La photographie spatiale vintage a le vent en poupe

Le télescope spatial James Webb de la Nasa a rendu publique sa première image en couleur le 12 juillet 2022. Prise depuis son orbite autour du soleil, à environ 1,5 million de kilomètres au-delà de la Terre, elle a capturé des milliers de galaxies lointaines scintillantes avec la résolution la plus nette jamais vue. «Je suis incroyablement enthousiasmé par les photographies que JWST nous montre», déclare Bruce Bohannan, astronome basé en Arizona. « Il fonctionne dans l’infrarouge, il est donc capable de remonter aux premiers millions d’années de l’univers. »

Photographie d’Edwin Hubble de la galaxie Barnard, complète avec ses notes, POA, gadcollection.com

Le @nasawebb Le compte Instagram a également captivé l’imagination de Michael Hoppen, spécialiste de la photographie qui a ouvert sa galerie éponyme à Londres en 1992. « C’est la chose la plus extraordinaire de regarder le temps figé : les étoiles, dont la lumière a été émise il y a des centaines et des milliers d’années, » dit-il.

L’image de la galaxie de Barnard prise par Hubble en 1929 est « la Joconde de l’astrophotographie »

À mesure que les images numériques de l’espace deviennent de plus en plus sophistiquées et avancées, la romance éthérée et l’esprit pionnier du bricolage des premières photographies astronomiques ont également pris un nouvel éclat pour les collectionneurs. L’attrait de ces images historiques, apparues dans les années 1840, est triple, suggère Hoppen. « Il y a une partie temporelle et conceptuelle extraordinaire, puis il y a l’élément historique et le côté technique : les idées et les systèmes incroyables que les gens ont mis au point pour photographier le ciel. » Il se décrit comme « un astronome » ; il expose dans sa chambre une série de petites images cosmiques de l’ingénieur du XIXe siècle Émile Belot.

Nébuleuse d’Amérique du Nord, c1920, POA, gadcollection.com

Le processus chimique de la photographie que nous connaissons aujourd’hui a été inventé par l’astronome anglais John Herschel, note Bohannan, et les premiers travaux ont une valeur particulière pour leur rôle dans l’histoire photographique et astronomique. « En gros, dès que la photographie a été inventée, les gens ont pris des photos de l’espace », explique Edward Bloomer, responsable principal de l’astronomie, numérique et données, au Royal Museums Greenwich. Il cite l’image de la lune réalisée par John Draper en 1840 : un daguerréotype réalisé à l’aide de la méthode photographique révélée par Louis Daguerre l’année précédente. Il est actuellement prêté au Met de New York. Le fils de Draper, Henry, médecin et, comme son père, astronome amateur, a également réalisé de nombreux « portraits lunaires » et les premières photographies de nébuleuses, nuages ​​de gaz et de poussière trouvés dans l’espace. L’un de ses tirages argentiques de la Lune, datant de 1863, est disponible chez Milestones of Science Books à Ritterhude, en Allemagne, au prix de 50 000 €.

La Lune, 1863, de Henry Draper, 50 000 €, jalon-books.de

O ACHETER Galerie Gadcollection gadcollection.com Michael Hoppen michaelhoppengallery.com Jalons des livres scientifiques jalon-books.de Sotheby’s sothebys.com OÙ VOIR Bibliothèque Linda Hall lindahall.org Observatoire royal de Greenwich, Londres rmg.co.uk Groupe du Musée des Sciences sciencemuseumgroup.org.uk Musée Teylers, Haarlem, Pays-Bas teylersmuseum.nl QUE LIRE Soleil et Lune : une histoire d’astronomie, de photographie et de cartographie par Mark Holborn (Phaïdon)

Hoppen oriente les collectionneurs vers les frères français Paul-Pierre et Prosper-Mathieu Henry, opticiens et astronomes qui, dans les années 1840, « étaient capables de photographier des planètes comme Saturne et Jupiter, et des étoiles à plusieurs millions de kilomètres ». Au XIXe siècle, la photographie était incroyablement lente et il fallait laisser l’obturateur de l’appareil photo ouvert « pendant peut-être une heure ou deux », ajoute-t-il, mais « ils ont trouvé des moyens de suivre les étoiles à la même vitesse que la terre tournait. Leur travail est très beau et conceptuellement très intéressant. Il propose actuellement un livre rare de leur travail – La Photographie Astronomique à l’Observatoire de Paris et La Carte du Cielimprimé en 1887 – pour 2 700 £.

