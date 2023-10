Il y a quelques semaines, je pensais savoir ce qu’était le HDR. Mon garçon, ai-je déjà eu tort. Quand j’ai vu les détails, la profondeur et les couleurs que cette technologie apporte à mes propres photos, la photographie HDR m’a époustouflé.

La plage dynamique élevée confère aux photos et aux vidéos une plage tonale plus large afin que vous puissiez voir les détails dans les zones lumineuses et sombres. Je l’ai compris intellectuellement, mais quand Adobe a livré un nouvelle version de son logiciel Lightroom ça m’a permis éditer des photos HDR sur des ordinateurs et des téléphones haut de gammeEn fait, je scie eux pour la première fois. Un gouffre séparait ce que je pensais être le HDR et ce qu’il offre réellement.

En cliquant sur le bouton « HDR » dans Lightroom, les zones de surbrillance aux tons plats de mes photos prennent soudainement vie. Des flammes jaune vif jaillissent de mon écran. Les cieux délavés deviennent d’un bleu riche. Les nuages ​​montrent des vagues et des contours auparavant cachés. Les feuilles de tremble du Nouveau-Mexique explosent en automne avec une couleur dorée. Après la récente éclipse annulaire, je vois des taches solaires et des détails structurels sur la face du soleil que je n’avais même pas réalisé que mon appareil photo pouvait capturer.

Mais il y a un côté sombre dans le HDR, pour ainsi dire, et c’est un vrai délire. La plupart des gens ne disposent pas de matériel ou de logiciels capables de montrer ces magnifiques images. Je ne peux même pas publier une photo comparative en haut de cette histoire pour illustrer à quel point les photos HDR sont merveilleuses.

Ainsi va la technologie. Comme l’a observé l’auteur de science-fiction William Gibson, l’avenir est déjà là – il n’est tout simplement pas réparti équitablement. J’espère que le HDR se diffusera le plus rapidement possible, car j’adore ça.

Voici un aperçu des gloires et des complications de la photographie HDR et de la façon dont elle pourrait commencer à apparaître dans vos propres aventures photographiques.

Qu’est-ce que le HDR ?

Tout d’abord, pour ceux d’entre vous qui ont peut-être entendu le terme mais ne savent pas exactement de quoi il s’agit, le HDR est une technologie conçue pour capturer des scènes très contrastées et les présenter de manière plus convaincante à nos yeux.

De nombreuses scènes ne comportant qu’une modeste étendue d’éléments clairs et sombres ne posent pas de problème aux caméras et écrans ordinaires. Mais lorsque vous combinez des couchers de soleil lumineux avec des premiers plans sombres ou des visages ensoleillés à côté de vitrines ombragées, la technologie ne peut souvent pas correspondre à toute la gamme de tons que votre œil voit.

Les caméras se sont améliorées, notamment avec smartphones qui composent de nombreux cadres en une seule prise pour capturer les détails des ombres sans transformer le ciel bleu en un lavis ou en blanc. Le défi consiste désormais à créer un pipeline complet de gestion des images pour l’édition, la publication et l’affichage du HDR, et pas seulement la plage dynamique standard que nous utilisons depuis des décennies.

Cette comparaison montre les limites des photos SDR. Avec des réglages lumineux, les flammes du brûleur soufflant de l’air chaud dans ce ballon sont effacées et pas particulièrement brillantes. Révéler leurs détails et leur vivacité, à droite, réduit le reste de la scène à des ombres sombres. Le HDR apporte le meilleur des deux mondes. Stephen Shankland/CNET

La traduction d’une large plage dynamique en quelque chose de plus étroit pour l’affichage se fait via un processus appelé mappage de tons. Les premiers jours de l’expérimentation du mappage de tons HDR ont produit surréaliste, d’un autre monde et parfois post-apocalyptique style photo, mais ce n’est pas de cela dont je parle maintenant.

Le HDR d’aujourd’hui consiste à montrer une scène telle qu’elle était réellement afin que vous puissiez voir les détails dans les nuages ​​​​lumineux tout en montrant des feuilles texturées dans l’ombre. Les parties lumineuses sont en réalité plus lumineuses que le blanc complet habituel de votre écran, comme les zones vides autour de cet article. Parfois, ça me rappelle ajouter des reflets brillants dans les dessins.

Oh putain, ces images HDR sont incroyables

Quand je dis que le HDR m’a époustouflé, je n’exagère pas. J’ai regardé des millions de photos, des milliers d’entre elles de près et avec beaucoup de détails, qu’elles soient les miennes ou celles de photographes que je respecte sur des sites comme Flickr et Instagram. Je n’ai pas été aussi enthousiasmé par une nouvelle technologie photographique depuis des années.

