est l’absence de tout lien proche.

Ce bannissement conscient du naturalisme traditionnel, censé se concentrer sur le texte, n’est guère une approche nouvelle, mais étant donné le manque d’indices visuels ou de manifestation physique des relations, il est extrêmement difficile de suivre qui est qui ou l’intrigue réelle. Les nouveaux arrivants seront probablement déconcertés par tout, sauf par les moindres détails de l’histoire.

Les choses ne sont pas arrangées par l’insistance de Lloyd sur l’intensité feutrée supposée obtenue lorsque tout le monde murmure ou, occasionnellement, crie. Presque personne, à l’exception de l’infirmière magnifiquement caractérisée et du frère patient de Michael Balogun, ne parle réellement. La majeure partie du reste du temps, les lignes sont entonnées, souvent à un rythme lent ou très lent. Quatre-vingt-dix pour cent de la pièce est écrite en vers, mais ici le rythme des répliques est complètement interrompu par des pauses au cours desquelles l’énergie et le sens sont évacués et le sens est perdu. De même, l’exubérance de l’amour et de la jeunesse est totalement absente. L’une des plus grandes victimes est un Mercutio (Joshua-Alexander Williams) discret, dont le personnage est entièrement dépourvu de dynamisme impulsif – ce qui signifie que son célèbre et long discours ne sert à rien.

L’exception à tout cela est Juliette. Au premier semestre en particulier, le calme bien ancré d’Amewudah-Rivers porte ses fruits. Sa compréhension de son personnage attire le public vers elle et ses réactions vives d’esprit sont très lisibles. Comme les acteurs plus âgés et plus talentueux, elle est capable de trouver des nuances dans le style dominant. Mais Holland n’a pas encore sa présence sur scène. Il est parfaitement plausible en tant que Roméo amoureux, de plus en plus stressé et en détresse, mais il émeut plutôt qu’il ne suscite des émotions.

Les deux acteurs sont gênés par la (sur)extension logique de l’approche de Lloyd. Juliette s’assoit devant pour prendre son poison puis ferme les yeux. Mais au lieu de mettre en scène la découverte bouleversée de son corps par l’infirmière et les réactions de son père, Lloyd les aligne au fond de la scène, face au public. Nous entendons les répliques mais sans aucune réaction à regarder, la scène est bizarrement dépourvue de toute réponse émotionnelle.

Le même rythme chauve et monotone accompagne l’approche travailleuse de Holland vers la scène finale. Il y a plus de tristesse créée dans le discours de clôture du frère, preuve que, si remplie à ras bord de stylisation que soit la production, elle est sous l’emprise de ses effets mais ne parvient pas à produire un effet dramatique.

Il est profondément ironique que dans la pièce la plus célèbre au monde sur l’amour des jeunes et la mort, les personnages avec lesquels vous finissez par sympathiser le plus soient l’infirmière, le frère et même les parents. L’intention ne pouvait certainement pas être de faire une production faisant l’éloge de l’ancienne génération.