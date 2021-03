A partir de cette année académique, l’AICTE a également permis de multiples options d’entrée et de sortie pour plusieurs cours. Ceci est conforme à la NEP 2020. Comme avant les nouvelles règles, dans le cas où un étudiant quitte après avoir terminé la première / deuxième année, il / elle doit recevoir un certificat de compétence (selon les niveaux) par le Bureau technique de l’État. «Le certificat de compétence vise uniquement à fournir des compétences (et non une éducation formelle), il n’y aura donc pas d’équivalence pour le même et il n’y aura pas de mobilité verticale avec des certificats de compétence», a déclaré l’AICTE dans son manuel officiel.

L’AICTE a également interdit aux collèges d’ingénieurs, aux universités et aux instituts d’ouvrir des collèges dans des filières traditionnelles ou non pertinentes et les établissements existants ne seront autorisés à démarrer de nouveaux programmes ou cours que dans des domaines émergents ou multidisciplinaires. En outre, seuls les instituts ayant plus de 50% d’inscription globale au cours de l’année universitaire 2019-2020 seront autorisés à ouvrir de nouveaux cours.

