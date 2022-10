La photographie de nuit du Galaxy S23 Ultra va être allumée

Il a été rapporté à plusieurs reprises maintenant que le prochain Samsung Galaxy S23 Ultra L’appareil comportera l’un des nouveaux capteurs d’appareil photo de 200 mégapixels de la société. Non, cela ne signifie pas que chaque photo que vous prendrez sera massive et occupera 500 Mo de stockage (sauf si vous le souhaitez), mais cela signifie que la possibilité d’augmenter la lumière et d’améliorer la capture des détails sera présente. En ce qui concerne les capteurs de caméra, plus gros est généralement toujours meilleur.

Selon le leaker bien connu de Samsung @UniverseIce, la photographie nocturne et l’enregistrement vidéo nocturne du Galaxy S23 Ultra seront aidés de manière exponentielle grâce à ce nouveau capteur. Comme ils l’ont tweeté, “C’est la plus grande amélioration du téléphone mobile phare de Samsung en cinq ans.”

Si cela ne vous excite pas un peu, vous voudrez peut-être vérifier votre pouls. Les caméras mobiles de Samsung n’ont fait que s’améliorer au fil des ans, et si ce capteur de 200 MP est aussi important que les gens le disent, alors je suis vraiment ravi de l’essayer. En développant cela, je serai certain de le tester immédiatement avec le nouveau mode Astrophoto de Samsung qui a été annoncé plus tôt cette semaine.

Apportez une meilleure photographie de nuit en général. 📷

