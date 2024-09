La phrase de Ten Hag sur les « deux trophées » est vraie, mais ce n’est pas la seule mesure du progrès

C’est à peu près ce qui s’est passé de plus proche pour un manager vainqueur de la FA Cup.

Dans une salle remplie de journalistes qui avaient passé les jours précédents à rendre compte du projet de ses patrons de le remplacer, un Erik ten Hag meurtri, assiégé mais belliqueux a défendu son bilan en tant que manager de Manchester United.

« Deux trophées en deux ans, ce n’est pas mal », a-t-il déclaré. « Trois finales en deux ans, ce n’est pas mal. S’ils ne veulent pas de moi, alors je vais ailleurs pour gagner des trophées, car c’est ce que je fais. »

C’était une bonne phrase, qui méritait d’être répétée, ce qu’il a fait. Après que le contrat de Ten Hag ait été prolongé et que son avenir ait été réglé, il s’est entretenu avec MUTV en juillet et a réitéré son argument sur les « deux trophées ».

Il l’a répété quelques jours plus tard à Trondheim après le premier match amical de pré-saison de United, ajoutant : « À part (Manchester) City, c’est plus que n’importe quel autre club du football anglais. »

Il l’a répété encore après le match amical contre les Rangers à Edimbourg.

Puis à nouveau en tournée aux États-Unis.

Ce n’était qu’en pré-saison. Depuis le début de la saison proprement dite, Ten Hag a fait référence à ses deux victoires en coupe nationale dans six échanges avec des journalistes lors de conférences de presse d’avant et d’après-match, sans parler des interviews accordées aux diffuseurs.

Le dernier exemple en date, après la défaite 3-0 de dimanche contre Liverpool, est survenu au milieu d’un échange tendu avec un journaliste à qui Ten Hag avait demandé de citer les « erreurs » reprochées à son équipe. Après que le journaliste eut énuméré une longue liste d’erreurs répétées, Ten Hag s’est replié sur son fidèle fidèle.

« J’ai une vision différente. Je pense que nous avons remporté, après City, le plus grand nombre de trophées du football anglais », a-t-il déclaré. « Je suis désolé pour vous. »

Il a raison, bien sûr. C’est aussi vrai aujourd’hui qu’à Wembley. Mais après trois matches, l’argument avec lequel il a soigneusement étrillé ses détracteurs en mai est en train de devenir une béquille sur laquelle il peut se rabattre.

Vendredi, après avoir répété son point de vue favori, Ten Hag a ajouté : « Il n’y a qu’une seule chose dans le football, c’est à la fin de la saison si vous gagnez des prix, des trophées ou non. » Mais comme d’autres l’ont noté, ce point de vue contraste fortement avec celui de son prédécesseur Ole Gunnar Solskjaer.

« N’importe quelle compétition de coupe peut vous donner un trophée, mais parfois, c’est plus une question d’ego de la part d’autres managers et clubs de finalement gagner quelque chose », a déclaré Solskjaer en mars 2021.

« Ce n’est pas comme si un trophée disait : « Nous sommes de retour ». C’est la progression graduelle vers le sommet du championnat, la régularité et les trophées occasionnels. Parfois, une compétition de coupe peut cacher le fait que vous avez encore quelques difficultés. »

Les propos de Solskjaer sont ceux d’un manager qui a connu le problème inverse de celui de Ten Hag. Sous la direction du Norvégien, les résultats de United en championnat se sont régulièrement améliorés (de la sixième à la troisième place puis à la deuxième place), mais la vitrine des trophées était vide.

Solskjaer défend son bilan en affirmant que le championnat est un véritable baromètre de progrès, tout comme Ten Hag défend son bilan en soulignant les trophées remportés. Quant à savoir quelle opinion est la bonne, les opinions divergent.



