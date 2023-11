La photographie envahit Paris 2023

Envahir, c’est le terme exact de cette semaine de novembre 2023. La Paris Photographic Week ne triche pas, il y a de la photographie absolument partout à Paris. Un nombre phénoménal de galeries présentent des photographies, les organismes publics et autres grandes fondations ne sont pas en reste, des festivals de quartier ou thématiques alignent de nombreuses expositions et au sommet de la pyramide se trouve Paris Photo qui reste le plus grand salon de la photographie commerciale.

Vous l’aurez compris, l’amateur de photographie, pratiquant ou non, se retrouve plongé dans un bourbier de dilemmes shakespeariens.

Pour ma part, avec tout l’honneur que je vous dois, j’ai opté pour Paris Photo, que je fréquente depuis de nombreuses années et qui représente un bon baromètre de l’évolution de la place de la photographie dans nos sociétés.

Première surprise, invité à la traditionnelle journée réservée à la presse et aux VIP (peu de monde pour permettre une démarche professionnelle moins trépidante), je me suis retrouvé noyé dans une foule très dense et vraiment peu professionnelle. Un peu comme la fameuse journée VIP, prévente ouverte à tous pour anticiper les ventes autorisées. Tant mieux pour la foule de gens intelligents qui sont venus visiter, apparemment sans ouvrir leur portefeuille. Pour retrouver une ambiance de travail de collectionneurs et de professionnels, l’invitation VIP VIP est devenue incontournable. A la veille de l’ouverture officielle, les allées étaient pleines de monde, mais surtout de badauds de toutes catégories. Sans être vestimentairement sectaire, il était très agréable de croiser le pull, le cuir, le jean, les baskets unisexes, suivi en revanche de superbes costumes haute couture accompagnés d’un gilet à nœud papillon. Il était tout aussi agréable de constater sur les stands la présence de galeries véritablement venues des quatre coins de la planète. Paris Photo devient le carrefour universel de la photographie. La meilleure preuve, c’est qu’on n’entend plus, ou presque, la langue française. Le sabir anglo-américain universel est nécessaire. Cette année, certains exposants ont évité d’avoir ne serait-ce qu’un seul étudiant parlant français dans leur espace.

Voilà pour l’ambiance pour ceux qui sont privés de ce parcours privilégié. Parlons de photographie, ce qui nous fascine tous.

Ces dernières années, l’émergence de photographies anciennes est évidente. C’est ainsi qu’on assiste à un engouement devenu frénétique pour les photographies prises dans l’après-guerre (39-45), type reportage, photos de rue, avec un peu de mode et quelques portraits.

Cette année, la recherche de l’ancien (presque des antiquités) a complètement envahi le salon 2023. Presque unanimement, les galeries traditionnelles proposent aux acheteurs potentiels des « vintages ». Attention, les millésimes ne sont plus des images de photographes réalisées à la fin du siècle dernier, les images proposées datent souvent de la fin du 19ème siècle jusqu’aux années 1960. Comme toujours, dans cette nouvelle tendance, j’ai vu le pire et le meilleur (il y en a pour tous les goûts, paraît-il ?). Dans ces périodes, force est de constater que les thématiques ont changé. La photographie de paysage, les portraits formels, les natures mortes et les nus représentent des fonds extirpés pour permettre le commerce. Parfois le cadre est plus important que l’image elle-même, on frise la brocante. La photographie de famille, de qualité plus que médiocre, comme les « boîtes à savon » ou les Polaroïds, s’affiche aussi sans vergogne dans des montages improbables. Au milieu de ces improbables patchworks, se cachent – ​​tout de même – quelques jolies et intéressantes perles.

Pour le reste, par petites portions, il y a quelques créations souvent vues l’année dernière, quelques très rares provocations d’érotisme mêlées de pornographie, quelques prouesses technologiques sans intérêt (la promptographie se cherche une place). Enfin une tonne de livres avec un département d’édition de plus en plus conséquent et international, affaire oblige !

Si la visite complète du salon n’a pas été inutile pour humer l’air de notre époque, le photographe, que je reste, est interpellé par l’évolution commerciale de nos créations (parlons des vrais créateurs) qui sont inexorablement enterrées ; financièrement coincé entre l’essor des archives photographiques et les promesses logicielles d’un avenir sans cervelle.

Pour conclure sur cet événement et ses principaux points, cette année l’affichage des prix sur les étiquettes descriptives a totalement disparu, à une exception près. L’esprit du client n’a jamais été le bon critère pour évaluer l’impact culturel et économique d’un art ; surtout quand on souhaite se maintenir comme la référence mondiale dans une discipline.

Thierry Maindrault