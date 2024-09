La pièce « 7 octobre » sera lue à l’UCLA à l’occasion de l’anniversaire de l’attaque du Hamas

« 7 octobre », une pièce tirée d’entretiens avec des survivants de Attaque terroriste du Hamas contre Israël en 2023 fera ses débuts sur la côte ouest via une lecture mise en scène à l’UCLA à l’occasion du premier anniversaire de l’assaut surprise.

L’événement d’une nuit seulement, programmé par Le Centre Dortort pour la créativité dans les arts à Hillel à UCLA aura lieu à l’auditorium Lenart du musée Fowler de l’UCLA le lundi 7 octobre. La lecture de 19 heures, dirigée par Jeff Maynard, est gratuite et ouverte au public ( RSVP requise ) et sera suivi d’une séance de questions-réponses avec les membres du casting et de l’équipe créative.

« October 7 » a été écrit par Phelim McAleer et s’inspire d’entretiens menés par McAleer et Ann McElhinney. Les journalistes irlandais, mariés depuis 23 ans et résidant à Venice, en Californie, se trouvaient en Irlande au moment des attentats.

En novembre, ils se sont rendus pour la première fois en Israël et ont interviewé une vingtaine de personnes sur une période de trois semaines. Quatorze des personnes interrogées, représentant un éventail d’âges, de professions et de religions, sont représentées dans la pièce.

« Certaines personnes ont pu raconter leur histoire immédiatement, et [others] « Il fallait plus de temps », a déclaré McAleer au Times. « Mais ils nous ont contactés quelques semaines plus tard, disant qu’ils étaient prêts à discuter. Et puis les gens disaient : « J’ai un ami d’un ami qui a une super histoire » et nous présentaient, ce qui nous a permis d’avoir des points de vue différents. »

« 7 octobre » est basé sur des entretiens menés par les journalistes Phelim McAleer et Ann McElhinney. (Pierre Duc)

Le couple, qui a collaboré sur de nombreux livres et documentaires s’est fixé comme objectif explicite de créer une « pièce littérale », un genre de théâtre documentaire qui dramatise une histoire à travers des sources telles que des entretiens, des témoignages devant un tribunal, des preuves judiciaires et des remarques publiques.

Parmi les œuvres textuelles notables, on peut citer « Le projet Laramie » à propos du meurtre en 1998 de Matthew Shepard, étudiant homosexuel de l’Université du Wyoming ; « Crépuscule : Los Angeles, 1992 » Le récit d’Anna Deavere Smith sur les émeutes de Los Angeles à travers les voix de dizaines d’habitants et de fonctionnaires ; « Is This a Room » (et l’adaptation cinématographique de HBO « Reality »), basé sur l’interrogatoire du FBI de l’ancien spécialiste du renseignement de l’armée de l’air et lanceur d’alerte du gouvernement Reality Winner ; et le prochain transfert Off-Broadway « Patrie, » à propos d’un fils qui a informé le FBI de l’implication de son père dans l’insurrection du 6 janvier. McAleer a précédemment créé le pièce de théâtre littérale controversée « Ferguson », à propos de la fusillade de Michael Brown par un policier du Missouri.

La première mondiale de « October 7 » a eu lieu en mai au Actors Temple Theatre de New York. Les producteurs de cette représentation Off-Broadway ont engagé des agents de sécurité privés en plus de la protection de la police de New York, préoccupés par la prolifération des manifestations étudiantes contre la guerre à Gaza sur les campus universitaires, ainsi que par la multiplication des incidents antisémites. Cependant, les auteurs ont déclaré que la représentation d’un mois s’est déroulée sans incident majeur. Seules des modifications mineures ont été apportées au scénario avant sa première sur la côte ouest.

« J’ai été très intriguée par le fait qu’un couple catholique irlandais ait eu la conviction d’aller en Israël pour interviewer des gens et écrire cette pièce de théâtre textuelle », a déclaré Perla Karney, directrice artistique du Dortort Center for Creativity in the Arts à Hillel à UCLA. « C’est une histoire très importante, et une fois que je l’ai vue, j’ai voulu l’apporter sur le campus de UCLA. »

Salma Qarnain et Jeff Gurner lors de la première mondiale de « October 7 » plus tôt cette année. (Aaron J. Houston)

Karney organise également une présence de sécurité lors de l’événement. L’UCLA, où se déroule la lecture mise en scène, a été le lieu de manifestations pro-palestiniennes ce printemps, y compris un campement qui a été attaqué par des contre-manifestants en avril – la lenteur de la réponse à laquelle a fait face a conduit le président de l’UC, Michael V. Drake, à lancer une enquête sur la planification de l’université, ses actions et la réponse des forces de l’ordre.

« Les gens qui protestent sur les campus universitaires ont le même âge que les jeunes qui traînaient dans une rave party », a déclaré McElhinney, faisant référence à la attaque contre le Nova Music Festival qui a tué plus de 400 participants. La moitié des personnages de la pièce sont liés au festival de musique : un vendeur, un organisateur, de nombreux participants et un médecin qui a soigné les fêtards dans un hôpital voisin.

McAleer et McElhinney sont actuellement « en pourparlers actifs » pour amener la pièce sur d’autres campus, notamment dans le nord-est des États-Unis et en Irlande, a déclaré McAleer.