Dès que j’ai vu le billet de blog sur HDR dans Lightroom par Eric Chan, ingénieur Adobe et gourou de la photo, je l’ai essayé avec mes propres photos. À maintes reprises, j’ouvrais une photo dans le module de développement de Lightroom, je cliquais sur le bouton HDR et je m’émerveillais de la transformation alors que les détails et les couleurs s’épanouissaient à partir de zones lumineuses auparavant plates et délavées.

Et l’information est là dans des milliers de photos que j’ai déjà prises. C’est parce que je prends des photos au format brut, un format photo qui peut préserver plus de détails et offrir plus de flexibilité d’édition que les formats « ancrés » comme JPEG ou HEIC. (JPEG et HEIC peuvent prendre en charge les données HDR, et effectivement les photos Apple HEIC et Google Pixel JPEG les incluent, mais les photos brutes sont plus flexibles.)

Il est difficile de décrire les améliorations, et il est très difficile de les montrer visuellement puisque le support matériel et logiciel est actuellement inégal. Pour une bonne illustration de ce qui est possible, je recommande le photographe Examen photo HDR détaillé de Greg Benzutilement présenté sous forme de vidéo YouTube HDR qui contourne certains problèmes de compatibilité d’affichage, mais vous devrez le regarder sur un appareil compatible HDR comme la plupart des smartphones raisonnablement bons de ces dernières années.

Le HDR ne modifie ni n’améliore toutes les photos. Je ne suis pas enthousiasmé par la perspective de créer deux versions de chacune de mes photos, bien que Lightroom dispose d’un mécanisme conçu pour faciliter ce travail. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que la technologie constitue une amélioration, car à maintes reprises, j’ai vu les photos acquérir davantage le réalisme dont je me souviens.

SDR m’a obligé à choisir entre une pleine lune brillante mais délavée, à gauche, ou une pleine lune détaillée mais sombre à droite. Le HDR offre à la fois luminosité et détails. Stephen Shankland/CNET

Cela a déjà changé mon style photographique, atténuant mon aversion pour certaines scènes très contrastées et le contre-jour qui ont souvent produit des résultats insatisfaisants.

Quelques exemples d’améliorations photo

J’ai passé quelques heures à fouiller dans mes archives, et des tas de photos ont été considérablement améliorées :

L’éclat de flamme d’un brûleur lors de l’Albuquerque International Balloon Fiesta est passé du blanc délavé au jaune vif, avec la structure des flammes visible.

Les lumières scintillantes des vitrines des Galeries Lafayette à Paris brillaient, ajoutant des points de lumière qui ponctuaient des zones lumineuses autrement banales.

De nouveaux motifs et traces sont apparus sur les photos avec de la neige.

Sur une photo d’un lever de soleil brumeux, je n’étais plus obligé de choisir entre les détails sombres d’un champ ombragé qui remplissait la majeure partie du cadre et le ciel coloré derrière les arbres.

Avec un ciel clair et un temps couvert, les nuages ​​sont devenus de riches formes tridimensionnelles au lieu de taches blanches plates ou de taches grises.

Les néons, les LED, les lumières d’arbre de Noël et les décorations lumineuses d’Halloween éclatent de manière éclatante.

Dans la Sagrada Familia, une basilique spectaculaire de Barcelone, des couleurs entièrement nouvelles ont émergé des photos des vitraux. Je n’avais même pas réalisé qu’il y avait un cadeau violet !

Ce dernier cas était particulièrement marquant. Même lorsque j’ai créé une version SDR standard, Lightroom a produit de meilleures couleurs. En effet, le pipeline d’édition HDR apporte une nouvelle recette dans la façon dont il gère toute la gamme de couleurs et de luminosité.

“Même pour les photos à contraste faible ou modéré, vous constaterez peut-être un avantage visuel significatif à l’édition en HDR”, m’a expliqué Adobe.

HDR et les écrans qui peuvent ou non l’afficher

Mais voici l’inconvénient. Je ne peux pas simplement partager ces nouvelles photos glorieuses avec vous. Parce que vous avez besoin non seulement d’un nouveau logiciel pour voir les photos HDR, mais également d’un matériel haut de gamme capable d’augmenter ses pixels jusqu’à une luminosité suffisante.

Les ordinateurs portables MacBook Pro de 2021 ou ultérieurs sont bons, mais les anciens et d’innombrables ordinateurs portables et écrans externes Windows ne le sont pas. Le Pro Display XDR d’Apple à 4 999 $ peut gérer les photos HDR.

