La photographie de rue de Gottfried a capturé New York dans les années 80. Maintenant, il cherche un foyer.

“C’était un mélange d’excitation, de dévastation et de consommation de drogue”, a-t-elle déclaré. a déclaré au New York Times en 2016. « Mais il y avait bien plus que cela. C’était le peuple, l’humanité de la situation. Vous aviez de très bonnes personnes là-bas qui essayaient de réussir.

Elle a étudié la photographie au Fashion Institute of Technology de Manhattan et a réalisé de la photographie commerciale pour une agence de publicité au milieu des années 1970. Ensuite, sa carrière indépendante a vu son travail publié dans les magazines The Times, The Village Voice et Fortune and Life.

Au fil des années, la ville est devenue plus sûre, plus embourgeoisée et, pour Mme Gottfried, moins intéressante visuellement.

“Arlene aimait le vieux New York avant qu’il ne devienne chic et riche”, a déclaré Karen Gottfried, sa sœur. « Honnêtement, il y avait beaucoup plus de bizarreries, tout le monde était habillé avec individualité et elle aimait tout ça. Elle n’aimait pas la fantaisie. Elle aimait les trucs funky.