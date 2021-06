La physique derrière la grève « impossible »

Roberto Carlos est entré dans l’histoire pour son effort. Tony Marshall/EMPICS via Getty Images

Le 3 juin 1997, Roberto Carlos a impressionné le monde avec l’un des coups francs les plus spectaculaires de l’histoire du football. L’ancien latéral gauche a inscrit le but le plus célèbre de sa carrière : un beau coup franc pour le Brésil lors d’un match nul 1-1 contre la France lors du match d’ouverture du Tournoi de France 1997.

Le coup de pied a laissé le gardien Fabien Barthez perplexe, car le ballon se dirigeait apparemment vers le drapeau de coin. Cependant, il se retourna, jeta un coup d’œil au bord du poteau et ne s’arrêta que lorsqu’il toucha le filet.

Deux décennies plus tard, Roberto Carlos dit qu’il est toujours impressionné quand il voit des images de son coup de pied.

« Pour être honnête, jusqu’à ce jour, je ne sais pas comment j’ai fait ça », a-t-il déclaré dans une interview exclusive avec ESPN Brasil en 2017. « C’était un bel objectif. Cela a demandé beaucoup d’entraînement et de travail acharné tout au long de ma carrière. . Mais ce travail acharné a payé, car j’ai pu marquer un but si merveilleux, ce qui a été un moment spécial pour moi. »

Lorsqu’il a marqué ce fameux but, l’arrière gauche venait tout juste de commencer sa carrière. Il en était à sa deuxième saison pour le Real Madrid et est venu en Espagne après un court séjour à l’Inter Milan, qui a acheté le jeune joueur aux champions brésiliens Palmeiras pour 8 millions de dollars – une fortune en 1995.

A Madrid, il remportera titre après titre, devenant une idole et une légende ; il est toujours ambassadeur international pour Los Merengues. Alors que son étoile montait dans la capitale espagnole, il est devenu l’arrière gauche titulaire du Brésil lors des Coupes du monde 1998, 2002 et 2006. Il a gagné en Corée du Sud/Japon en 2002 après avoir été finaliste en France quatre ans plus tôt.

Roberto Carlos a continué à jouer jusqu’en 2015, date à laquelle il a pris sa retraite après un court passage avec les Delhi Dynamos de la Super League indienne.

Tout au long des 18 années qui se sont écoulées entre son fameux coup franc contre la France et sa retraite, Roberto Carlos n’a jamais essayé de frapper le ballon de la même manière, car il savait qu’il était pratiquement impossible de répéter une telle perfection.

« Je n’ai plus jamais essayé de donner un coup de pied comme ça, parce que je sais que je n’aurais jamais marqué », dit-il en riant. « Il y a beaucoup de bons botteurs de nos jours. Cela peut prendre un certain temps, mais un jour quelqu’un marquera un but similaire. Mais j’étais le premier. »

La science, cependant, n’est pas si sûre qu’un tel objectif sera répété…

Alors que la science peut expliquer l’incroyable coup franc de Roberto Carlos, les physiciens avertissent que nous ne reverrons peut-être jamais rien de tel. Dalton Cara, ESPN.com.br

Le coup de pied impossible ?

L’objectif de Roberto Carlos a défié la physique et impressionne toujours les scientifiques aujourd’hui.

Lorsque le célèbre coup franc s’est produit, les physiciens du monde entier ont été déconcertés par les images. Cet objectif a été le catalyseur de nombreuses études et analyses sur l’aérodynamisme et la courbe du ballon ce jour-là au stade de Gerland à Lyon.

L’une des études les plus célèbres a été menée par quatre scientifiques français – Guillaume Dupeux, Anne Le Goff, David Quere et Christophe Clanet – et publiée dans le New Journal of Physics en septembre 2010.

Dans cette étude, les physiciens mènent une série d’expériences et d’analyses, qui aboutissent à une équation qui explique la trajectoire de la balle et toutes les forces qui étaient en action à ce moment précis.

« Le cas du football, où ℒ est deux fois plus petit que L, mérite d’être commenté. La trajectoire du ballon peut s’écarter considérablement d’un cercle, à condition que le tir soit suffisamment long. Ensuite, la trajectoire devient surprenante et en quelque sorte imprévisible pour un gardien de but, » ils ont écrit.

