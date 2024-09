La physique cachée dans « La Nuit étoilée » de Van Gogh

L’une des créations les plus célèbres de Vincent Van Gogh est « La Nuit étoilée », une peinture à l’huile représentant un village français pittoresque la nuit avec un ciel nocturne bleu qui tourbillonne de façon spectaculaire autour des étoiles jaunes et de la lune.

Il est facile d’admirer ce tableau en tant que spectateur occasionnel, mais si vous recherchez la dynamique des fluides, une chose en particulier ressort : ces tourbillons emblématiques dans le ciel. Pour un physicien, ils ressemblent énormément aux tourbillons produits par les turbulences atmosphériques. Et certains chercheurs se demandent si les tourbillons de Van Gogh correspondent réellement aux modèles mathématiques de la théorie de la turbulence.

Eh bien, une équipe de chercheurs chinois et français a entrepris d’analyser tous les tourbillons de « La Nuit étoilée », et il s’est avéré que Van Gogh avait le don de représenter les forces de la nature. Leurs résultats ont été publiés dans la revue Physics Of Fluid.

L’animatrice invitée Anna Rothschild s’entretient avec le Dr François Schmitt, professeur-chercheur en physique au Centre national français de la recherche scientifique et co-auteur de l’étude récente, pour parler de la physique cachée dans ce célèbre tableau.

