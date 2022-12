La photo virale de ‘Masala Jalebi’ fait voir Twitter en rouge

Internet regorge de vidéos et de photos de plats fusion étranges. De temps en temps, vous pouvez tomber sur des plats bizarres. Actuellement, c’est la saison hivernale et manger du jalebis chaud est un délice absolu. Imaginez maintenant que votre plat sucré préféré soit ruiné juste pour le plaisir de la fusion. Un incident similaire a dégoûté Internet car une photo de masala jalebi est devenue virale après avoir été partagée sur Twitter.

Un utilisateur s’est rendu sur Twitter pour partager une photo d’un kadai plein de masala jalebi. Au lieu de sirop de sucre chaud, les jalebis ont été trempés dans de la sauce et les internautes ont été choqués par la photo. Le message a recueilli plus de 24 000 vues. L’utilisateur a sous-titré le message : “Quelqu’un veut du masala jalebi ?”

Consultez le message ici –

Les internautes indignés se sont rendus dans la section des commentaires pour exprimer leur opinion sur ce plat. Un Twitterati a écrit: “Agar IPC me food crime ki koi section hoti to aaj aap pakka andar hote (s’il y avait eu une section sous IPC pour crime alimentaire, vous auriez été derrière les barreaux).”

Une autre utilisatrice a semblé extrêmement offensée en écrivant : « Tujhe bhagwan toh shayad maaf kar bhi de per main kabhi maaf nhi karungi (le Dieu pourrait même vous pardonner mais je ne le ferai jamais). »

Un autre utilisateur a commenté: “C’est un crime, Dieu ne vous pardonnera jamais” tandis que l’une des réactions disait: “Aur kya dekhna baki raha iss jalim duniya mai (que reste-t-il à voir dans ce monde cruel).”

Auparavant aussi, dans le but d’expérimenter différentes saveurs et textures, beaucoup ont créé des aliments pas si préférés comme le Gulab Jamun Burger, l’Omellete avec Oreos broyés, les pakoras au lait et le Jalebi avec aloo sabzi.

Regardez cette vidéo de Jalebi et sabzi :

Jalebi avec aloo sabzi est devenu viral lorsqu’un blogueur culinaire a trouvé cette étrange combinaison dans les rues de Vrindavan, Mathura. Que pensez-vous de cette fusion ?

