La photographie de nature parmi les 10 expositions d’art incontournables de Seattle en février 2024

Des études ont montré qu’être dans la nature est bon pour vous et pour votre niveau de stress. Nous savons que quelque chose de similaire est vrai en ce qui concerne l’art. Alors, que diriez-vous de l’art représentant nature? Je ne prétends pas connaître la réponse, mais je suis convaincu qu’une visite à ces 10 excellentes expositions d’art a de fortes chances d’augmenter vos niveaux de dopamine au milieu du Big Dark.

« Patty Haller : Forêt peinte »

Inspirée par les promenades sur la péninsule olympique et dans les montagnes Cascade, l’artiste Patty Haller, basée à Seattle et dans la vallée de Skagit, peint un tableau de la forêt non pas exactement tel qu’il apparaît, mais légèrement abstrait dans un flottement de champs de couleurs, lisibles mais mystérieux. Pour Haller, c’est une façon d’explorer les bois en tant que lieu de croissance à la fois biologique et spirituelle.

Jusqu’au 10 février ; Galerie Woodside Braseth, 1201 Western Ave., #105, Seattle ; gratuit; 206-622-7243, woodsidebrasethgallery.com

« Deb Achak : Toutes les couleurs dans lesquelles je suis »

Il y a un côté dans la beauté des photos de la photographe de Seattle Deb Achak : un petit nid d’oiseau tombé dans un champ de pissenlits doux, tendres mais déchirants ; des coups de pinceau enflammés illuminant l’eau de l’océan ; une rose sauvage obscurcissant un visage – des imperfections parfaites qui vous implorent de continuer à chercher. Cette exposition accompagne la sortie de la première monographie d’Achak. (Ne manquez pas l’émission « BEING » de Brian Sanchez pendant que vous y êtes, jusqu’au 24 février.)

Jusqu’au 2 mars ; Winston Wächter Fine Art, 203 Dexter Ave. N., Seattle ; gratuit; 206-652-5855, winstonwachter.com

« Suite Pando »

Les feuilles bruissent. Les arbres commencent à trembler. Le vent monte en crescendo. Dans une pièce sombre du quartier universitaire, la nature semble proche et pleine de vie. L’artiste et journaliste Jeff Rice, basé à Seattle, a enregistré les sons de cette installation multimédia à Pando, un gigantesque bosquet de peupliers faux-trembles interconnectés dans l’Utah – et l’un des plus grands organismes au monde. La bande-son maussade suggère une catastrophe imminente, peut-être un clin d’œil à celui de Pando. destin incertain ou, plus largement, un l’approche d’une catastrophe climatique?

Jusqu’au 8 mars ; Centre culturel Jack Straw, 4261 Roosevelt Way NE, Seattle ; gratuit; 206-634-0919, jackstraw.org

« Søren Solkær : Soleil noir »

Mieux connu pour ses portraits de musiciens comme Björk, Amy Winehouse et Michael Stipe au milieu des années 2000, ce photographe basé à Copenhague a transformé son objectif des étoiles en étourneaux. Solkær photographie les murmures des oiseaux, une gigantesque danse de groupe nostalgique que ces acrobates aviaires exécutent en plein air. Dans cette vaste série de photos, Solkær capture magnifiquement comment leurs corps séparés ne font plus qu’un pour peindre le ciel.

Jusqu’au 10 mars ; Musée national nordique, 2655 NW Market St., Seattle ; 5 $ à 20 $ ; 206-789-5707 ; muséenordique.org

« Remède sauvage »

Cette exposition, présentant des photos, des sculptures, des œuvres sonores et textiles réalisées par 10 artistes locaux, est une lettre d’amour à la sagesse et au pouvoir de guérison de la nature. « Parce que nous avons grandi dans une culture qui idéalise l’individu comme un monde à part entière, nous avons été arrachés à notre relation avec la terre », écrivent les commissaires Esther Loopstra et Tara Flores dans le communiqué de l’exposition. Peut-être que l’art peut être un connecteur ? Des opportunités de s’impliquer dans l’art (y compris une couverture fabriquée par un artiste dans laquelle vous envelopper) et une série de programmes en personne connexes qui comprennent un atelier sur les pigments naturels, un bain sonore et des méditations devraient faciliter le processus.