Il a également récemment proposé une série d’images des années 1880 réalisées par Isaac Roberts, ingénieur gallois, homme d’affaires et astronome amateur passionné. Les énigmatiques images en noir et blanc des nébuleuses des Pléiades (1887) ou de la nébuleuse 31M d’Andromède (1888) montrent des amas d’étoiles, des nuages ​​et ce qui se révélera plus tard être une galaxie lointaine. Au prix de 3 600 £ pièce, ils ont été rapidement « attaqués », dit-il.

Les anneaux de Saturne, 1979, 3 000 €, gadcollection.com

Au XXe siècle, Edwin Hubble, qui a donné son nom à l’un des télescopes spatiaux de la NASA, a utilisé la photographie pour prouver que certains objets spatiaux que les astronomes appelaient autrefois « nébuleuses » étaient en fait des galaxies lointaines. Pour Bohannan, la découverte de l’expansion de l’univers par Hubble en 1929 est « la dernière grande découverte de la photographie analogique ». La Galerie Gadcollection à Paris possède l’image de la galaxie de Barnard prise par Hubble en 1923, qui apparaît comme une poignée de points noirs, avec les annotations de Hubble, disponible pour une somme « secrète » à six chiffres. «C’est le Mona Lisa d’astrophotographie », explique Gad Edery, dont la collection va d’une image anonyme de 1910 de la formation du Mur du Cygnus (2 900 €) à une diapositive couleur de 1979 des anneaux de Saturne, prise par la sonde spatiale Voyager 1 de la Nasa (3 000 €).

Une photographie de la Lune prise depuis Apollo 13, inscrite par James Lovell, vendue chez Sotheby’s pour 204 000 $ en juillet 2024 © Sotheby’s

Les photographies particulièrement marquantes rapportent également de grosses sommes. Chez Sotheby’s annuel Exploration spatiale ventes, ce sont les photographies prises par les astronautes qui sont les plus populaires. En juillet, par exemple, une image de la surface de la Lune prise lors de la mission malheureuse Apollo 13, dans laquelle un dysfonctionnement technique a empêché le vaisseau spatial d’atterrir (ce qui a provoqué la phrase « Houston, nous avons eu un problème »), a été vendue. pour 204 000 $ sur une estimation de 3 000 $ à 5 000 $.

La galaxie d’Andromède, 1888, par Isaac Roberts, vendu par Michael Hoppen © Galerie Michael Hoppen

Les exemples d’astrophotographie du XIXe siècle sont difficiles à trouver car la plupart se trouvent désormais dans des musées, explique Hoppen. Mais c’est quand même un bon endroit pour les voir. À Londres, la collection du Royal Observatory comprend des images contemporaines de l’artiste Wolfgang Tillmans, lauréat du prix Turner, dont l’amour d’enfance pour l’astronomie continue de faire surface dans sa pratique photographique. Il accueille également le concours du photographe astronomique de l’année.

« Il s’agit de reconnaître qu’il s’agit d’une activité artistique importante », explique Bloomer, ajoutant que la confluence de l’art et de la science peut susciter un sentiment unique d’émerveillement et d’émerveillement. « Personnellement, j’adore les choses qui se déroulent dans l’espace lointain – les nébuleuses et ce genre de choses, mais la plupart des gens sont vraiment intrigués lorsqu’ils voient quelque chose d’intéressant depuis l’espace. L’apathie n’entre généralement pas en ligne de compte.