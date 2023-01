La “pièce de rechange” du prince Harry a-t-elle changé l’opinion publique à son égard ?

“Vous devez réaliser que vous ne pouvez vraiment raconter votre histoire qu’une seule fois”, a déclaré Bragman.

Il y a aussi la question du timing. Le livre de Harry est publié peu de temps après la mort de sa grand-mère, la reine Elizabeth. Quoi que vous pensiez de la monarchie, les funérailles d’Elizabeth ont donné à la famille royale l’occasion de mettre en valeur des qualités telles que la discrétion, le courage, le respect du devoir et de la tradition, et une aptitude à rester publiquement stoïque face à un chagrin privé.

Mais Harry incarne le contraire de tout cela. Avec ses révélations sur les conversations familiales privées, ses récits de son angoisse et de son mécontentement face au comportement de son père, de sa belle-mère et de son frère, en particulier à la suite de la mort de sa mère, et son empressement à divulguer des détails non royaux sur des sujets comme Meghan et Kate. altercation dramatique sur les robes des demoiselles d’honneur lors de son mariage avec Meghan, il présente un contraste frappant avec William et, en particulier, avec Kate, qui en public n’ont absolument rien dit à ce sujet.

“Cela me semble un peu télé-réalité”, a déclaré Bragman à propos de l’offensive médiatique de Harry et Meghan. Le couple, a-t-il ajouté, “se sent un peu trumpien, en ce sens qu’il semble qu’il ne peut pas laisser passer une rancune”.

Hélas, même l’une des reines de la télé-réalité, l’ancienne star de “Real Housewives of New York City” Bethenny Frankel, estime que Harry et Meghan en ont finalement trop dit.

“Est-il trop tard pour changer le nom du livre de Harry en” Dirty Harry Laundry? “”, A déclaré Frankel dans une vidéo sur Instagram, se filmant alors qu’elle était allongée dans son lit. Elle a décrié le niveau de détail dans le livre. “Combien en plus? Allons-nous avec Meghan pour faire un test Pap? Je veux dire, quelle est la prochaine? (“D’accord, mais en quoi est-ce différent de la téléréalité que vous avez faite?”, A répondu un commentateur nommé wendyjo79, ce qui semblait être un bon point.)

De nombreuses personnes ont défendu Meghan et Harry sur les réseaux sociaux et ailleurs ces derniers jours. Mais pour chaque personne qui défend le couple, il y a quelqu’un d’autre qui dit que ça suffit.

“Nous venons tous de tomber dans un trou de ver où nous ne serons jamais libres d’entendre chaque détail de la vie du prince Harry et pourquoi il pense que personne n’a jamais eu une vie pire que la sienne”, a déclaré l’ancien co-animateur de “View”. Meghan McCain a déclaré sur Twitter. « Cela ne finira jamais. Il ne nous laissera jamais vivre !