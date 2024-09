La physiothérapie du plancher pelvien est utile. Pourquoi les gens ne la connaissent-ils pas ?

Kathy Kates dirigeait des programmes de santé sexuelle et reproductive dans un centre de santé communautaire à Brighton, dans le Massachusetts, avant de recevoir un diagnostic de cancer du sein.

Une fois en rémission, les douleurs vaginales sont apparues.

Lors d’un examen pelvien, le praticien a découvert que Kates avait des muscles du plancher pelvien tendus et lui a suggéré d’essayer une physiothérapie pelvienne.

Kates était mortifiée. Elle avait consacré dix ans à soigner des personnes atteintes de problèmes de santé reproductive et n’avait jamais entendu parler de ce type de thérapie physique. « Combien de femmes ai-je soignées en ignorant totalement le plancher pelvien ? » se demandait Kates.

Kates a trouvé que la thérapie physique était cruciale pour son rétablissement et a créé Soutien à la santé pelvienneun centre de physiothérapie à Boston. Cependant, Kates reconnaît qu’un nombre croissant de patients ne parviennent toujours pas à obtenir les soins dont ils ont désespérément besoin.

La physiothérapie du plancher pelvien peut soulager les douleurs pelviennes chroniquesrenforce les muscles du plancher pelvien pour améliorer le contrôle de la vessie et des intestins, réduire la douleur lors des rapports sexuels et favoriser la récupération post-partum.

Et malgré les estimations selon lesquelles 1 femme sur 3 Les spécialistes affirment que les personnes atteintes d’un trouble du plancher pelvien ne se préoccupent que rarement de la physiothérapie du plancher pelvien. Ils veulent remédier à ce problème, mais un système défaillant qui rend les soins coûteux et difficiles à trouver est en grande partie à l’origine du problème.

1 femme sur 3 souffre d’un trouble du plancher pelvien : qu’est-ce que c’est ?

L’Institut national de la santé a documenté que 24% des femmes présentent des symptômes modérés à sévères d’au moins un trouble du plancher pelvien, et ce taux augmente avec l’âge et le nombre de fois qu’une femme a accouché.

Parmi les femmes souffrant de douleurs pelviennes chroniques, les comorbidités les plus courantes sont endométriose (70%), douleur pelvienne post-partum (44%), syndrome de douleur vésicale (61%) et syndrome du côlon irritable (39 %). En 2021, une revue systématique des femmes souffrant de douleurs pelviennes chroniques a révélé que le fardeau financier annuel direct, tenant compte des soins de santé, des prescriptions, de la physiothérapie et des coûts indirects, variait de 16 500 $ à 21 000 $.

Les femmes ne connaissent pas la physiothérapie pelvienne jusqu’à ce qu’elles en aient besoin

Pour Tami Lynn Kent, MSPTle plus grand obstacle aux soins est la connaissance de la physiothérapie pelvienne. « Cela tient en partie à la honte et à la sursexualisation de cette partie du corps », dit-elle. « Une grande partie de la médecine a été mise en place par et pour les hommes, et elle a négligé de nombreuses façons dont les femmes ont besoin de soins, mais aussi les possibilités de soins. »

La plupart des patients de Kent trouvent son cabinet grâce au bouche-à-oreille, car la santé pelvienne fait rarement partie des soins de routine.

« C’est ici pour que vous n’ayez pas à souffrir », ajoute Kent.

Les physiothérapeutes ne parviennent pas à répondre à la demande de traitement

L’Académie de physiothérapie pour la santé pelvienne de l’American Physical Therapy Association (APTA) a connu une augmentation de 21 % du nombre de ses membres depuis 2019, passant de 3 338 à 4 032 membres, selon Kristi Kliebert, directrice des communications de l’APTA.

Pourtant, pour 4 000 personnes ayant besoin de physiothérapie pelvienne, il n’y a qu’un seul prestataire disponible, selon Kates.

