La photographie de D’Angelo Lovell Williams, “The Lovers”, est une allégorie moderne de l’amour noir queer

Écrit par Jacqui Palumbo, CNN

Dans Snap, nous examinons le pouvoir d’une seule photographie, en racontant des histoires sur la façon dont les images modernes et historiques ont été créées.

Alors que D’Angelo Lovell Williams posait pour un baiser avec un ancien partenaire, Glenn, devant la caméra, leurs visages chacun obscurcis par le tissu de soie noire d’un durag à l’envers, le photographe avait en tête un tableau célèbre.

L’artiste né au Mississippi et basé à New York, non binaire, a toujours aimé l’art surréaliste né du tumulte de la Première Guerre mondiale. En mettant en scène leur photographie, ils ont pensé à la simple forme de cœur formée par les personnages de Le tableau séminal de René Magritte “Les Amants”. Dans la composition de 1928, une allégorie de la déconnexion et du désir, l’artiste belge a peint un gros plan d’un couple partageant un baiser intime, la tête entièrement enveloppée de tissu blanc.

Dans l’image du même nom de Williams, les éléments conservent leur romantisme inattendu : deux visages de profil se rejoignent mais sont séparés par une couche de tissu, sur un fond presque sans relief. Mais dans cette image, le drame est exacerbé ; Williams et Glenn se tiennent le visage dans un geste brûlant de désir, un cadre de lit visible derrière eux.

Et puis il y a les personnages eux-mêmes : un couple queer noir devant et au centre, portant des bandeaux symboliques de la beauté et de la culture noires.

“J’étais catégorique sur le fait de faire cet amour (à peu près) flagrant pour les hommes noirs homosexuels, mais aussi d’essayer de jeter les bases de la façon dont les choses se passent pour beaucoup d’hommes noirs en général, qu’ils soient homosexuels ou non”, a déclaré Williams. CNN Style dans une interview téléphonique. “Les hommes ont honte d’exprimer leurs sentiments et leur intimité avec qui que ce soit”, ont-ils ajouté, “mais surtout avec d’autres hommes”.

Lorsque Williams a réalisé la photographie en 2017, ils étudiaient pour leur maîtrise en photographie d’art à l’Université de Syracuse et développaient un langage visuel pour leurs autoportraits profondément évocateurs. L’image exposée dans leur première exposition en galerie à Higher Pictures à New York avant l’obtention de leur diplôme; il est maintenant également inclus dans leur premier livre, “Contact High”, qui a été publié début juillet. Là-dedans, “The Lovers” de Williams est intentionnellement petit – et intime – sur une page, juste l’une des nombreuses images des archives de Williams qui ont depuis façonné leur monde poétique.

Au cours de la dernière demi-décennie, le travail de Williams est devenu une vaste exploration de soi et des liens entre les relations. Mettant souvent en vedette des membres de la famille et des amis, leurs photographies oscillent entre réalité et artifice dans des portraits méticuleusement mis en scène teintés d’un sens de l’étrangeté et de la spiritualité.

« Notre genre est une performance ; notre sexualité est une performance ; nos vies sont des performances, que les gens les voient ou non », a expliqué Williams. “Donc, la performativité fait définitivement partie de (mon) travail aussi.”

1 / 4 “Rosebed, 2017”, extrait de “Contact High”. Le crédit: D’Angelo Lovell Williams

Le toucher, disent-ils, est aussi un élément contraignant pour l’ensemble de leur travail, car les mains saisissent, tirent et caressent, parfois apparemment désincarnées mais toujours avec une profonde familiarité. Sur une photographie, Glenn rase la mâchoire de Williams, une main tenant la tête de l’artiste tandis que l’autre rapproche le rasoir. Dans un autre, Williams et son collègue artiste Charles Long, tous deux nus, se tiennent fermement les mains, s’écartant l’un de l’autre pour former un triangle inversé – évoquant également la tension de “The Lovers”, cela montre la proximité et la distance d’un relation intime à la fois.

Tout au long de “Contact High”, le travail de Williams examine les nombreuses formes sous lesquelles nous vivons l’amour, et pas seulement le genre romantique. “Bien que oui, je défends la liberté sexuelle, je défends également l’idée qu’il n’y a pas d’intimité qui ne soit pas stigmatisée, entre amants, amis et famille”, ont-ils déclaré. “Il y a des images de mes parents noirs aimant leur enfant noir et queer dans le travail.”

Et bien que l’on puisse voir des allusions aux traditions artistiques dans les compositions de Williams – les gestes des mains de la Renaissance, les corps tordus de la photographie surréaliste, les récits quotidiens de la parenté des artistes figuratifs noirs – le photographe évite la plupart des références directes. Ils se concentrent sur leurs propres récits, sans modifier les récits des autres.

“Je n’ai pas voulu continuer à subvertir les images des artistes à travers l’histoire pour créer mon propre travail”, ont-ils déclaré, d’autant plus que les artistes noirs et bruns “n’ont pas contrôlé” leurs récits pendant une grande partie de l’histoire de l’art.

“Je suis le seul qui va faire mon travail”, ont-ils ajouté, “et je suis le seul qui va pouvoir dire la vérité sur mon travail.”

“Contactez-haut“, publié par MACK, est disponible dès maintenant.

Image du haut : « Les amoureux, 2017 ».