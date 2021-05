S’alignant devant le théâtre St Martin de Londres, l’actrice Barbara Drennan attend avec impatience de voir l’un des premiers spectacles dans le West End alors que l’Angleterre assouplit les restrictions COVID. Cela fait plus d’un an que «The Mousetrap» d’Agatha Christie a accueilli pour la dernière fois le public. «Je pense juste qu’il y a une richesse que cela apporte à la vie des gens, autant que les coffrets et Netflix ont pris soin de nous, il n’y a rien de tel … et se faire prendre dans une évasion », dit-elle.

« Et je pense qu’après l’année que nous avons eue, nous avons tous désespérément besoin d’y revenir. »

Après être restés vides pendant des mois, les lieux de divertissement en salle en Angleterre peuvent désormais accueillir de nouveau des spectateurs en direct, mais à 50% de leur capacité pour permettre une distanciation sociale et avec des mesures de sécurité en place.

Se décrivant comme «la pièce de théâtre la plus longue du monde», le mystère du meurtre «The Mousetrap» en est à sa 69e année et a présenté lundi soir sa 28 200e représentation.

« J’ai toujours pensé qu’il était vraiment important symboliquement que » The Mousetrap « rouvre le West End », a déclaré le producteur Adam Spiegel à Reuters.

«Donc, bien que cela soit financièrement insoutenable pendant une longue période, j’ai pris la décision que je pensais que cela valait la peine de faire tout d’abord pour que tout le monde retourne au travail et deuxièmement pour dire que le West End est à nouveau ouvert aux affaires.

Le verrouillage a forcé les théâtres à baisser leurs rideaux en mars 2020. Quelques-uns ont brièvement rouvert pendant un assouplissement temporaire du verrouillage à la fin de l’année dernière.

Environ un tiers des théâtres londoniens rouvriront cette semaine, à savoir des productions plus petites à moindre coût. Les grandes comédies musicales, qui ne peuvent pas se permettre de tourner à 50% de leur capacité, attendent la phase finale de la feuille de route du Premier ministre Boris Johnson hors verrouillage – prévue le 21 juin – afin de rouvrir à partir de l’été.

À New York, les spectacles de Broadway reviendront à partir de la mi-septembre. En s’adaptant aux nouvelles circonstances, « The Mousetrap » a deux castings, « Marple » et « Poirot – nommé d’après les personnages célèbres de Christie – au cas où un acteur tomberait malade avec le COVID.

« L’excitation est là », a déclaré l’acteur Derek Griffiths avant l’ouverture de lundi. « L’anxiété est là et l’espoir que tout se passe bien. »