Lexi Meisterphysiothérapeute pelvienne et spécialiste de la santé des femmes, s’est lancée dans ce domaine après que son stage dans un hôpital pour anciens combattants ait été annulé et remplacé par une rotation du plancher pelvien, un domaine dont elle ne savait presque rien.

Meister est tombée amoureuse de cette spécialité. « J’ai appris beaucoup de choses sur mon propre corps que je ne connaissais même pas en tant que femme, et encore moins en tant que physiothérapeute », explique Meister.

Meister a travaillé pendant six ans comme physiothérapeute pelvienne dans le système hospitalier de Columbus, dans l’Ohio, où ses patients devaient souvent attendre jusqu’à trois mois avant leur premier rendez-vous. En tant que prestataire de soins, elle se rendait à chaque visite avec le désir d’établir un lien et de connaître sa patiente, mais « elle était généralement frustrée par le fait que cela prenait des mois avant d’obtenir un rendez-vous ».

Depuis l’ouverture de son cabinet privé en 2021, elle peut désormais recevoir des patients en un mois et estime pouvoir fournir des soins de meilleure qualité centrés sur le patient au cours d’une visite d’une heure qui évalue les symptômes de manière holistique plutôt que de « cocher des cases pour savoir ce que la compagnie d’assurance couvrirait et rembourserait ».

Les experts imputent la pénurie aux coûts élevés de l’éducation et aux polices d’assurance

Pour Meister, la pénurie de physiothérapie pelvienne commence dans le système éducatif.

Les étudiants en physiothérapie ne peuvent pas suivre de cours spécialisés dans leur cursus de base tout en poursuivant leurs études de doctorat. Meister a fini par s’inscrire à quatre cours supplémentaires et à un examen supplémentaire, ce qui lui a coûté environ 5 500 $.

De plus, Meister décrit les compagnies d’assurance comme étant difficiles à gérer, en particulier pour les problèmes de santé des femmes.

« Cela dépend de ce que les assurances sont prêtes à couvrir », explique Meister. « Si les assurances remboursaient plus facilement les soins, il serait beaucoup plus facile pour les systèmes hospitaliers d’embaucher et de former davantage de physiothérapeutes spécialisés dans les soins pelviens, car ils recevraient suffisamment de financement pour que cela en vaille la peine. »

Contrairement aux temps d’attente très longs, un rendez-vous en réseau ne dure que 30 à 45 minutes. « Les gens souffrent tellement longtemps qu’au moment où ils franchissent la porte, il est vraiment difficile de faire quoi que ce soit en peu de temps », explique Meister.

Kates affirme également que la pénurie de physiothérapie du plancher pelvien est un problème systémique : « En tant qu’infirmières praticiennes, gynécologues-obstétriciens, médecins, si on ne vous apprend pas à évaluer les muscles du plancher pelvien, vous n’y penserez jamais. »

Comment accéder à la physiothérapie pelvienne

La physiothérapie – y compris le traitement du plancher pelvien – est directement accessible sans recommandation d’un médecin aux États-Unis, bien que les polices d’assurance puissent différer en termes de couverture, selon Dr Carrie Pagliano.

Lors de votre premier rendez-vous, vous commencerez par partager votre histoire et vos symptômes. Votre physiothérapeute élaborera ensuite un plan de traitement collaboratif, qui pourra inclure des exercices physiques et respiratoires, des étirements, des modifications de la posture et de l’activité et éventuellement un travail musculaire interne.

« Nous sommes cette profession où nous validons et écoutons parce que nous savons que nous pouvons aider », explique Pagliano.

« La santé pelvienne est classée dans cette catégorie de choses dont on ne parle pas et pour lesquelles on ne demande pas d’aide, sauf si elle est vraiment grave », ajoute-t-elle. « Mais elle devrait être valorisée comme n’importe quelle autre partie de notre corps et dont on devrait prendre soin. »