« C’est ainsi qu’on interprète un célèbre but du joueur brésilien Roberto Carlos contre la France en 1997. Ce coup franc a été tiré à une distance d’environ 35 mètres, c’est-à-dire comparable à la distance pour laquelle on s’attend à ce genre de trajectoire inattendue. A condition que le tir soit suffisamment puissant, autre caractéristique des capacités de Roberto Carlos, la trajectoire du ballon se courbe brutalement vers le filet, à une vitesse encore suffisamment importante pour surprendre le gardien. »

Dupeux, Le Goff, Quere et Clanet concluent que si les calculs corrects étaient faits, et que les distances et les forces étaient répétées, le fameux but pourrait être reproduit par un autre joueur.

Ceci, cependant, est impossible, de l’avis de l’un des physiciens les plus importants du Brésil. Il qualifie le chef-d’œuvre de Roberto Carlos de « miracle du football ».

« Bien que la physique explique parfaitement la trajectoire du ballon, les conditions à ce moment-là, telles que la puissance du coup de pied, le point d’impact du pied de Roberto Carlos sur le ballon et la distance jusqu’au but, étaient si rares que nous pouvons appeler c’est un miracle », déclare le professeur Luis Fernando Fontanari de l’Institut de physique de Sao Roberto Carlos, une branche de l’Université de Sao Paulo, l’université la plus respectée du pays.

Fontanari est l’un des éditeurs de « Physics of Life Reviews » et « Theory in Biosciences », deux des revues scientifiques les plus importantes au monde. Il ajoute que, si le ballon ne s’était pas arrêté dans le filet, il aurait continué dans les airs, traçant une incroyable trajectoire en spirale, comme le montre l’image ci-dessus.

« Je ne crois pas que nous verrons quelque chose comme ça se reproduire », a déclaré Fontanari.

Le scientifique israélien Erez Garty a également théorisé sur le coup de pied de Roberto Carlos. Dans une vidéo YouTube, il a donné une leçon pour « les mannequins de physique », ce qui explique la magie.

Qu’est-ce que le Tournoi de France ?

La Coupe des Confédérations de la FIFA n’est devenue un « événement test » pour la Coupe du monde qu’en 2001, lorsqu’elle a été disputée en Corée du Sud et au Japon. Ainsi, en 1997, la France a décidé d’organiser un tournoi amical pour tester la préparation du pays à la Coupe du monde 1998.

La Fédération française de football a invité le Brésil, l’Angleterre et l’Italie pour le tournoi court, qui comportait six matches. Les lieux étaient le Stade de la Beaujoire à Nantes, le Stade de la Mosson à Montpellier, le Stade de Gerland à Lyon et le Parc des Princes à Paris.

Le Brésil, alors dirigé par le légendaire Mario Zagallo, a connu l’une des meilleures attaques au monde : « Ro-Ro » (Ronaldo et Romario). Le onze de départ était composé de Claudio Taffarel ; Cafu, Celio Silva, Aldair, Roberto Carlos ; Mauro Silva, Dunga, Giovanni, Léonard ; Ronaldo et Romario. Sur le banc se trouvaient Djalminha, Denilson, Paulo Nunes et Ze Roberto.

le Selecao a commencé le Tournoi en faisant match nul 1-1 avec la France – le match dans lequel Roberto Carlos a marqué le hurleur.

Après cela, un autre match nul, 3-3 avec l’Italie, dans un grand match. Romario, Ronaldo et un but contre son camp d’Attilio Lombardo représentaient le décompte du Brésil, et un doublé d’Alessandro Del Piero et un but contre son camp d’Aldair pour le Azzurri.

Le dernier match du Brésil était une victoire 1-0 contre l’Angleterre, avec un autre but de Romario. En fin de compte, cependant, le Selecao n’a marqué que cinq points et a terminé deuxième, alors que l’Angleterre, avec Alan Shearer, Paul Scholes et le jeune David Beckham, a battu la France et l’Italie, gagnant six points et remportant le Tournoi de France.

La compétition finirait par constituer l’équipe de Zagallo pour la Coupe du monde 1998, lorsque le manager alignait Taffarel, Cafu, Aldair, Junior Baiano, Roberto Carlos, Cesar Sampaio, Dunga, Rivaldo, Leonardo, Bebeto et Ronaldo.

Romario a été laissé de côté peu de temps avant la Coupe du monde, avec une blessure malheureuse.