“J’ai un moniteur Mac Studio, mais malheureusement, même si cela coûte un bras et une jambe, ce n’est pas un moniteur HDR”, a déclaré photographe professionnel Jeremy Garretson, faisant référence à l’Apple Studio Display qui coûte 1 599 $ et plus. “Je suis un peu ennuyé.”

Même s’il faudra probablement des années avant que de nombreux ordinateurs grand public puissent afficher pleinement les photos HDR, la situation s’améliore. Les écrans compatibles HDR, qui doivent pouvoir afficher des pixels plus lumineux dans certaines zones, sont de plus en plus courants.

Adobe s’attend à ce que le matériel HDR devienne aussi omniprésent que les téléviseurs HD désormais courants et les écrans haute résolution de tous les smartphones phares de nos jours.

La prise en charge d’une luminosité élevée (1 000 nits ou plus) entraîne des dépenses qui pourraient s’avérer trop élevées pour les appareils à petit budget. “Je pense [HDR] sera limité au haut et milieu de gamme pour les téléviseurs et au haut de gamme pour les smartphones et les produits informatiques”, a déclaré Ross Young, analyste d’affichage de longue date chez Display Supply Chain Consultants.

En tant que photographe, cela compte beaucoup pour moi. Je n’achèterai jamais un autre téléphone, téléviseur, ordinateur portable ou moniteur qui ne puisse pas gérer le HDR.

Lorsque j’ai pris cette photo d’un lever de soleil dans la campagne française, j’étais frustré par mon incapacité à montrer à la fois les couleurs du ciel du lever du soleil et le premier plan ombragé. Le HDR prend en charge les deux. Stephen Shankland/CNET

Prise en charge logicielle du HDR

Les logiciels s’améliorent également progressivement. La prise en charge de Lightroom est quelque peu préliminaire, les images HDR s’affichant uniquement lors de l’édition d’une photo et non lors de la visualisation de votre photothèque, mais Adobe a annoncé qu’il étendrait la prise en charge.

Seuls les navigateurs basés sur Google Chrome et Chromium comme Microsoft Edge peuvent afficher des photos HDR sur le Web, donc Firefox et Safari sont uniquement SDR pour le moment. Étant donné que les règles d’Apple limitent les navigateurs des iPad et des iPhone à la technologie de rendu Web d’Apple, Chrome ne peut pas afficher de photos HDR sur ces appareils, malgré la capacité matérielle des modèles plus récents à le faire.

Le simple stockage du fichier photo est délicat. Il existe des formats de fichiers capables de gérer les images HDR, comme AVIF, JPEG XL et HEIC, mais une modification du bon vieux JPEG est un point de départ probable. C’est l’approche de Google avec un format appelé Ultra HDR, qui ajoute des métadonnées spécifiques au HDR appelées carte de gain à une photo JPEG traditionnelle. Technologie de carte de gain développée par Adobe, Apple le prend en chargeet les entreprises travaillent désormais à standardiser les cartes de gain pour les images HDR via un processus de normalisation de l’industrie.

Les cartes de gain permettent aux anciens produits d’afficher des images normales et aux plus récents d’ajouter le piquant HDR supplémentaire.

“Si nous passons à AVIF aujourd’hui, vous briserez des milliers d’applications, et personne n’obtiendra le HDR”, a déclaré Isaac Reynolds, responsable du développement des caméras pour Google. L’Ultra HDR est une bonne « rampe d’accès » à la photographie HDR, une étape utile pendant trois ou quatre ans jusqu’à ce que des formats plus avancés se répandent, a-t-il déclaré.

L’attrait de la photographie HDR

Le HDR est une transition compliquée, car l’adoption prolongée du Vidéo HDR sur smartphone, les téléviseurs et les services de streaming vidéo l’ont montré. Mais j’espère que ce soutien arrivera. L’avantage est tout simplement trop important pour être ignoré.

Il existe de nombreuses améliorations dans la photographie numérique, comme les appareils photo sans miroir avec mise au point automatique avec suivi du regard, les capteurs d’image dotés de nombreux mégapixels et les smartphones qui se rapprochent chaque année davantage des capacités des appareils photo traditionnels.

Je trouve la photographie HDR aussi passionnante que n’importe lequel de ces développements. J’imagine que d’autres photographes le feront aussi, et bientôt la plupart, sinon la totalité, d’entre nous pourront apprécier tout le réalisme et le spectacle du HDR.