Ten Hag avec son autre trophée, la Carabao Cup (Julian Finney/Getty Images)

Même si la qualification pour la Ligue des champions lors du dernier week-end de la saison 2019-2020 a été cruciale pour le Manchester United de Solskjaer, vous souvenez-vous de l’équipe qu’ils ont battue ce jour-là ? Vous souvenez-vous du score ? Peut-être que oui, mais cette victoire 2-0 à huis clos à Leicester City n’est pas un résultat qui restera gravé dans les mémoires.

De même, les deuxièmes places de championnat ne sont pas synonymes de souvenirs. L’équipe de Solskjaer a terminé à 12 points du champion Manchester City l’année où elle a terminé deuxième, en 2021, n’ayant plus occupé la première place du classement depuis fin janvier.

Le seul trophée que United a été près de remporter cette année-là était la Ligue Europa. S’exprimant avant la finale à Gdansk, Solskjaer a affirmé que le trophée « cache parfois d’autres faits ». Mais après la défaite de United contre Villarreal aux tirs au but, il a admis qu’il ne pouvait pas considérer la saison comme un succès, n’ayant pas remporté de trophée.

Demandez à ceux qui ont connu le fonctionnement interne d’Old Trafford au fil des ans et ils vous diront qu’il est impossible de survivre en tant que manager de United sans remporter des trophées. Le passage de Solskjaer à la tête du club en est sans doute la preuve, tandis que celui de Ten Hag prouve l’inverse : remportez un trophée et réalisez le plus grand jour de l’ère post-Sir Alex Ferguson à United et vous pouvez survivre à tout, même au pire résultat de l’histoire de la Premier League.

Il y a aussi eu la victoire 4-3 en quart de finale contre Liverpool, bien sûr, l’un des meilleurs matchs et l’une des meilleures ambiances d’Old Trafford au cours de ce siècle. Ajoutez à cela la victoire en Carabao Cup, et les deux dernières années ont laissé aux supporters des souvenirs indélébiles, des hauts qui contrebalancent les bas.

Mais la vision de Solskjaer est bien plus proche de la manière dont les performances sont froidement évaluées au plus haut niveau du football moderne. Une campagne de championnat de 38 matchs aller-retour est indéniablement un meilleur indicateur de la qualité d’une équipe, ainsi que généralement la porte d’entrée vers une qualification lucrative pour la Ligue des champions, qui affecte les budgets d’une manière dont la FA Cup ne peut pas.

Manchester United est peut-être la deuxième équipe la plus performante du football anglais au cours des deux dernières années, comme le souligne Ten Hag, mais personne ne prétendrait sincèrement qu’il s’agit de la deuxième meilleure équipe.

Personne ne suggérerait non plus que United soit plus proche de défier City pour les honneurs majeurs qu’Arsenal, bien que Mikel Arteta n’ait ajouté qu’un Community Shield à sa liste d’honneurs depuis la nomination de Ten Hag.

C’est la réalité. Dans un moment plus calme, en dehors de la nature conflictuelle et des batailles acharnées d’une conférence de presse, même Ten Hag admettrait que les trophées ne suffisent pas. Il faut à la fois des pots et des points.

La décennie de sous-performance de United ne prendra fin que lorsque le club sera régulièrement en compétition pour les titres de Premier League et atteindra à nouveau les dernières étapes de la Ligue des champions.

Il y a eu des facteurs atténuants la saison dernière – les blessures, les agitations hors du terrain, l’incertitude autour du rachat, l’absence d’un arrière gauche établi – mais United était en dessous du niveau dans les compétitions qui comptent le plus.

C’est pourquoi, malgré ses succès en coupe nationale, le manager est sous pression pour prouver que des progrès ont été réalisés et peuvent encore être réalisés, et c’est pourquoi il ne pourra que se vanter de ses deux trophées pendant un certain temps. Quand il n’est pas devant une salle remplie de journalistes et de caméras de télévision, même Ten Hag l’accepterait.

(Photo du haut : Erik ten Hag avec la FA Cup ; par Alex Pantling via Getty Images)