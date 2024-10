La photographie saisissante de Renell Medrano

Renell Medrano a pris pour la première fois l’appareil photo de sa mère à 14 ans, et l’a immédiatement retourné vers sa famille proche et ses amis. Depuis, la photographe et réalisatrice du Bronx a photographié tout le monde, de Kendrick Lamar à Kendall Jenner, rendant toujours hommage à ses racines dominicaines et à son éducation new-yorkaise. Aujourd’hui, elle prend un moment pour réfléchir à sa carrière jusqu’à présent avec une nouvelle exposition intitulée LAMBÓNprésenté par WeTransfer et Water Street Projects.

Le vernissage de la semaine dernière marquait la première exposition de l’artiste dans sa ville natale depuis 2019, rassemblant des travaux issus de projets éditoriaux via son collectif créatif Ice Studios (y compris une apparition de Solange), ainsi que des projets personnels tournés lors de voyages en République dominicaine, en Jamaïque et en Égypte. Comme tout ce que Medrano touche, chaque photo raconte une histoire avec une chaleur cinématographique, qu’il s’agisse de locaux ou de sa cohorte d’amis célèbres. « LAMBÓN est une réaction au paysage attendu de la créativité moderne – révélant des lieux et des personnes que vous pensez connaître dans leur forme la plus pure et célébrant des perspectives inédites pour des enfants comme moi,» dit-elle.

Ci-dessous, elle nous parle du début d’un nouveau chapitre et demande à ses fans : serez-vous un leader ou un lambón ?

Lambón signifie un embrasseur de cul en espagnol. Pourquoi avoir choisi ce titre pour l’exposition ?

Renell Medrano : Droit au but, j’aime cette question. Le mot est devenu une incitation pour moi et mes amis cette année. Il résume parfaitement tout ce à quoi nous sommes confrontés, nous encourageant à faire confiance à nos instincts créatifs et à approfondir notre travail. Nous avons commencé à nous le dire tout le temps, et cela a commencé à signifier « repartir », quelque chose que je me suis dit à plusieurs reprises tout au long de ma carrière. Alors, quand est venu le temps de penser à un mot qui exprime l’intention derrière cette exposition, cela m’a semblé approprié.