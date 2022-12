La phrase de Duolingo de 2022 est honnêtement assez déprimante

Duolingo, l’application d’apprentissage des langues et un choix de prix CNET Editors ‘Choice pour 2022, a annoncé mardi sa phrase la plus 2022. La phrase gagnante, “S’il vous plaît, n’annulez pas mes plans”, est difficile à lire sans se sentir un peu triste. Si vous plissez les yeux, vous pouvez presque voir l’emoji suppliant à la fin de cette phrase.

Dans un communiqué, Duolingo a déclaré avoir choisi l’expression parce que 2022 a vu un nombre record de annulations de volsnombreux catastrophes naturelles dans les lieux de villégiature et frais de déplacement élevés. En août, près de 1 500 vols du Texas vers la côte Est ont été annulés en une journée, ce qui a amené certains passagers à se plaindre sur les réseaux sociaux, selon Le Washington Post.

Duolingo a également publié son troisième rapport annuel rapport linguistique global, qui a montré comment les événements mondiaux ont façonné l’apprentissage des langues. Selon Duolingo, plus de 1,3 million de personnes ont commencé à apprendre l’ukrainien en 2022 en réponse à la Guerre russe en Ukraine.

“La réponse mondiale à la guerre était unie”, a écrit Duolingo dans un article de blog. “Les pays accueillant le plus grand nombre de réfugiés ukrainiens ont connu une croissance substantielle.”

Duolingo a déclaré qu’il y avait moins de personnes apprenant une nouvelle langue pour des raisons de voyage en 2022. Il a déclaré que plus de personnes partaient en vacances plus près de chez elles où elles n’auraient pas besoin d’étudier une nouvelle langue au préalable.

Le rapport de Duolingo a montré que les langues les plus étudiées à travers le monde comprenaient l’anglais (langue la plus étudiée dans 119 pays), l’espagnol (la plus étudiée dans 34 pays) et le coréen (la plus étudiée dans quatre pays).

Duolingo a déclaré qu’il prévoyait d’ajouter plus de fonctionnalités d’apprentissage et de contenu avancé à ses plus grands cours de langue, ainsi que de vérifier l’efficacité de ses cours, en 2023.

Pour en savoir plus, consultez le huit changements apportés par Duolingo en 2022 pour faciliter l’apprentissage des langueset les choix de Crumpe pour le meilleures applications d’apprentissage des langues.