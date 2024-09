La photographe de l’AP Louise Delmotte se voit refuser l’entrée à Hong Kong après le refus du renouvellement de son visa

Une photojournaliste française primée travaillant pour Associated Press s’est vu refuser l’entrée à Hong Kong des mois après que les autorités d’immigration de la ville ont rejeté une demande de prolongation de son visa de travail.

Louise Delmotte, qui travaille pour le bureau de Hong Kong de l’agence de presse américaine depuis mars 2023, s’est vu refuser le renouvellement de son visa par les autorités plus tôt cette année, a appris HKFP.

Dans une réponse envoyée par courrier électronique lundi, AP a déclaré à HKFP que les autorités n’avaient pas donné de raison pour ce refus.

« Louise Delmotte est une journaliste talentueuse et nous sommes fiers du travail important qu’elle a accompli à Hong Kong pour l’Associated Press », a déclaré l’agence de presse.

« AP continue d’être présente à Hong Kong et travaille avec Louise sur les prochaines étapes », a-t-il ajouté.

Des sources ont indiqué mardi à HKFP que Delmotte avait également été interdite d’entrée à Hong Kong en tant que touriste le 14 septembre sans explication. Elle a été renvoyée en France par avion quelques heures après que son entrée lui a été refusée.

La photographe a remporté plusieurs prix de photojournalisme dans la ville, notamment pour son clichés exclusifs du militant pro-démocratie Jimmy Lai dans une prison à sécurité maximale en août dernier.

Ses photographies de Lai offrent un aperçu rare de la vie du magnat en détention depuis son arrestation en décembre 2020.

Parmi les autres œuvres remarquables de Delmotte, citons des photographies présentant la politique de quarantaine de la ville liée au Covid-19 et l’impact de la chaleur extrême sur les résidents défavorisés.

HKFP a également appris que le consulat de France de la ville avait été « en contact » avec les autorités au sujet du refus d’entrée dans la ville opposé à Delmotte.

Les ressortissants français sont actuellement autorisés à visiter Hong Kong jusqu’à 90 jours sans visa.

Le ministère de l’Immigration a déclaré lundi qu’il ne ferait aucun commentaire sur les cas individuels, ajoutant qu’il agissait conformément aux lois et aux politiques dans le traitement des cas.

« Pas de différence »

Mardi, le directeur général John Lee a été interrogé sur le refus d’entrée de Delmotte lors d’un point de presse hebdomadaire avant une réunion du conseil exécutif. Lee n’a pas répondu à la question dans un premier temps, mais seulement après qu’un journaliste lui ait crié la question à la fin de la conférence de presse.

Sans aborder directement le cas de Delmotte, le chef de l’exécutif de Hong Kong a déclaré que l’entrée dans la ville devait être envisagée conformément aux politiques d’immigration en vigueur et aux lois pertinentes. Le Département de l’immigration agit de la même manière que les autorités d’immigration d’autres juridictions en examinant les caractéristiques de chaque entrée et en les examinant conformément à la politique et aux lois, a-t-il déclaré.

« Chaque cas sera étudié en fonction de son cas particulier. Nous procédons de la même manière que dans d’autres juridictions », a déclaré M. Lee.

Historique des refus d’entrée

Hong Kong a refusé l’entrée à plusieurs journalistes, militants et universitaires ces dernières années. En 2018, le Financial Times a rapporté que son rédacteur en chef de la rubrique Asie, Victor Mallet, s’était vu interdire l’entrée à Hong Kong, quelques semaines après que HKFP eut révélé que le gouvernement avait refusé de renouveler son visa de travail.

Le refus de renouvellement du visa de Mallet et son interdiction d’entrée sur le territoire sont survenus après que le ressortissant britannique a présidé une conférence de l’activiste indépendantiste Andy Chan au Club des correspondants étrangers en août, malgré les efforts des autorités chinoises pour bloquer l’événement.

Plus récemment, David Missal, journaliste allemand primé, activiste et diplômé de l’Université de Hong Kong, n’a pas été informé des raisons du refus d’entrée qui lui a été opposé au début du mois. Missal travaille avec la Tibet Initiative Deutschland, qui milite pour l’autodétermination dans la région chinoise, et a cofondé Freiheit für Hongkong, une ONG qui œuvre pour un Hong Kong démocratique et libre.

Nouveau système

Plus tôt ce mois-ci, le ministère de l’Immigration a annoncé la mise en place d’un nouveau système d’information avancée sur les passagers « pour empêcher les indésirables, y compris les demandeurs potentiels de non-refoulement, d’embarquer sur des vols à destination de Hong Kong ».

Le nouveau système oblige tous les exploitants d’aéronefs à transmettre à l’avance au Département de l’immigration les données relatives aux vols et aux passagers à destination de Hong Kong. Il intervient trois ans après que des changements connexes aux lois sur l’immigration de la ville ont suscité des craintes d’interdictions d’entrée et de sortie, et il fait suite à la promulgation de deux lois sur la sécurité – en 2020 et 2024.

