La photographe Barbara Iweins a catalogué les 12 795 objets de sa maison. C’est ce qu’elle a trouvé

Après avoir traversé un divorce et déménagé pour la 11e fois, Barbara Iweins a décidé de faire le point sur sa vie – et tout ce qu’elle contient.

Allant de pièce en pièce, elle a passé près de cinq ans à documenter chaque objet qu’elle possède, des briques Lego en vrac et des vieux porte-clés aux télécommandes, ustensiles de cuisine et bibelots divers.

Les 12 795 images qui en résultent offrent un portrait intime et non filtré du photographe belge. Son approche des verrues et de tout – un vibromasseur et un moule dentaire de ses dents font partie des nombreux objets personnels de l’inventaire – est presque l’antithèse des médias sociaux d’aujourd’hui, où les utilisateurs sélectionnent de près ce qu’ils révèlent au monde.

“Tout le monde essaie de se protéger en montrant une version idéalisée de sa vie”, a déclaré Iweins au téléphone depuis la France, où certaines des images sont actuellement exposées au festival photo des Rencontres d’Arles. “Alors, je me suis dit : ‘OK, je vais tout montrer, ça doit être réel.'”

Tout en photographiant ses biens, Iweins les a classés par couleur, matériau et fréquence d’utilisation (d’une fois par jour à jamais). Sa feuille de calcul a fourni un déluge d’idées, à la fois surprenantes et amusantes. Le bleu est la couleur dominante dans sa maison, représentant 16 % de tous les articles, tandis que 22 % de ses vêtements sont noirs. Parmi les articles de sa salle de bain, 43 % sont en plastique. Environ 90 % des câbles de sa maison ne sont jamais utilisés et 19 % de ses livres ne sont pas lus.

Parmi ses découvertes les plus inattendues figurait l’abondance de peignes en métal utilisés pour extraire les poux des cheveux de ses trois enfants. “C’est quelque chose que nous perdons tout le temps, et j’ai découvert que j’avais six ou sept de ces choses”, a-t-elle déclaré. “J’ai été surpris par toutes les choses que je perdais tout le temps et que je rachetais.”

Le projet a incité la photographe à réfléchir sur son propre matérialisme – et sur le consumérisme de la société en général. Elle estime que 121 046 euros (environ 124 000 dollars) ont été dépensés pour l’ensemble du contenu de sa maison, bien que son inventaire ait révélé que seulement 1 % des objets avaient une valeur sentimentale. Pourtant, elle conserve ce qu’elle appelle une “connexion” avec ses milliers de possessions.

“C’est un peu triste”, a-t-elle déclaré. “Et je comprends tout à fait, car mes amis sont pour la plupart des voyageurs et ils me regardent vraiment avec un peu de pitié, mais avoir (un rapport avec mes affaires) me rassure.”

Et bien qu’autoproclamée “collectionneuse névrosée”, la photographe ne se considère pas comme une accumulatrice. “Je donne beaucoup, je n’achète pas de manière excessive – je pense que je suis une personne ordinaire”, a-t-elle déclaré.

“Je sais que c’est beaucoup”, a-t-elle ajouté. “Mais je pensais que ce serait plus.”

Un acte “d’auto-préservation”

Dans un nouveau livre accompagnant la série, intitulé “Katalog”, la photographe classe ses biens par type, avec des pages entières consacrées aux instruments d’écriture, aux produits de nettoyage et aux animaux jouets. Lorsqu’elles sont vues en masse, les images prennent une qualité graphique hypnotique, révélant des variations apparemment infinies de formes quotidiennes.

Et bien que souvent banales dans l’isolement, les images individuelles contiennent les histoires de sa vie : le roman salace qu’elle a pris dans la bibliothèque de son père à l’âge de 16 ans, le bracelet d’hôpital qu’elle portait lors de l’accouchement ou les médicaments anti-anxiété qu’elle a commencé à prendre au début de la quarantaine.

Au fil des ans, Iweins a consacré en moyenne 15 heures par semaine au projet. Mettre de l’ordre dans le chaos est devenu une sorte de “thérapie” qui l’a aidée à surmonter non seulement son divorce mais la mort subséquente de son petit ami.

“Quand j’ai commencé, je croyais vraiment que j’étais épuisée de déménager et de déplacer mes affaires”, a-t-elle déclaré. “Et puis j’ai réalisé qu’il ne s’agissait pas du tout de ça. C’était plus comme un acte d’auto-préservation – que faire quelque chose (pour la série) tous les jours consistait vraiment à organiser ma vie dans ma tête. C’était un processus positif.

“Maintenant que le projet est terminé et que j’ai identifié les objets qui ont de la valeur, je peux commencer à vivre”, a-t-elle ajouté. “Tout était là pour une raison, je suppose.”

“Catalogue” est à l’affiche du festival photo des Rencontres d’Arles jusqu’au 25 septembre 2022. Un accompagnement livreédité par Delpire & Co, est disponible dès maintenant.