La photographie est en plein essor dans les cercles des beaux-arts et cela pourrait être dû à l’essor de l’intelligence artificielle, selon un signaler dans Le New York Times.

Les temps souligne qu’un certain nombre de galeries à travers les États-Unis organisent des expositions de photographie. Parmi eux, la Place Gallery de Manhattan, qui présente Irving Penn, se déroule du 15 novembre au 21 décembre.

Et il n’y a pas que les galeries d’art, l’achat et la vente de photographies ont aussi un moment. « Après au moins une décennie à se concentrer presque exclusivement sur la peinture, bon nombre des marchands d’art les plus importants et les plus puissants consacrent une attention et des biens immobiliers importants à la photographie », Les temps écrit.

L’artiste et photographe Trevor Paglen présente à la galerie Altman Siegel de San Francisco une exposition consacrée aux photographies d’OVNIS. Le spectacle explore ce qui est réel et ce qui ne l’est pas. Les photographies ne sont toutes pas retouchées.

Pendant ce temps, le photographe canadien Jeff Wall expose à partir du 8 novembre au Gagosian à New York, son compatriote Stan Douglas expose ses photos à la David Zwirner Gallery, également à New York à la Gladstone Gallery, les photos de l’artiste américaine Carrie Mae Weems -des fenêtres à Portland, Oregon.

Emily Bierman, responsable des photographies de la maison de vente aux enchères Sotheby’s, raconte Les temps que ce n’est que récemment que le monde de l’art contemporain a accepté la photographie. « Les gens ne comprenaient pas l’importance de la photographie dans le monde de l’art contemporain », explique Yancey Richardson, marchand d’art spécialisé dans la photographie.

À l’été 2023, 35 000 personnes ont assisté à la célébration du centenaire de Richard Avendon au Gagosian. Le travail du photographe de mode américain a attiré certaines des meilleures foules de ces dernières années.

L’essor de l’IA

PétaPixel a documenté l’effet de l’IA sur l’industrie de la photo. Alors que la technologie commence à supplanter le médium, Drew Sawyer, conservateur de la photographie au Whitney Museum, raconte Les temps que les impressions physiques commencent à ressembler davantage à des objets d’art.

« Les nouvelles technologies ont rendu même la photographie numérique quelque peu romantique et nostalgique », ajoute Sawyer.

Paglen affirme que l’IA «supprime l’hypothèse d’une réalité partagée», précisant que les gens ne prennent de moins en moins pas les images au pied de la lettre et que ce changement de paradigme pourrait rendre la photographie plus importante dans la sphère de l’art.