La «pièce de rechange» du prince Harry affichée à côté du roman «Comment tuer votre famille»

Une vitrine de librairie devient virale sur internet. Une librairie indépendante a exposé les mémoires très attendues du prince Harry “Spare” aux côtés du roman de l’auteur Bella Mackie “How to Kill Your Family”.

Le personnel de Bert’s Books à Swindon a exposé le livre controversé du prince Harry à côté du roman de l’auteur Bella Mackie tout en se moquant sournoisement de l’opinion cinglante du livre sur la famille royale. L’étalage de la librairie a recueilli des milliers de likes et de commentaires sur Internet. Quelques utilisateurs de médias sociaux ont également demandé quel auteur poursuivrait le magasin Swindon en premier.

La boutique a tweeté : « Quoi qu’il en soit, nous avons quelques copies de rechange de Spare si vous en voulez une », à côté d’une photo de sa vitrine.

Découvrez le poste ici:

Quoi qu’il en soit, nous avons des copies de rechange de Spare si vous en voulez une pic.twitter.com/uOFbiPdMaW — Les livres de Bert (@bertsbooks) 10 janvier 2023

Un utilisateur a demandé à la librairie si le livre était signé, et la boutique a répondu : “Pas par lui, mais je peux signer si vous le souhaitez.” Le magasin a également répondu au tweet qui demandait qui poursuivrait en premier – “Nous venons de mettre nos livres les plus vendus dans la vitrine… les gens font toutes sortes d’hypothèses et de connexions folles”

Après des mois d’anticipation et une campagne publicitaire éclair, l’autobiographie du prince Harry “Spare” a été mise en vente mardi.

La famille royale dirigée par le roi Charles III et le frère aîné de Harry, le prince William, a maintenu un silence étudié alors que les détails douloureux du livre et une série d’interviews télévisées préalables à la publication se sont accumulés.

Dans “Spare”, Harry, 38 ans, dépeint son père, 74 ans, comme émotionnellement paralysé, victime d’intimidations brutales pendant son enfance.