7 février-2 mars ; Galerie Slip, 2301 First Ave., Seattle ; gratuit; slipgallery.com

“Au Naturel”

Avec le rajeunissement, la joie et la beauté comme étoiles thématiques du Nord, cette exposition ressemble à une explosion d’énergie printanière (prématurée mais très bienvenue !). Présentant une distribution en grande partie PNW, cette exposition comprend des tableaux fascinants et faux-naïfs de Michael Doyle et Wesley Younie, des tentures murales en laine touffetée de Trisha Gilmore, des peintures ensoleillées de Niki Keenan et des œuvres réalistes et magiques sur papier de Christine Nguyen, qui représente des hérons. , pies, cerfs et cormorans sur des fonds pélagiques, lumineux comme des ciels étoilés.

27 janvier-3 mars ; 612, 19e avenue E., Seattle ; gratuit; 206-518-1046, amcecreativearts.com

« Colleen RJC Bratton : Enterrement sans bords »

Qu’est-ce que ça fait de laisser la forme de son corps disparaître dans la terre ? Colleen RJC Bratton le sait : l’artiste de Seattle utilise des pétales de fleurs moulus, des graines, des cendres et d’autres matériaux naturels pour réaliser des dessins colorés et éphémères de personnages (y compris les siens) dans la nature. Bratton observe et photographie ensuite ces créatures florales fragiles alors que les éléments et le temps prennent le dessus. Comme notre corps physique, ces figures ne durent finalement pas, mais elles laissent une marque, ne serait-ce que pour une brève période.

1er-29 février ; Galerie 4Culture, 101 Prefontaine Place S., Seattle ; gratuit; 206-296-7580, 4culture.org

“NOIR”

Chaque artiste de cette exposition, qui célèbre le Mois de l’histoire des Noirs, affiche un sens du style unique, des portraits expressionnistes (Filmon Adelehey) aux scènes plus stylisées (Vincent Keele et James Wilson III) en passant par le cubisme contemporain (Ken Moore). Je suis particulièrement intrigué par l’artiste Gary Logan, basé à Seattle, qui crée des peintures tridimensionnelles renflées avec des bulbes noirs comme de la lave durcie et exposant des surfaces qui semblent fracturées comme de la terre après une période de sécheresse, faisant allusion à l’exploitation dévastatrice des humains et de la nature. monde.

1er février-2 mars ; Frederick Holmes and Company, 309 Occidental Ave. S., Seattle ; gratuit; 206-682-0166, frederickholmesandcompany.com

« L’avenir en avant »

Si vous ne connaissez pas Mini Mart City Park, voici ce que je vous recommande : Lisez cette histoire relatant comment trois artistes ont transformé cette ancienne station-service et site toxique de Georgetown en un petit mais puissant centre culturel. Et deux : visitez ! Il n’y a pas de meilleur moment pour le faire qu’en février, lorsque Mini Mart organise son exposition collective annuelle « Future Forward », qui présente des artistes émergents qui explorent les interactions entre les humains et l’environnement.

2 février-2 mars ; Mini Mart City Park, 6525 Ellis Ave. S., Seattle ; gratuit; minimartcitypark.com

« Sky Hopinka : Cérémonies souterraines »

Les films de rêve du célèbre artiste visuel, cinéaste et récipiendaire de la « bourse de génie » MacArthur, Sky Hopinka (membre de la nation Ho-Chunk/Pechanga Band of Luiseño Indians, né à Ferndale, comté de Whatcom) sont denses et superposés comme des paysages luxuriants. . Cette exposition, centrée sur les idées autour des terres autochtones, marque la première exposition personnelle de Hopinka dans un musée à Washington.

17 février-26 mai ; Musée d’art Frye, 704 Terry Ave., Seattle ; gratuit; 206-622-9250, Fryemuseum.org